Na české elektro skládačce LOVELEC Flip do Rumunska!

Dobrodruh a cestovatel Tomík na cestách, se vydal na elektro skládačce LOVELEC Flip v dubnu do Rumunska objevovat zdejší krásy, jenomže to nevěděl, že na něho čeká velké dobrodružství.

Proč si vybral na výlet do rumunských hor elektroskládačku, a ne horské elektrokolo? Důvod je jednoduchý, jelikož elektroskládačku LOVELEC Flip můžete jednoduše složit a vložit do přepravního vaku, a tudíž s ní smíte do jakéhokoliv vlaku, protože není bráno jako kolo, ale jako zavazadlo.

Takže skládačka složená a může se na výlet vlakem do Rumunska! V Rumunsku Tomíka na cestách přivítalo dost nevlídné, dá se říct, ještě zimní počasí. Byla to výzva i pro elektroskládačku LOVELEC, jelikož není primárně postavená, aby jezdila ve sněhové závěji. Přece jenom elektroskládačka je hlavně určena do města nebo do karavanu nebo na dojíždění do práce. Avšak jak dokázal Tomík na cestách, i tyto velice těžké a nevlídné podmínky zvládl LOVELEC Flip bez problému.

Tomík zvládl projet z Transylvánie až k úpatí Fagaraše. LOVELEC Flip ho dovezl například k hradu hraběte Drákuly, podívali se společně na hlavní náměstí města Kluž. Tomík na cestách ujel cestou necestou po Rumunsku více než 800 km. Říkáte si, jak asi nabíjel elektrokolo v malých rumunských vesničkách? Je to úplně jednoduché, jelikož k nabití elektroskládačky LOVELEC Flip ávm postačí obyčejná zásuvka a elektrokolo nabijete úplně stejně jako třeba váš mobil. Plně nabitá baterie u LOVELEC Flip vám vydrží i 130 km, ale samozřejmě v zimě a v rumunských horách se dojezd pohyboval okolo 80 km, ale i to už je dostačující vzdálenost, abyste dojeli do další vesničky a tam si mohli zase elektrokolo nabít.

Určitě se koukněte, co všechno LOVELEC Flip s Tomíkem na cestách spolu prožili, jelikož o zajímavé zážitky a dobrodružství nouze nebyla.

Chcete vidět více fotek a zážitků z různých Tomíkových cest, tak koukněte na jeho facebook. Pokud se chystáte i vy na nějaký cyklovýlet, nebo potřebujete elektrokolo do města či do vašeho karavanu, můžete si vybrat ze zajímavých elektroskládaček české značky LOVELEC. V nabídce mají městská, skládací, treková i horská elektrokola. Z nabídky českého výrobce elektrokol LOVELEC si vybere každý. www.lovelec.cz

Elektrokola LOVELEC najdete i u více než 60 prodejců v celé České republice.

Navštivte jejich facebookové stránky, kde se dozvíte daleko více o této české značce a také i o případných akčních nabídkách.