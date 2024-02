Místo, kde se setkává luxus s tradicí

Symfonie luxusu a pohodlí

Jakmile vkročíte do Hotelu Carlsbad Plaza, uvítá vás svět rafinované elegance. Jedinečné interiéry zdobené exkluzivním nábytkem vytvářejí atmosféru, která dokonale kombinuje klasický šarm s moderním pohodlím. Každý pečlivě navržený pokoj a apartmán má jedinečný charakter a nabízí vytoužený pocit klidu a relaxace.

V srdci Hotelu Carlsbad Plaza se nachází špičkové wellness a lázeňské centrum. Objevte léčivou sílu přírodních pramenů, díky níž jsou Karlovy Vary proslulé, a ponořte se do jejích terapeutických vod například v minerálním bazénku ve Wellnesslandu Alt Karlsbad, nebo při jedné z tradičních minerálních koupelí. Odborně vyškolený personál nabízí širokou škálu léčebných procedur a terapií, které podporují relaxaci, obnovu a zdraví.

Dokonalá zimní dovolená nyní za nejlepší ceny!

Zima ještě zdaleka nekončí, a tak je správný čas vyrazit do Carlsbad Plaza. Ponořte se do pohody a načerpejte novou energii před příchodem jara. Užijte si procházky po malebných historických uličkách města nebo se vydejte do okolních lesů či na svahy Krušných hor. Karlovy Vary jsou krásné za jakéhokoliv počasí. Speciální cenová nabídka trvá do 28. 3. 2024, nepropásněte ji!

Chtěli byste si atmosféru tohoto místa vyzkoušet na vlastní kůži? Navštivte náš oficiální web www.carlsbad-plaza.com, nebo nás sledujte na sociálních sítích:

Facebook https://www.facebook.com/CarlsbadPlazaHotel

Instagram https://www.instagram.com/carlsbadplazahotel