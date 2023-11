Korejské multicity? Ruch Soulu společně s relaxem na ostrově Jeju

Cestování na Dálný východ sice v posledních letech nepřála pandemie, dnes mu ovšem opět přejí akční letenky a zejména spousta staronových spojení. Mezi nimi také přímá linka z pražského letiště do hlavního města Jižní Koreje. Nicméně to se stává výbornou zastávkou rovněž při cestách do daleké Austrálie.

Korean Air létá na trase do Soulu třikrát týdně, akční letenky momentálně začínají na cenovce od 19 990 Kč. Dobrá zpráva? I když v Soulu jen přestupujete, můžete využít hned několik benefitů, jako například K-Stopover a s ním spojené rychlé turistické prohlídky po městě. Mimo jiné zahrnuje i ubytování, dopravu nebo nákupní poukazy. A pokud cestujete do Oceánie, cestou do Evropy máte při přestupech o délce minimálně 12 hodin nárok na špičkový hotel zdarma.

Co ale zažít v Soulu? Všechno. Vychutnat si ruch města, nákupy, historii a po pár dnech se přesunout za odpočinkem na nedaleký ostrov Jeju, který je oblíbenou dovolenkovou destinací domácích.

Přímá linka Korean Air do Soulu

Světová metropole

Soul je jednou ze světových metropolí – unikátní atmosféru tohoto města nasáváte již v momentě, jakmile vystoupíte na letišti. Většina mezinárodních letů směřuje na letiště Incheon, z něhož se do centra Soulu rychle a pohodlně přesunete vlakem. Možností je i cesta autobusem.

Cena veřejné dopravy je jedním z plusů Soulu – ve městě se pohodlně a jednoduše dostanete všude, kam potřebujete – autobusem či metrem. Navíc, cena veřejné dopravy vás příjemně překvapí a přesun na druhou stranu tohoto obrovského města vás bude stát jen pár korun.

Na veřejnou dopravu vám poslouží dopravní karta, kterou je třeba dobít. To je možné provést i v automatu v metru – ty ovšem neberou karty, potřebná je hotovost. Dopravní kartu samotnou získáte například na letišti při kupování místní SIM karty.

Za historií

Ruch velkoměsta doplňuje také historie. Ve městě se nachází pět velkých paláců, které vybudovala dynastie Joseon. Největším z nich je Gyeonbokgung Palace, který sloužil také jako hlavní palác pro dynastii.

Palác není jen jednou budovou, jedná se o komplex, v němž se dozvíte zajímavosti z historie paláce či dynastie Joseon samotné. Pokud neplánujete navštívit všech pět paláců, Gyeonbokgung byste rozhodně neměli vynechat.

Nedaleko Muzea řemeslného umění najdete Bukchon Hanok Village, tradiční vesničku, která je zasazena uprostřed rušného města. Domácí na tomto místě v tradičních domech hanok ještě stále bydlí, potkáte je rovněž v jejich tradičním oblečení.

Milovníci muzeí nemusí vynechat ani zmíněné Muzeum řemeslného umění či Národní muzeum, kde objevíte jihokorejské umění a historii.

Na vrchol světa

Soul je domovem šesté nejvyšší budovy světa – Lotte World Tower. Dostanete se do 118. patra, kde naleznete i nejvýše položenou skleněnou podlahu na světě. Vstup na ni je rozhodně jen pro odvážné.

Nevynechejte ani Dongdaemun Design Plaza, které navrhla architektka Zaha Hadid. Najdete zde obchody plné luxusních či jednoduše zajímavých doplňků do domácnosti, oblečení i suvenýrů. Zajímavostí je také knihovna Starfield v nákupním centru COEX Mall. Můžete si tady sednout, odpočinout a prohlédnout knihy – i když většině, pravděpodobně, nebudete rozumět.

Kousek od Muzea řemeslného umění najdete rovněž instalace, které hrají či vás jen pohladí na duši svým tvarem. Na tomto místě si můžete odpočinout od náročného chození po městě.

Nákupní horečka

Nakupování je v Soulu samostatným zážitkem. Narazíte tady na všechny své oblíbené značky a jako bonus spoustu asijských vychytávek.

Jednou z top nákupních čtvrtí je Myeong-dong, kde objevíte známé značky, ale také množství obchodů s oblíbenou korejskou kosmetikou, která se v posledních letech těší oblibě. Tady ji navíc seženete za ty nejlepší ceny.

Nákupy pokračují i v nejznámější korejské čtvrti, Gangnamu. Brouzdejte ulicemi, projděte pod všemi výškovými budovami a zaběhněte také do menších uliček, v nichž se najdou malé kavárny, autentické restaurace, ale i drobné obchody plné zmíněných vychytávek.

Jestli toužíte po nejkrásnějších suvenýrech, zastavte se v části Insadong, kde najdete uměleckou uličku plnou obchodů s výrobky místních umělců – Insadong Cultural Street. Nevynechejte nákupní centrum Ssamzigil, ve kterém naleznete pouze obchody plné výrobků místních umělců – trička, dekorace, šperky a rovněž místní dobroty.

Život na ostrově

Ze Soulu se na Jeju dostanete jednoduše – denně na něj směřují desítky letů a jednosměrná letenka vás bude stát přibližně 500 až 700 Kč. Na výběr jsou například aerolinky Jin Air či Jeju Air. A právě tato trasa o vzdálenosti 450 kilometrů je nejvytíženější linkou světa – v loňském roce bylo na trase Soul – Jeju přepraveno 16 milionů cestujících.

To, z čeho máte radost v Soulu, se dostalo i na Jeju – výborná infrastruktura, po ostrově se můžete jednoduše přesouvat autobusem. Ten vás nevyjde draho, hodinová cesta na druhou stranu ostrova stojí přibližně 25 Kč.

Jeju si zachovává atmosféru Koreje, avšak bez výškových budov a s typickou ostrovní atmosférou. Naleznete na něm dostatek restaurací a kaváren, obchodů i místních trhů, o atrakcích nemluvě.

Přezdívá se mu Havaj Jižní Koreje, a to právě kvůli nádherné přírodě, sněhobílým plážím a subtropickému klimatu. Nejoblíbenější pláží je Hamdeok, která spojuje tři pláže v jedno letovisko. Na jihu ostrova je to například Jungmun Saekdal, na níž se surfuje. Navíc je součástí turistického komplexu Jungmun, kde najdete například muzea, vodopády Cheonjeyeon či botanickou zahradu a oceanárium.

Snoopy, Hello Kitty i Malý princ

Jeju je malý ostrov, atrakcí však nabízí i za deset. Pro nejmenší rekreanty je to například Snoopyho zahrada či Hello Kitty Island – oba jsou tematickými parky. Nevynechejte ani Muzeum Malého prince, které je novinkou roku 2022, nebo Muzeum hraček, plyšových medvídků, Skleněný zámek Jeju Glass Castle či Toy Park.

Unikátem je Arte Museum, které nabízí exhibici digitálního umění – mezitím se dostalo do celého světa. Milovníky umění potěší rovněž The Garden of Gogh, kde se dozví něco víc o malíři Vincentu Van Goghovi. Na ostrově se ovšem najdou i atrakce pouze pro dospělé jako Love Land nebo Muzeum sexu a zdraví.

Havaj Koreje

Hlavní atrakcí Jeju je každopádně jeho příroda. Nachází se zde Hallasan, sopečný kužel, který je nejvyšší horou země a zároveň má nejdelší lávový tunel na světě.

Jednou z top atrakcí je také výstup na horu Seongsan Ilchulbong. Na její vrchol se dostanete po vybudovaných schodech za přibližně 20 minut. Nabízí unikátní výhledy na ostrov, okolí je navíc plně vybaveno kavárnami, restauracemi a obchody se suvenýry. Navíc se tam jednoduše dostanete autobusem.

Právě zde najdete také slavné potápěčky haenyeo, které sbírají ústřice a další mořské plody vlastníma rukama, mnohé jen s plováky. Zároveň jsou rovněž součástí kulturního dědictví UNESCO. Potopit se mohou do 30 metrů a dech zadrží na více než tři minuty. Při práci si je lze prohlédnout na nedaleké pláži dvakrát denně.