Kam teď létají Češi? Nejoblíbenější exotika začíná na 5 000 Kč

Zima je již v plném proudu a mnoho cestovatelů má své místo pod palmou jisté. Pokud si na některý z tropických rájů děláte zálusk, letenkoví specialisté z cestovní kanceláře Pelikán radí nečekat na akční letenky a rezervovat co nejrychleji. Ceny za exotiku se ve většině případů zvýšily o desátky procent, ale zájem roste ve srovnání s rokem 2022 i navzdory tomuto faktu.



Srí Lanka

Rozmanitost ostrova láká batůžkáře, kteří touží po objevování nádherné krajiny tvořené čajovými plážemi, národními parky, buddhistickými památkami a nádhernými plážemi. Zároveň přitahuje například příznivce ajurvédy nebo surfování. Patří mezi oblíbené cíle českých dobrodruhů, což dokazují data Pelikána. Jen v polovině ledna roste zájem o Srí Lanku v porovnání s celým prvním měsícem roku 2022 o 25 procent. Mohou za to také výhodné letenky do Kolomba. Ty lze nyní pořídit s odletem z Vídně, Mnichova nebo Prahy od 12 990 Kč

Bangkok, Thajsko

Pulzující metropole, která je jednoznačně top zimní exotikou českých rekreantů, může působit na první pohled chaoticky, ovšem nakonec jejímu kouzlu propadnete. Větší klid poskytují chrámy, mezi nejznámější patří Wat Pho, Wat Arun či Wat Phra Kaew. Autentickou atmosféru zprostředkovávají ulice, kam se turisté vydávají za nočním životem a jídlem. Za návštěvu stojí rovněž chrámové městečko Ayutthaya ležící nedaleko Bangkoku. I v tomto případě je patrný růst, neboť v polovině ledna bylo na datech Pelikána zaznamenáno 500 procentní zvýšení oproti celému lednu 2022. Cena letenek z Vídně do Bangkoku začíná na sumě 15 990 Kč.

Cancún, Mexiko

Bělostné pláže omývané tyrkysovou vodní hladinou, příjemné hotely pro páry i rodiny s dětmi či skvělá kuchyně. Mexický Cancún láká na množství atrakcí, jednou z nich může být rovněž objevování světa pod vodou. Kromě moře si to milovníci potápění mohou namířit do unikátního podmořského muzea MUSA (Museo Subacuático de Arte), které bylo vytvořeno s cílem odlehčit nedalekému přírodnímu útesu a přispět k jeho zachování. Už nyní je tato perla Karibiku na 80 procentech ledna 2022, ve srovnání s prosincem předchozího roku roste o více než 25 procent. Do Cancúnu je možné letět z Mnichova, Vídně, Prahy či polských Katovic od 11 490 Kč.

Mauricius

Ostrov Mauricius nacházející se nedaleko Madagaskaru je dostupný z Prahy nebo Vídně od 14 790 Kč. Za koktejlem tvořeným z úžasných pláží, kulturního dědictví a přírodních pokladů jezdí stále více cestujících. V současné chvíli je Mauricius na 60 procentech z hodnot odpovídajících lednu 2022. Konkrétním tipem může být výstup na horu Le Morne, jež rozráží panorama jihozápadního pobřeží. Je odtud skvělý výhled, ideální třeba na meditaci.

Denpasar, Bali

Když se řekne Bali, většina z nás si vybaví obraz exotického ráje s bohatou a rozmanitou kulturou. Mezi zážitky lze zařadit například procházku po rýžových terasách, koupání ve vodopádu, relax na pláži nebo surfování ve vlnách Indického oceánu. Také město Ubud stojí za vidění, jde o kulturní středisko obklopené dechberoucí přírodní atmosférou. Za tímto kouzlem sem jezdí spousta turistů, a to i navzdory stále platným vstupním opatřením vyžadujícím očkování. Indonésie byla ještě loňskou zimu zcela zavřená a nyní postupně ožívá. Nejlevnější letenky na Bali lze aktuálně pořídit od 17 990 Kč, v nabídce jsou odlety z Vídně, Mnichova a Prahy.

Seychely

Krása tohoto souostroví je nezpochybnitelná. Na téměř nedotknutých plážích můžete odpočívat ve stínu palem a pozorovat hru vln rozbíjejících se o skály. Nejznámější jsou ostrovy Mahé, Praslin a La Digue, jsou turistickým, hospodářským i kulturním centrem Seychel. Z pláží stojí za pozornost krásná Anse Source d’Argent. Kromě ní jsou ovšem fotograficky oblíbené také velké želvy. Hlavní sezóna odpovídá evropskému létu, nicméně cestujeme tam celoročně, což dokazují i data Pelikána. V porovnání s lednem 2022 roste v současnosti zájem o 15 procent. Přitahuje nás podobnost s Maledivami a stále dobré počasí, byť prosinec může být trochu větrnější. Na Seychely se dostaneme jednoduše z Mnichova či Vídně od 11 990 Kč.

Maledivy

Bezkonkurenční dovolenkový ráj, to jsou Maledivy. Při pohledu na uskupení palem, dokonalých pláží a křišťálově čisté vodní hladiny vám bude připadat, že už tento obraz proběhl Photoshopem. Izolované ostrovy jsou atraktivní pro zamilované páry, ale nabídka služeb a vybavenost místních hotelů uspokojí rovněž rodiny s dětmi. Kromě plážového relaxu je možné vyzkoušet vodní sporty včetně šnorchlování a potápění. Zájem je obrovský a vidět ho i na datech Pelikána - v lednu 2023 rostou čísla v případě tohoto ráje ve srovnání s loňským lednem o 40 procent. Z našich končin je možné letět na Maledivy z Mnichova, Vídně nebo Prahy, cena zpátečních letenek začíná na 13 390 Kč.

Abú Dhabí, UAE

Abú Dhabí bývalo v minulosti neprávem zastíněno nablýskanou Dubají, nicméně v posledních letech tento emirát roste na popularitě. Svědčí o tom rovněž obrovský 900 procentní nárůst. Nemalou měrou k tomu přispěly lowcostové aerolinky Wizz Air, které spustily přímé linky z Vídně, Budapešti a nedalekých polských letišť za velice přívětivé ceny. Do Abú Dhabí je tak možné se dostat od přibližně 5 000 Kč.

Hanoj, Vietnam

Hanoj není největším městem Vietnamu, ale je rozhodně tím nejživějším. Prolíná se zde mnoho lidí, chutí a vůní, ale i komunistická současnost s neveselou historií. Cestovatelé si ji často vybírají jako výchozí bod při poznávání severní části země. Mezi vyhledávanými místy je zátoka Halong Bay či krasová oblast Ninh Binh. Hranice se naplno otevřely teprve v květnu minulého roku a zájem vzrostl okamžitě, nyní roste dokonce i o tisíc procent v porovnání s lednem 2022. Co se týče letenek, tak mezi Českem a Vietnamem je vysoký provoz a je o něj zájem, ovšem lety stále nejsou dostupné v takové kapacitě, jako byly před pandemií. Souvisí s tím rovněž o něco vyšší ceny. Momentálně je však možné pořídit letenky do Hanoje od 13 790 Kč s odletem z Katovic, Mnichova nebo Vídně.