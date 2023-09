Kam na dovolenou v Emirátech? Toto je top 10 luxusních hotelů v Dubaji

A stejně jako nabízí výběr cenově dostupných hotelů, si v nich cestovatelé najdou i výběr těch nejlepších luxusních hotelů.

Emiráty v čele s Dubají jsou destinací, v níž každoročně přibyde nejvíce nových hotelů. A jak se seznam rozšiřuje pro ty, kteří vyhledávají kvalitu za nízkou cenu, tak přibývají rovněž nejluxusnější hotely známých značek.

Patří mezi ně například oblíbené hotely značky Jumeirah, která je v Emirátech hotelovou legendou. Jedná se o ultra luxusní pětihvězdičkové hotely s tou nejlepší adresou – všechny se totiž nacházejí přímo na pláži.

Jejich výhodou jsou aktuálně probíhající slevy, ale také bezplatný vstup do jednoho z nejlepších aquaparků na světě Wild Wadi. Jelikož jsou spojeny vodními kanály, přezdívá se jim dubajské Benátky. Mezi hotely je tak možné se přesunovat na tradičních loďkách abra.

Experti na Emiráty z portálu eDubaj.cz vybrali top nabídku luxusních hotelů v Emirátech, které vaši nejbližší dovolenou povýší na nezapomenutelný zážitek.

Jumeirah Mina A’ Salam

Luxusní hotel Mina A’ Salam je součástí komplexu čtyř resortů Madinat Jumeirah, které jsou spojeny vodními kanály a exotickými zahradami – právě Mina A’ Salam je z nich tím nejoblíbenějším. Nabízí nové a vylepšené apartmány, v nichž mohou hosté nasávat atmosféru luxusu jako vystřižené z arabské pohádky. Je vynikající volbou zejména pro rodiny s dětmi, které vyhledávají špičkové služby. Ty v něm najdou několik bazénů, ale také dlouhou písečnou soukromou pláž. Samozřejmostí je výběr více než 40 restaurací, barů a kaváren v rámci celého komplexu, ale také fitness a wellness centrum. Bonusem je velká nákupní promenáda The Souk inspirovaná starým arabským bazarem. Pobyt na sedm nocí se snídaní v Jumeirah Mina A’ Salam momentálně začíná na cenovce 23 990 Kč za osobu.

Jumeirah Mina A’ Salam - Jumeirah

Atlantis The Royal

O novince na seznamu ultraluxusních hotelů slyšelo již mnoho cestovatelů. Atlantis the Royal nacházející se na špici uměle vybudovaného ostrova Palm Jumeirah otevírala samotná megahvězda Beyoncé a od té doby přitahuje cestovatele z celého světa. Hosté mají k dispozici jeden z nejlepších rooftop bazénů s top výhledem na město. U snídaně na ně bude čekat několik samostatných bufetových stanic, ale samozřejmostí je výběr z několika top restaurací – a to i s michelinskou hvězdou. Vstup do největšího aquaparku Atlantis Aquaventure je navíc bezplatný. Týdenní pobyt se snídaní v hotelu Atlantis The Royal bude jednoznačně zážitkem, momentálně začíná na cenovce 52 080 Kč.

Atlantis The Royal - eDubai

Jumeirah Al Qasr

Tento hotel je ideální volbou pro ty, kteří se na dovolené chtějí cítit jako členové královské rodiny. Hotel Al Qasr je honosným arabským palácem zasazeným uprostřed tropických zahrad, který patří k tomu nej nejen v Dubaji. Hosté mohou využívat všech možností bazénů a sportovišť komplexu Madinat Jumeirah, stejně jako desítky restaurací, fitness či wellness centrum, které je považováno za to nejlepší na Blízkém východě. Hosté si rovněž vychutnávají bezplatný vstup do aquaparku Wild Wadi a pro ty nejmenší je v něm i dětský klub s programem. Všechny ale potěší vlastní divadlo a kinosál s pravidelnými živými vystoupeními. Pobyt na sedm nocí se snídaní v Jumeirah Al Qasr momentálně začíná na cenovce 26 990 Kč za osobu.

Jumeirah Al Qasr - Jumeirah

Atlantis The Palm

Pětihvězdičkový Atlantis je ikonou ostrova Palm Jumeirah. Bájnou Atlantidu přetavil do vnitřního i vnějšího obrazu hotelu a dnes jde o jednu z nejznámějších staveb v celých Emirátech. Na hosty čeká jejich vlastní pláž, komplex bazénů, ale také samostatná zóna pro dospělé s oddělenou pláží. V hotelu se nachází až 17 restaurací, z toho hned několik vedou šéfkuchaři ocenění michelinskou hvězdičkou – je tak možné mezi nimi najít i nejlepší steakhouse v Dubaji či evropskou kuchyni vedenou Gordonem Ramseym. Samozřejmostí je fitness a wellness centrum, hromada sportovních možností společně s tenisovými kurty, ale také delfinárium, akvárium The Lost Chambers či největší aquapark na Blízkém východě. Na své si přijdou dvojice, ale i rodiny s dětmi, pro které je připraveno množství aktivit. Týdenní pobyt s polopenzí v hotelu Atlantis The Palm začíná na cenovce 38 049 Kč.

Atlantis The Palm - eDubai

Jumeirah Al Naseem

Kombinace luxusu a moderního minimalistického designu? Hotel Jumeirah Al Naseem je nejluxusnějším a nejmodernějším z hotelů komplexu Madinat Jumeirah, který patří mezi ty nejlepší v Dubaji. Al Naseem se nachází přímo před slavným hotelem ve tvaru plachetnice Burj Al Arab. Hosté si v něm užijí komplex bazénů, odpočinek v klidové zóně, ale také soukromou písečnou pláž. Hotel je kombinací dobré polohy, moderního designu a zejména skvělé dovolenkové atmosféry se špičkovými službami. Týdenní pobyt se snídaní v hotelu Jumeirah Al Naseem začíná na cenovce 35 490 Kč.

Jumeirah Al Naseem - Jumeirah

Sofitel Dubai The Palm

Není tajemství, že ty nejlepší hotely se nacházejí na slavné Palmě. Na uměle vybudovaném ostrově Palm Jumeirah najdou cestovatelé právě i luxusní plážový hotel Sofitel Dubai The Palm, který je celý zařízen v tématu květiny a příroda – je tak možné v něm najít stovky druhů rostlin, květinové dekorace a tzv. živé květinové stěny. Nachází se v něm deset restaurací a barů, mezi nimi japonská, mezinárodní kuchyně i steakhouse. Odpočinout si lze v luxusním wellness centru s více než 20 místnostmi na vybrané procedury, ale také v bazénu s mořskou vodou či sauně. Samozřejmostí je fitness centrum, bazény s tobogány, které jsou odděleny od zón k odpočinku, ale i soukromá pláž se servisem.

Sofitel Dubaj The Palm - eDubai

The Ritz-Carlton

Jak vypadá přepych a luxus pro ty nejnáročnější? Plážový hotel The Ritz-Carlton se nachází přímo na oblíbené pláži Jumeirah Beach. Hosté na ní mají vyhrazenou svou vlastní, ale také šest bazénů, které jsou zasazeny do parkových zahrad. Bohatý výběr restaurací, mezi nimi i nejlepší jihoasijská kuchyně v Dubaji či v tradičních beduínských přístřešcích na zahradě. Samozřejmostí je klasicky fitness a wellness centrum či vlastní salon krásy. Zasportovat si je možné i na tenisových kurtech a na nejmenší rekreanty čeká jejich vlastní dětský klub. Pobyt v hotelu The Ritz-Carlton začíná na cenovce 27 276 Kč a zahrnuje ubytování a snídaně na týden.

The Ritz-Carlton Dubai - eDubai

Taj Exotica

Luxusní holistický hotel Taj Exotica se nachází na uměle vybudovaném ostrově The Palm. Hosté v něm najdou hned sedm restaurací a barů, ale také soukromou písečnou pláž či venkovní bazény. Samozřejmostí je fitness centrum, ale také tenisové kurty a jiné sportovní aktivity, dále sauna a dětské hřiště či miniklub pro nejmenší rekreanty. Holistická cesta pokračuje ve spa centru s ájurvédskými procedurami, kde je možné nalézt oleje naplněné zlatem, ale také eko prádlo barvené bylinkami. Pobyt v hotelu Taj Exotica začíná na cenovce 21 840 Kč s tím, že cena obsahuje ubytování a snídaně na týden.

Taj Exotica - eDubai

Jumeirah Dar Al Masyaf

Jak se bydlí v typickém arabském domě? A co takhle rovnou v arabské letní vilce, která je synonymem luxusu? Hotel Jumeirah Dar Al Masyaf má u každého luxusního domku i soukromý bazén a riádu, tzv. dvůr, na kterém lze odpočívat. Právě tento hotel si drží označení dubajské Benátky. Hosté mají k dispozici také dlouhou privátní pláž, bazény a mnoho sportovišť. Rovněž lze využívat všechny služby komplexu, jakož i nejlepší wellness Blízkého východu, fitness centrum či desítky restaurací a bezplatný vstup do aquaparku Wild Wadi Waterpark. Přepychový resort hned vedle slavné plachetnice Burj Al Arab je top volbou pro tu nejnáročnější klientelu. Týdenní pobyt se snídaní v hotelu Jumeirah Dar Al Masyaf začíná na cenovce 26 990 Kč.

Jumeirah Dar Al Masyaf - Jumeirah

Jumeirah Beach Hotel

Plážový hotel ve tvaru mořské vlny se nachází hned vedle slavné plachetnice Burj Al Arab. Hotel má svou vlastní písečnou pláž, ale také šest velkých bazénů či množství restaurací a barů, a také domácí cukrárnu. Hosté v něm najdou například tenisové centrum s akademií, ale i komplex dalších sportovišť a také olympijský bazén, horolezeckou stěnu, golf či fotbalové kempy. V hotelu nechybí ani fitness centrum a wellness s vnitřním bazénem, světem saun a jacuzzi. Hotel má také svůj vlastní aquapark a je vhodný i pro rodiny s dětmi, které se zabaví v dětském klubu. Pobyt v hotelu Jumeirah Beach Hotel začíná na cenovce 27 276 Kč a zahrnuje ubytování a snídaně na týden.