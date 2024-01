Jarní prázdniny? Svah i termály ve Velkých Karlovicích

Kam vyrazit na jarní prázdniny? Neseďte doma a sbalte celou rodinu na hory. Ve Velkých Karlovicích najdete pečlivě upravené sjezdovky i běžecké tratě, ze kterých můžete skočit rovnou do termálních bazénů s výhledem na zasněžené valašské kopečky. S rezervací ale neváhejte, místa rychle mizí.

Utečte z města na prosluněné svahy Velkých Karlovic. Čekají vás prázdniny plné lyžování, běžkování, spousty programů pro děti nebo procházek nádhernou zimní valašskou krajinou. Proč právě Velké Karlovice? Je to totiž jedno z mála horských středisek, ve kterém můžete přímo ze sjezdovky zaplout do termálního bazénu nebo na některý ze saunových rituálů.

Velké Karlovice leží v opravdu malebném údolíčku u hranic se Slovenskem. Dodnes se tu žije v dřevěných chaloupkách a na samotách, jaké znáte ze seriálu Doktor Martin. V roubenkách se dodnes dodržuje spousta tradic, mluví se tu měkoučkým valašským nářečím a navíc tu ochutnáte poctivou valašskou kuchyni, kde se vaří hlavně z místních surovin. Věřte, že talíř kyselice zahřeje po celém dni na běžkách i ty největší zmrzlíky.

Na hory s celou rodinou i na komorní romantickou dovolenou ve dvou

Jestli chcete na hory vyrazit s dětmi, doporučujeme pobyt přímo ve Wellness hotelu Horal. Největším lákadlem pro děti je samozřejmě neomezený vstup do bazénu, ze kterého rozhodně nebudou chtít ven. Připraveny jsou ale i animační programy a přímo u hotelu sjezdovka, takže budete mít maličké pěkně pod dohledem.

Jestli ale dáváte přednost komornější dovolené, doporučujeme Spa hotel Lanterna, který má nejen vlastní spa se saunovými rituály, ale také novou terasu, degustační menu v restauraci a pokoje s vlastním krbem a vanou s nádherným výhledem na zasněžené Karlovice. Od tří nocí dostanete také slevu na ubytování - čím více nocí na horách pobudete, tím víc ušetříte.

I v Lanterně dostanete k pobytu neomezený vstup do wellness a termálů hotelu Horal, můžete využít lekce jógy, půjčit si běžky nebo hole na nordic walking nebo jen tak relaxovat s knížkou a hrníčkem voňavého čaje.

Sleva na skipasy v Karlovicích i na Bílé? Prozradíme vám, jak na ni

Do Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích se jezdí na zimní dovolenou za sportem i odpočinkem a jestli hledáte místo, kam vyrazit s celou rodinu, je to určitě hotel Horal. Děti se vyřádí na sjezdovce u hotelu a k pobytu Zimní dovolená v Beskydech navíc dostanete 20 % slevu na celý skipas Ski regionu Valašsko, který zahrnuje jak karlovické sjezdovky, tak i nedalekou Bílou s kilometrovou sjezdovkou, novou šestisedačkou a dětský parkem.

A ještě jeden tip. K pobytu Zimní dovolená v Beskydech od 3 nocí dostanete skipas na hotelovou sjezdovku u Horalu zdarma.

Rozmrzněte v termálech s výhledem na hory

Pro ty, kdo dávají přednost odpočinku nebo si chtějí po lyžování užít trochu wellness, jsou Karlovice přímo rájem. K Zimní dovolené v Beskydech totiž máte neomezený vstup do termálních bazénů Wellness hotelu Horal i do saunového světa, kde se pravidelně pořádají saunové rituály. Součástí pobytu je i relaxační masáž, která uvolní svaly unavené po lyžování i po celoroční dřině. A to si letos určitě zasloužíte. Navíc vás zde budou hýčkat profesionální maséři z exotického Thajska, Filipín nebo Indie.

Zimní dovolená v Beskydech 2023 | Valachy.cz