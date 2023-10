Jak může vypadat vaše zimní dovolená v regionu Zell am See-Kaprun?

V regionu Zell am See-Kaprun si samozřejmě přijdou na své nejen milovníci lyžování, ale také příznivci dalších zimních sportů – freerideři, skialpinisté, zimní turisté i běžkaři. Dobrodružství na každém kroku tu ale číhá i na rodiny s dětmi. A kdy se vydat do Zell am See-Kaprun? Zimní sezona zde jede naplno od října až do května.

Kulinářské speciality potěší nejen lyžaře | foto: © Zell am See-Kaprun Tourismus

Zasněžená hora plná zážitků

Dominantou je hora Schmittenhöhe, odkud máte úchvatný panoramatický výhled na Zellské jezero a Vysoké Taury. Najdete tu například jednu z nejdelších zábavních sjezdovek na světě, speciální adrenalinovou sjezdovku se 70% sklonem či četné zimní turistické stezky. Přímo na hoře je spousta útulných chat nabízejících příjemné ubytování i regionální občerstvení. V lednu a únoru můžete využít speciální akce Ski’n’Brunch, kdy si v brzkých hodinách zalyžujete a pak dopoledne zakončíte chutným brunchem složeným z místních specialit.

Novinkou pro letošní zimní sezonu je supermoderní šestisedačková lanovka s vyhřívanými sedačkami a kapotáží chránící před povětrnostními vlivy. Nahradí lanovku Sonnkogel, která zde sloužila po 40 let. Nyní si můžete užít ještě více pohodlí a vysokou kvalitu.

Sjezdovky na ledovci Kitzsteinhorn | foto: © Kitzsteinhorn

Za nejvyšší kvalitou sněhu na ledovcovou oblast Kitzsteinhorn

Jedinou ledovcovou lyžařskou oblastí v Salcbursku je Kitzsteinhorn. Na vrchol Gipfelwelt, nacházející se ve výšce 3 029 metrů nad mořem, vás pohodlně vyvezou moderních kabinové lanovky, které propojují Kaprun, horu Maiskogel a Kitzsteinhorn.

Fascinující výhledy vám jako na dlani naservírují panoramatické plošiny. Za návštěvu určitě stojí také Galerie národního parku, nejvýše položené kino Cinema 3000, představující film z vlastní produkce s fascinujícími obrazy vysokoalpského horského světa, nebo nejvýše položená restaurace v Salcbursku nacházející se na místě zvaném Gipfelwelt 3000.

Lyžování s dětmi na Schmittenhöhe | foto: © Zell am See-Kaprun Tourismus

Na výletním místě Gipfelwelt 3000 s panoramatickou plošinou Top of Salzburg uvidíte nejvyšší rakouské hory jako na dlani. Kdo se tu ve výšce 3 000 metrů nad mořem bude chtít projíždět po přírodním sněhu, ten se tu bude cítit jako v sedmém lyžařském nebi. Pokročilí lyžaři, kteří chtějí projít zkouškou odvahy, mohou na Schmittenhöhe vyzkoušet legendární sjezdovku „Trass“ nebo na Kitzsteinhornu sjezdovku Black Mamba. Po lyžování vás naopak bude lákat romantická procházka podél zasněženého břehu nebo plavba po Zellském jezeře, odpočinout si můžete při nakupování v Zell am See či Kaprunu.

O něco níže láká rodinná hora Maiskogel s mírnými a širokými sjezdovkami vedoucími až do centra Kaprunu. Jedná se o ideální oblast pro rodiny s dětmi.

Dechberoucí přírodní krásy

Poznejte Zell am See-Kaprun i mimo lyže, ať nasajete tu pravou atmosféru zdejší zimy. Vyznavače skialpinismu láká hora Ronachkopf a značené výstupové trasy na Maiskogel a Kitzsteinhorn. Týdenní program vždy zaručuje rozmanitou zábavu pro různé věkové kategorie, například túry na sněžnicích s průvodcem, zimní jóga, běžkařské túry s průvodcem či kurz běžeckého lyžování pro začátečníky.

Výlety na sněžnicích | foto: © Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

Doporučujeme například Kitzsteinhorn Explorer Tour, která vás provede čtyřmi klimatickými zónami až k ledovci Kitzsteinhorn se strážcem národního parku, či romantické procházky s pochodněmi za večerního soumraku. Za odpočinkem se vydejte do areálu TAUERN SPA, jedná se o jednu z nejmodernějších a největších wellness oáz v Alpách.

Spa přímo pod horama. | foto: © TAUERN SPA Zell am See-Kaprun

Ať už se jedná o lyžování, snowboarding, freestyle, freeride, skialpinismus, nebo dokonce koupání v ledu: Zell am See-Kaprun je to ideální místo pro sportovní nadšence. Kitzsteinhorn a Schmittenhöhe jsou předurčeny pro lyžování, snowboarding i zimní procházky se skvělým panoramatem. Skialpinisty to táhne k jedinečné hoře Ronachkopf a freestylery do snowparků. A v údolí čeká spousta kilometrů běžeckých stop na běžkaře i bruslaře.

Nejlepší tipy pro nadcházející zimní sezonu 2023/24

16. – 17. 12. 2023: „Unplugged Ski Days“

Na začátku sezony se vše samozřejmě točí kolem lyžování – ale také kolem akustické hudby. Ideální pro všechny milovníky hudby a lyžování.

19. – 21. 1. 2024: Spartan Race Winter

Během tohoto období se v Zell am See-Kaprun uskuteční zimní závod Spartan Race. Nejlepší a nejtvrdší překážkáři světa se utkají v několika disciplínách. Na konci se rozhodne, kdo má na to, aby se stal skutečným sparťanem!

7. 3. – 10. 3. & 14. 3. – 17. 3. 2024: Falstaff lyžařské dny s požitkem

Perfektní spojení sportovních a kulinářských zážitků během dvou víkendů. V působivém prostředí si lyžaři vychutnají fantastické kulinářské speciality od oceňovaných šéfkuchařů a kvalitní vína od špičkových vinařů. Kromě toho jsou připraveny pochoutky z horských chat, grilování, trhy s jídlem, cooking show a mnoho dalšího.

Hrad Kaprun | foto: © Zell am See-Kaprun Tourismus

