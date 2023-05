Exotika s tureckými aerolinkami zlevnila. Letenky začínají na 4 990 Kč

Během letu není nouze o gurmánské zážitky. Vše začíná tureckou sladkostí podávanou hned po vzlétnutí. Může se to zdát jako maličkost, nicméně právě detaily mnohdy výrazně ovlivní celkové hodnocení aerolinek. Co se týče servírování, i v ekonomické třídě je k dispozici klasický příbor. Ten využijí pasažéři již na letech po Evropě, na nichž je servírováno plnohodnotné menu obsahující dvě menší jídla, dezert, vodu a alkoholický či nealkoholický nápoj z nabídky. Na dlouhých letech si pak cestující mohou vybrat z několika jídel – dvě hlavní jídla, různé snacky a neomezené množství nápojů. Turkish Airlines myslí rovněž na lidi se speciálními dietami a intolerancemi, pro které jsou schopni připravit menu na požádání.

Za pozornost stojí také flotila sestávající z letadel, která mají velice nízký průměrný věk. Z našich končin do Istanbulu dopravce obvykle využívá menší Airbus, dál do světa ale pokračuje s Boeingem 777-300ER či Dreamlinerem. Konkrétně Dreamlinery jsou ceněny pro svoji šetrnost k životnímu prostředí a lepšímu prostorovému využití.

Další výhodou je, že ceny letenek zahrnují zavazadlo do podpalubí. Cestovatelé si s sebou mohou vzít až dva kusy odbavených zavazadel s váhou do 23 kilogramů. Lze tak pohodlně sbalit vše potřebné, a ještě si nechat dostatek prostoru na suvenýry.

Turkish Airlines po pauze opět nabízí prohlídku Istanbulu nebo hotel zdarma. Bezplatné ubytování mohou využít pasažéři, kteří mají přestup v Istanbulu delší než dvacet hodin a mezi jednotlivými lety není jiný přípojný let Turkish Airlines do finální destinace. Služba s názvem Touristanbul je k dispozici v případě, že má cestující na letišti v Istanbule mezi lety minimálně šest hodin času.

Stejně jako předchozí body je působivá také nabídka společnosti Turkish Airlines. V současnosti se dokonce může pochlubit tím, že jsou aerolinkami spojujícími největší počet destinací na světě. Z Prahy, Vídně, Budapešti či Krakova dopravují cestovatele přes Istanbul do Ameriky, Afriky i Asie. A ta nejoblíbenější místa aerolinky zařadily do aktuálního výprodeje.

AKČNÍ LETENKY TURKISH AIRLINES



Mauricius

Jedním z top exotických lákadel je Mauricius. Malý ostrov, který překvapí množstvím překrásných míst, od zákoutí překypujících bujnou zelení až po idylické pláže. Těm jednoznačně vévodí slavná Le Morne ležící na úpatí obrovského stejnojmenného pohoří. Zajímavým úkazem je oblast Chamarel, jež se proslavila dunami, které mají sedm barev. Celkový dojem pak umocňuje vůně čaje a cukrové třtiny. Za všemi těmito krásami je možné se vydat začátkem roku 2024 z Prahy už za 11 990 Kč. Na palubě je samozřejmostí špičkový servis Turkish Airlines a 46kg odbavené zavazadlo.

Mauricius

Zanzibar, Tanzanie

Ostrov patřící k africké Tanzanii slibuje dokonalý relax na bělostných plážích, jež kontrastují s tyrkysovou hladinou oceánu. Přátelští místní a všudypřítomná vůně koření dělá ze Zanzibaru místo s autentickou atmosférou. Za zvážení určitě stojí absolvování výletu do Tanzánie na safari, který slibuje opravdu nezapomenutelný zážitek. Letenky na Zanzibar lze pořídit od 10 990 Kč. V nabídce jsou odlety z Budapešti, Prahy i Vídně a termíny od ledna do března.

Zanzibar, Tanzanie

Los Angeles, USA

Asi není nutné zdůrazňovat, že Los Angeles je hlavním městem filmového průmyslu. Hollywood přitahuje začínající herce i známé celebrity. Za rozlehlými plážemi se zase vydávají milovníci relaxace. Aktivnější turisté budou mít co dělat, aby stihli navštívit všechny místní atrakce. Patří mezi ně například Griffithův Park, Santa Monica Pier, Venice Beach, Universal Studios Hollywood, ulice Rodeo Drive známá z filmu Pretty Woman nebo Beverly Hills. Těm, kteří ani po této prohlídce nebudou uspokojení, doporučujeme nasednout do auta, namířit si to na San Francisco a užít si road trip po Kalifornii. Cena letenek do Las Vegas zahrnujících odlet z pražského letiště i zavazadlo do podpalubí začíná na 10 490 Kč. Za 10 990 Kč je dostupná varianta s jeden a půldenním stopem v Istanbulu, díky které je možné navštívit dvě super destinace během jedné dovolené.

Los Angeles, USA

Kuala Lumpur, Malajsie

Díky akčním letenkám z Budapešti za 10 490 Kč směřujícími do Kuala Lumpur se cestovatelé ocitnou v Malajsii. Samotné hlavní město je působivou kombinací mrakodrapů a obchodních center na jedné straně a koloniálních budov, mešit a minaretů na straně druhé. Oblíbeným cílem je jeskynní komplex Batu caves s příjemně tichou atmosférou a Petronas Twin Towers představující dominantu města. Kouzelný je rovněž poloostrov Penang, ostrov Langkawi a také území ležící na ostrově Borneo.

Kuala Lumpur, Malajsie

Miami, USA

Miami se nachází na Floridě, mezi Atlantským oceánem a Národním parkem Everglades. Je známé svým slunečným podnebím, které si turisté přijíždějí vychutnávat na slavnou Miami Beach. Kromě nekonečně dlouhých písčitých pláží stojí za pozornost budovy ve stylu art deco a ulice Ocean Drive. Ostatně tu není možné minout, protože zde vždy bývá pořádně živo – lidé sem vyrážejí za chutným jídlem, koktejly či suvenýry. Cena letenek z Budapešti nebo Prahy do Miami začíná na 10 490 Kč, rovněž je součástí top servis tureckého dopravce a velké odbavené zavazadlo.

Miami, USA

Seychely

Nádherné pláže a úchvatná příroda na 115 ostrovech. Seychely se každoročně umisťují na horních příčkách žebříčků nejkrásnějších míst na Zemi. Jejich velkou předností je rozmanitost. Společně s úchvatnými plážemi v čele s Anse Source d’Argent nabízí lesy či přírodní rezervace. Své si tak najdou jak fanoušci plážových radovánek a vodních sportů, tak milovníci turistiky, kterým zelená a hornatá krajina poskytuje skvělé podmínky pro turistiku nebo lezení po skalách. Letenky na Seychely jsou v rámci výprodeje Turkish Airlines dostupné z Budapešti a Prahy od 12 990 Kč, a to v termínech od listopadu až do dubna.

Seychely

Istanbul, Turecko

Istanbul je městem, v němž se nesetkávají nejen dva kontinenty, ale rovněž rozličné světy. Je multikulturním místem, kde fungují různá náboženství a kde nejednoho cestovatele okouzlí místní energie, chaos na trzích či nádech orientu. Za atmosférou je třeba se vydat na Velký bazar. Nachází se zde snad vše, od potravin přes koberce až po zlato. O ohromující zážitek se zase postará chrám Hagia Sofia a Modrá mešita. Turkish Airlines létají do Istanbulu přímo. Letenky z Prahy je momentálně možné sehnat za 4 990 Kč v termínech na červen a listopad. V ceně jsou dvě příruční zavazadla s celkovou hmotností do 12 kilogramů.

Istanbul, Turecko

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Dubaj je metropolí, v níž na turisty čekají zážitky vyrážející dech. Nejednou již dokázala, že patří k těm místům, kde je možné vše. Mezi její trumfy lze zařadit nejvyšší budovu světa, mrakodrap Burj Khalifa, a další skvosty, jako například Dubajskou fontánu, uměle vybudovaný ostrov Palm Jumeirah či Muzeum budoucnosti. Všechny tyto fascinující atrakce jsou dostupné z Krakova nebo Prahy od 6 690 Kč. Nabídka letenek do Dubaje navíc zahrnuje také alternativu s odletem z pražského letiště a dvoudenní zastávkou v Istanbulu za 7 790 Kč.

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Cancún, Mexiko

Nádherné pláže s bílým pískem v čele s Playa Delfines nebo Playa Tortugas, šnorchlování v podmořském muzeu, skvělá kuchyně a pozůstatky mayské civilizace. I takto by se dal popsat mexický Cancún. Tato exotika mimo jiné disponuje příjemnými hotely, restauracemi a rovněž nočními podniky, takže nuda zde opravdu nehrozí. Při zveřejnění výprodeje se po letenkách do Cancúnu jen zaprášilo. Poslední termíny na březen 2024 hlásí letenky z Prahy za 18 790 Kč.