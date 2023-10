Dopřejte si nezapomenutelnou lyžařskou sezonu v Kitzbühelu

Snadná dostupnost, dlouhá zima, záruka sněhu, široká nabídka sportovních aktivit, jedinečné akce, jako jsou slavné závody na Hahnenkammu, a nejvyšší úroveň komfortu. To vše nabízí Kitzbühel.

Milovníci zimních aktivit najdou v Kitzbühelu svůj ráj od října až do poloviny dubna. Kitzbühel je také městem krátkých vzdáleností. Z hory se dá dolyžovat až do města. Lanovka Hahnenkamm je vzdálena pouhé 3 minuty chůze od centra 750 let starého města. Daleko od sjezdovek se otevírá pohádkový zimní ráj s perfektně upravenými běžeckými tratěmi, zimními turistickými trasami a túrami pro sněžnice, projížďkami na saních tažených koňmi nebo procházkami historickým centrem města.

Pohled na město Kitzbühel | foto: © Kitzbühel Tourismus

Proč Kitzbühel? Proto!

Nejlepší lyžařská oblast Rakouska – KitzSki s 233 kilometry sjezdovek

Jarní slunce, lyže a prašan při lyžování

Zdarma vedené a individuální zimní túry pro pěší

WinterClassics – jako běžkování, sáňkování, sněžnice i curling

Kitzbüheler Advent – Vánoce jako dřív

Závod Hahnenkamm-Rennen s legendárním sjezdem

Rozsáhlá nabídka Wellness

Nákupy v 750 let starém centru města

Lyžování s přáteli na sjezdovce Hahnenkamm | foto: © Kitzbühel Tourismus

Jedinečné zážitky mimo sjezdovky

Kitzbühel láká nejen na lyže, ale i za dalšími zimními aktivitami. Dětskou radost si připomenete při sáňkování, kdy se budete řítit z kopce dolů pohádkově zasněženou krajinou.

Oblíbené je zde také bruslení, a to nejen klasické. V obcích Reith a Aurach jsou k dispozici krytá kluziště a ve Sportparku Kitzbühel se nachází jediné curlingové kluziště v Rakousku.

Romantiku zažijete také během projížďky v kočáře taženém koňmi. Vyjíždějí z centra města nebo od jezera Schwarzsee.

Musíte navštívit

Po lyžování a dalších zážitcích vám určitě vytráví. Doporučujeme nabrat sílu v podniku Hornköpflhütte, kde najdete vyhlášenou polévku se sýrovým knedlíčkem. V restauraci Seidlalm se zahřejete horkou brusinkovou vodou Granglwasser nebo teplým vaječným likérem se šlehačkou. Pokud zavítáte do restaurace Bichlalm, posaďte se do salonku BichlAlm, kde zažijete pocit, že sedíte přímo uprostřed hor. Zážitkem je také návštěva podniku Hahnenkammstüberl s příjemnou hostitelkou Lisou. Nebo si vyberete pro své občerstvení rustikální a útulný Bruggeralm s více než 300letou tradicí?

Společný oběd na horské chatě | foto: © Kitzbühel Tourismus

Nenechte si ujít tyto akce

Kdy se do Kitzbühelu vydat? Máme pro vás termíny blížících se eventů.

Kitzbüheler Advent: Předvánoční čas můžete zažít jako naši předci od 22. listopadu do 26. prosince 2023.

Bendura Bank SP ve sněžném pólu 2024: Nejprestižnější závod ve sněžném pólu, koná se 11. ledna 2024.

84. ročník závodu Hahnenkamm-Rennen: Od 15. do 21. ledna 2024 můžete na vlastní kůži prožít legendární lyžařský závod.

Streif Vertical Up: Přijďte si 24. února 2024 sami zazávodit! Cílem je co nejrychleji zdolat Original Streif s 3 312 km a 860 vertikálními metry. Použít můžete, co vás napadne. Jedinou podmínkou je použití výhradně vlastního pohonu.

Vánoční Kitzbühel | foto: © Kitzbühel Tourismus

Tipy na místa pro vaše fotky

A kam se vypravit za dechberoucími výhledy pro vaše fotografie z nezapomenutelné dovolené? Úžasný výhled na 360° panorama přibližně 70 třítisícových vrcholů získáte z Kitzbüheler Horn. Hora Steinbergkogel zase nabízí nádherný pohled na vrchol Steinbergberg Hohe Tauern. A z Hahnenkamm budete mít pro své fotky jako na dlani Hahnberg a Kitzbühel.

Pohled na Kitzbühel z ptačí perspektivy | foto: © Kitzbühel Tourismus