Domov irské whiskey. To je městečko Tullamore

Že vám tento název něco připomíná? V pomyslné metropoli irské whiskey se slavná Tullamore D.E.W. destiluje už od roku 1829. Zdejší palírna je důležitou součástí města. Zaměstnává část obyvatel a podporuje místní kulturu i chod města. Městečko stojí za návštěvu, najdete v něm spoustu zajímavých míst. A také se budete dobře bavit…

Let horkovzdušným balónem nedopadl dobře

První letecká havárie v historii lidstva se stala právě v městečku Tullamore. Psal se rok 1785, tři průkopníci vzduchoplavby naplánovali vzlet papírovým horkovzdušným balónem. Pokus o překonání zemské přitažlivosti ale nedopadl dobře. Balón se krátce po startu vznítil a spadl na domy v centru města. Začal tak velký požár, který málem pohltil celé městečko. To však vstalo z popela, podobně jako pták Fénix, který je nyní jeden ze symbolů Tullamore.

Starý sklad na whiskey poblíž říčního kanálu

Jednou z dopravních páteří Tullamore byl umělý říční kanál. Ten sloužil pro dopravu zboží do i z vnitrozemí. I proto se starý sklad (Old Warehouse) Tullamore D.E.W. nachází bezprostředně u něj. Dnes již destilérka využívá k výrobě whiskey zbrusu novou budovu, která byla vybudována v nákladu více než sto milionu Euro. I díky této investici se destilace vrátila do místa svého vzniku. Starý sklad je však místem, které by nikomu nemělo uniknout. V jeho útrobách se nachází prémiová kavárna a bar s restaurací, kde si mohou návštěvníci pochutnat na kvalitní gastronomii. Právě po říčním kanále byly dříve přepravovaný sudy s whiskey do Dublinu a pak dále do Evropy nebo do USA.

Irská nátura? Budete se cítit jako doma

Pro člověka, který je na ostrově poprvé, bude určitě překvapením přívětivost místních obyvatel. Pokud si sednete sami do kavárny nebo do jednoho z místních pubů, dlouho sami nezůstanete. Irové jsou velmi sdílní a je běžné, že se u vašeho stolu najednou objeví několik místních a s upřímným zaujetím se začnou vyptávat, odkud jste a co že v malém městě uprostřed Irska pohledáváte.

Tisíce sudů s ukrytým barem a ochutnávka přímo ze sudu

Jak už zaznělo, místní palírna slavné Tullamore D.E.W. whiskey přirozeně promlouvá do dění ve městě. Světoznámý kolos v produkci populárního nápoje nabízí pro veřejnost prohlídky ve svém návštěvnickém centru. Zhruba dvě hodiny dlouhá prohlídka dává nahlédnout pod pokličku výrobě whiskey. Kromě přípravy pravé irské kávy se návštěvníci seznámí s kompletním procesem produkce od přípravy sladu, jeho sušení a pražení až po destilování a zrání v sudech. Právě při návštěvě části skladu, ve kterém procházíte okolo tisíců zrajících hektolitrů místního pokladu, se před vámi otevře malé nenápadné místo. Snug, tedy „zašívárna“ připravena pro degustaci přímo ze sudu. Místo, na které nazapomenete do konce svého života.

O palírně Tullamore D.E.W.

Kousek za městem se nachází palírna Tullamore D.E.W., kde se dějí ta pravá kouzla. Tým palírny se skládá z odborníků na whiskey a místních nadšenců, kteří jsou odhodlaní věnovat se práci, vzájemně se podporovat a vyrábět špičkovou whiskey, o kterou se mohou podělit se světem. Právě zde se setkávají hodnoty malého města s inovacemi světové úrovně. Mezi nejnovější nápadité nabídky palírny patří Tullamore D.E.W. Honey whiskey, ověnčená mnoha oceněními, která je díky spojení s českým medem pozoruhodně jemná. Palírna má veškeré nejmodernější vybavení, ale zároveň disponuje několika jedinečnými doplňky, které jí vtiskly ráz maloměsta a díky nimž se stala jednou z nejlépe hodnocených palíren na irském ostrově. Například The Tully Warehouse Snug, skrytý bar koncipovaný jako útulná irská hospůdka uprostřed tisíců sudů od whiskey naskládaných do výšky šesti metrů. Pokud si chcete naplánovat návštěvu, klikněte sem.