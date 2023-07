Chytrý zámek Pealock – spolehlivý parťák na letní dovolenou

Pokud patříte mezi nadšence do cyklistiky či lyžování, tak vás pravděpodobně neminul český inovativní vynález společnosti Pealock – chytrý elektronický zámek na sportovní vybavení. V kombinaci s možností pojištění se Pealock stává žhavým adeptem na letošní must have vychytávku pro každého sportovce.