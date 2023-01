Cestovatelský newsfilter: V létě přibydou linky do Řecka i Černé Hory

Letecká společnost Eurowings začne létat z Prahy do Ženevy a na dva řecké ostrovy. Na podobné novinky si už v případě německého dopravce začínáme zvykat. Aktuální zimní sezónu zpestřily o lety na Madeiru, do Osla a egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. Naposledy oznámená nová pravidelná spojení do Švýcarska a Řecka budou dostupná v letním letovém řádu.

Přímou linku z pražského letiště do Ženevy začnou provozovat od 29. března 2023, a to vždy ve středu, čtvrtek, pátek a neděli. Na řecké ostrovy, konkrétně na Korfu a Rhodos, budou aerolinky rovněž létat z Prahy bez přestupu. První lety se v obou případech uskuteční začátkem června a postarají se o rozšíření stávající řecké nabídky - v té jsou momentálně Athény, Heraklion a Kréta. Na Korfu se turisté budou moci zpočátku vydat každou sobotu, od července se však frekvence navýší ještě o středeční rotaci. Lety na Rhodos jsou plánovány na úterý a středu.

AKČNÍ LETENKY Z PRAHY



Wizz Air v létě nabídne přímé lety z Vídně do Kuvajtu a Bilbaa. Jedná se o další krok ze strany maďarské letecké společnosti, který přispěje k rozšíření jejich letecké základny na letišti Schwechat. Spojení do Kuvajtu bude možné využít od 3. června 2023 dvakrát týdně. Na sever Španělska, do Bilbaa, se také dostaneme ve frekvenci dva lety týdně, konkrétně od 6. června 2023. Na obě linky dopravce nasadí nový Airbus A321neo.

Z Brna se během léta přepravíme do letoviska Tivat. Nové spojení budou od poloviny června provozovat aerolinky Air Montenegro. Kromě Brna přivítá novou linku rovněž nedaleká Bratislava a Letiště Praha se může těšit na vyšší frekvenci. Z brněnského letiště se do přímořského města v Černé Hoře dostaneme třikrát týdně, každé úterý, čtvrtek a sobotu. Prozatím se předpokládá, že se bude jednat o sezónní linku provozovanou do 23. září 2023. Trasa Tivat - Praha byla dostupná již loňské léto a letos se opět vrací - změnou bude navýšení počtu letů z dosavadních dvou na čtyři. Co se týče Bratislavy, dopravce odtud začne létat dvakrát týdně do hlavního města Černé Hory, Podgorice.

Z Brna se během léta přepravíme do letoviska Tivat.

Na Seychely opět cestujeme stejně jednoduše jako kdysi. Exotické souostroví s platností od 1. prosince 2023 zrušilo povinnost předkládat před vstupem potvrzení o očkování, negativní test či absolvovat karanténu. Cestám aktuálně přejí rovněž výhodné ceny letenek. Z Mnichova či Vídně je možné letět na Seychely od 11 990 Kč.

Tunisko od začátku prosince již při vstupu nevyžaduje doklad o bezinfekčnosti. Země tak rozšířila seznam míst, kam cestujeme stejně jako před pandemií. Po příjezdu je ovšem nadále třeba sdělit místním úřadům své kontaktní údaje a cestovní informace.

Opatření zrušila také Srí Lanka. Jedna z nejvyhledávanějších destinací českých cestovatelů vydala začátkem prosince nařízení, díky němuž již před vstupem do země není nutné dokládat důkaz o očkování proti koronaviru či negativní výsledek testu. Ceny zpátečních letenek do Kolomba s odletem z Vídně, Mnichova nebo Prahy začínají na atraktivních 12 990 Kč.

Opatření zrušila také Srí Lanka.

Čína od přijíždějících přestala vyžadovat povinnou karanténu. O změně, která je platná od 8. ledna 2023, informovala ještě koncem minulého roku Národní zdravotnická komise. V současnosti tedy turistům stačí pouze negativní PCR test na COVID-19, ne starší 48 hodin. Jedná se o výrazné rozvolnění, neboť donedávna platila nejméně pětidenní přísná izolace na hotelovém pokoji.

Společnost Uber se stala novým provozovatelem taxi služby na Letišti Praha. Zvítězila v tendru, kterého se účastnili celkem dva uchazeči. Současný operátor bude na letišti fungovat do ledna 2023. Následně začne společnost Uber s přípravami a své služby by měla být schopna nabízet zhruba od jara. Taxi službu bude možné jednoduše objednat přes mobil, web nebo ve stánku na obou letištních terminálech. Zákazníkům slibuje, že konečná cena, kterou vypočítá software, bude stanovena ještě před jízdou a neovlivní ji už ani případná změna trasy či čekání v koloně. Řidiči musí mít všechna oprávnění, mluvit česky a alespoň na základní úrovni ovládat angličtinu. Stejně tak bude například možné zaplatit i bezhotovostně.

RegioJet zahájil provoz přímých vlakových spojení na vídeňské letiště. Konkrétně od 11. prosince 2023 lze cestou na Schwechat využít linky z Prahy a Brna. Vlak z Prahy bude jezdit dvakrát denně, z moravské metropole dokonce třikrát, neboť dvě linky z Prahy doplní ranní spoj vyrážející právě z Brna. Ranní vlak z Brna opustí nádraží ve 3:48. První spoj z Prahy bude vyrážet v 8:45 a druhý v 15:45. Trasa bude operována rovněž v opačném směru - mezi Vídní a Prahou bude jezdit vlak vždy v 6:15 a 14:15, spoj na Brno je naplánován na 21:15.

Saúdská Arábie chce postavit největší plovoucí stavbu na světě. Ta bude součástí stavebního projektu s názvem Neom. Tzv. projekt Oxagon bude mít tvar osmiúhelníku a bude fungovat jako lodní přístav a logistické centrum. Jedna jeho část se bude rozprostírat na souši a druhá zasáhne do Rudého moře. Stavba, která bude mimo jiné klást důraz třeba na využívání obnovitelné energie, má být dokončena do roku 2030.