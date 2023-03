Cestovatelský newsfilter: Nové linky z Prahy a Zanzibar bez omezení

Croatia Airlines představily nové sezónní spojení z Prahy do Dubrovníku. Aerolinky tak ke svým již tradičním přímým letům do Splitu přidají další chorvatskou perlu. Linka, která bude dostupná od 18. května 2023 zhruba do poloviny října, bude provozována ve frekvenci jeden let týdně, a to vždy ve čtvrtek. Letenky do Dubrovníku, města plného historie, jež je dokonce pod ochranou UNESCO, je možné rezervovat již nyní. V nabídce jsou klasické zpáteční varianty i open-jaw alternativa s příletem do Dubrovníku a odletem ze Splitu.

Eurowings spustí přímé lety z Prahy na Zakynthos. Cestu na řecký ostrov si čeští turisté mohou naplánovat v období od 4. června do 15. října 2023. Lety budou k dispozici každou neděli. Z pražského letiště bude letadlo vyrážet v 6:50 a odlet ze Zakynthosu je plánován na 10:45.



Dopravce Wizz Air začne létat z Vídně do Hurghady, čímž rozšíří svoji leteckou síť na tomto letišti. První lety by se měly uskutečnit v září 2023. Naplánovány jsou dvě rotace týdně, každý pátek a pondělí. Rozvrh letů tak umožňuje vydat se do Egypta třeba na prodloužený víkend.

Na Zanzibar opět cestujeme jako před pandemií. Tanzanie s platností od 1. února 2023 zrušila povinnost předkládat před vstupem do země negativní test či potvrzení o očkování. Vyžadována již není dokonce ani online registrace. Cestující mířící do tohoto exotického ráje si tak vystačí pouze s vízy, která je možné vyřídit přímo v letadle.

Vstupní omezení související s koronavirem zrušil rovněž Singapur. Zhruba od poloviny února se přijíždějící návštěvníci nemusí prokazovat negativním výsledkem testu na covid-19 ani očkovacím certifikátem. Nadále je třeba pamatovat na pas, vyplnění registračního formuláře ICA a víza s tím, že na krátkodobý pobyt do 90 dní občan České republiky vízum nepotřebuje. V Singapuru byla uvolněna také vnitřní nařízení – v městské hromadné dopravě už není třeba mít nasazenou roušku, zakrytí horních cest dýchacích je povinné jen v lékařských zařízeních.

V únoru se výrazně usnadnilo cestování do Hongkongu. Turisté se nově obejdou bez potvrzení o očkování proti koronaviru a po příjezdu nemusí absolvovat kontrolní testování prostřednictvím PCR testu. Provést si kontrolní test je cestujícím pouze doporučeno, proto se ani jejich výsledky nemusí nikam nahlašovat. Zrušena byla rovněž karanténa. Ke vstupu do Hongkongu si tak návštěvníci vystačí s vyplněným formulářem a výsledkem negativního testu – antigenní test nesmí být starší než 24 hodin (je uznáván i samotest) a v případě PCR testu nesmí doba překročit 48 hodin.

Hongkong chce přilákat cestovatele na letenky zdarma a po období, kdy v zemi platila velmi přísná protipandemická opatření, podpořit uživení turismu. V rámci loterie plánuje rozdat 500 000 letenek v hodnotě dvou miliard hongkongských dolarů. Všichni, kteří plánují cestu do Hongkongu, se od 1. března 2023 mohou na stránce World of Winners přihlásit do hry. Kampaň poběží ve třech vlnách – první je určena pro obyvatele jihovýchodní Asie, od 1. dubna pro turisty z pevninské Číny a od 1. května pro zbytek světa. Od července pak budou letenky rozdány lidem v samotném Hongkongu. Jedná se o letenky v ekonomické třídě a co se týče příplatků, poplatků a daní, ponesou je výherci.

Na Fidži cestujeme bez testu a očkování. Kouzelné tichomořské souostroví zrušilo 14. února 2023 všechna vstupní omezení týkající se pandemie covid-19. Kromě testu a očkování byla odstraněna rovněž nutnost karantény po příletu a povinnost mít sjednané pojištění pokrývající události spojené s případnou nákazou koronavirem.

K odstranění vstupních covid opatření přistoupila rovněž Uruguay. Na základě rozhodnutí vlády již od přijíždějících není vyžadováno potvrzení o negativním testu, očkování ani absolvování karantény. Opět tak do země cestujeme jako před pandemií.

Dubaj chce zařadit do provozu létající taxíky. Letecký dopravce Falcon Aviation Services a společnost Eve Holding vyrábějící elektrická letadla společně pracují na vytvoření 35 létajících taxíků. O prvních plánech na zavedení letecké mobility v Dubaji se mluvilo již v roce 2017. Po následném testování a vylepšování prototypů dopravních prostředků se začíná rýsovat jejich zařazení do leteckého provozu. K tomu by mělo dojít v roce 2026. Současně s vývojem taxíků pracuje Dubaj rovněž na infrastruktuře, což zahrnuje budování přistávacích ploch, tzv. vertiportů. Ty by se měly dát snadno kombinovat s jinými druhy dopravy. U taxíků se počítá s maximálním doletem 240 kilometrů s tím, že mimo pilota svezou čtyři další pasažéry.

V roce 2025 by se měl vrátit legendární Orient Express. Nejluxusnější vlak na světě nabízející služby, jejímž základem mělo být pohodlí a půvab, se na svoji první cestu z Paříže do Istanbulu, tehdejší Konstantinopole, vydal v říjnu roku 1883. Po několika letech bylo ovšem jeho fungování z důvodu poklesu poptávky po dlouhých železničních cestách ukončeno. Přes následné snahy o jeho obnovení se svého šťastného konce zřejmě dočká právě až v roce 2025. Koupila jej totiž společnost Acor, která jen nedávno zveřejnila první fotografie tohoto skvostu na kolejích. Dosud není jasné, na jakých trasách bude Orient Express dostupný, nicméně se předpokládá, že trať bude podobná té z minulosti.