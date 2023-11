Cestovatelská novinka desetiletí? Saúdská Arábie láká na nepoznané

Saúdská Arábie se otevírá turistům z celého světa s ambicí stát se povinnou destinací pro každého cestovatele. Momentálně je navíc dostupnější než kdykoli – do největší země Arabského poloostrova létáme na křídlech nízkonákladových aerolinek. Zpáteční letenky do Saúdské Arábie tak začínají přibližně na cenovce 1300 Kč.

Od roku 2019, kdy se otevřela cestovnímu ruchu, má Saúdská Arábie mezi zeměmi G20 nejrychlejší zotavení po pandemii na světě. Země značně investovala do odvětví cestovního ruchu a je plně připravena na to, aby přivítala návštěvníky z celého světa.

Ke vstupu jsou nutná turistická víza. Ta cestovatele vyjdou na přibližně 3300 CZK – Víza se dají vyřídit online – platí na více vstupů po dobu 12 měsíců včetně plného zdravotního pojištění. Nově je také možné požádat o vízum až po příjezdu.

Saúdská Arábie má na talíři vše, co mohou rekreanti vyhledávat – moderní metropole, historická města, bohaté kulturní dědictví, adrenalin v poušti, odpočinek v horách či u dvou moří. Právem ji tak lze nazývat cestovatelskou novinkou dekády. Co však nevynechat ve 13. největší zemi na světě?

Letenky do Saúdské Arábie

Metropole budoucnosti

Cestu po Saúdské Arábii je možné začít například v jejím hlavním městě, které je centrem vizionářské představy země. Rijád je vším tím, co si představíte pod pojmem metropole budoucnosti. Dominantou centra je ikonická Kingdom Tower – ve tvaru písmene U, ze které můžete mít nerušený výhled na Rijád. Zároveň je s výškou 302 metrů jednou z nejvyšších budov v zemi. Najdete v ní vyhlídku na město, kancelářské a obchodní prostory, luxusní nákupní centrum, restaurace, kavárny, ale také pětihvězdičkový hotel.

V centru Rijádu můžete najít King Abdullah Financial District. Toto město ve městě nově definuje panorama Rijádu s jeho působivými výškovými budovami navrženými světově uznávanými architekty.

Vynechat nelze ani návštěvu Národního muzea, v němž se nachází více než 3700 exponátů, či Souq Al Zal – tržiště, na kterém cestovatelé seženou tradiční arabské suvenýry.

Není možné zapomenout ani na historii – Masmak Fortress je jednou z hlavních atrakcí Rijádu. Historická pevnost byla postavena v roce 1865 a v roce 1902 byla dobyta zakladatelem země, čímž začala konsolidace Saúdské Arábie. Jedná se o jedno z nejdůležitějších míst v zemi, které představuje jeho bohatou historii a kulturu – vstupné je navíc bezplatné.

Pouhých 15 minut severozápadně od Rijádu se nachází Diriyah, místo, kde se historie setkává s modernou. Tento gigaprojekt prochází obrovským rozvojem. Najdete tady historický At-Turaif, památku světového dědictví UNESCO, stejně jako Bujairi Terrace, která je domovem prvotřídních restaurací a luxusních obchodů.

Kam dál? Odpočiňte si v národním parku Wadi Namar Waterfall, kde naleznete menší jezero s vodopádem. Vyzkoušíte, zda se vydejte do jeskyně Heet Cave, která se nachází v poušti asi 50 kilometrů od Rijádu – je považována za jednu z největších a nejkrásnějších v zemi. Zastávka v jeskyni zabere zhruba půl hodiny.

Kousek od Rijádu leží rovněž okraj světa – Jebel Fihrayn. Jsou to přírodou vytvořené útesy, ze nichž je možné se podívat do 300 metrů hlubokého dna dnes již starobylého oceánu. Vydat se tam můžete autem nebo s průvodcem, dávejte si však pozor na výběr auta a volte raději SUV 4x4. Možností na výlet z hlavního města jsou například Red Sand Dunes ležící zhruba 40 kilometrů od města. Nachází se zde turistické kempy, ve kterých je možné sledovat noční oblohu po západu slunce.

Perla Saúdské Arábie

Země však primárně neláká na svá futuristická města, ale na bohatou nabídku historických a kulturních památek – v Saúdské Arábii se nachází šest památek zapsaných na seznamu UNESCO dědictví a více než 11 tisíc archeologických nalezišť. Za těmi skutečnými klenoty je třeba se vydat do pouště.

AlUla, takříkajíc – muzeum pod širým nebem, je jedním z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších míst v Saúdské Arábii – kdysi bylo křižovatkou Hedvábné a Kadidlové stezky, důsledkem čehož se na něm nachází pozůstatky starověkých civilizací starší více než 200 tisíc let. Nejznámější částí AlUly je Hegra, v níž je možné spatřit majestátní hrobky Nabatejců.

Najde se v ní také Staré město či Nabatejská oáza, ve které se nachází tři stupně vegetace – prvními jsou palmové stromy stínící ovocné – ty tvoří druhou vrstvu, v poslední se pěstuje bavlna a pšenice.

Při návštěvě nelze vynechat ani přírodní úkaz – Elephant Rock. Je to skála ve tvaru slona, která sahá do výšky 52 metrů.

V oblasti AlUla se nachází také světový unikát – největší zrcadlová budova světa, která je zapsána v Guinessově knize rekordů. Kulturní centrum Maraya (arabsky zrcadlo) je pokryto 3 tisíci zrcadlovými panely odrážejícími okolní poušť. Doslova tak působí jako fata morgána zvedající se z písku.

Zelená oáza

Saúdská Arábie není jen nekonečnou pouští, najdou se v ní i majestátní hory či starověké oázy – patří mezi ně například oáza Nabataean, která domácím a cestovatelům směřujícím do Mediny po staletí představovala útočiště před pouští.

Netřeba vynechat ani největší oázu v zemi – Al-Ahsa, která je jednou z památek UNESCO Saúdské Arábie. Osídlena je již od doby kamenné. Pomohla tomu zejména přítomnost vody, která byla později prostřednictvím vodních kanálů přiváděna na pole.

Za úžasným výhledem na oázu Al-Ahsa se určitě vydejte na horu AlQarah. Je to síť jeskyní z vápence, které v důsledku deště zvětraly, což má za následek fenomenální útvary, úzké kaňony a vysoké vnitřní chodby.

A kam za přírodou? Co takhle město Taif, kde je zážitkem i samotná cesta. Ta vede po serpentinách vyčnívajících z údolí Mekky – na cestovatele čeká výstava ovocných trhů, hlubokých údolí a růžových farem. Taif je jedním z oblíbených prázdninových míst pro místní obyvatele. Nazývá se Město růží, a to kvůli nádherně voňavým květům ve vyschlých říčních korytech a horách kolem nich.

Ve výšce 3000 metrů na úbočí nejvyšší hory Saúdské Arábie se nachází Soudah, který je neoficiálním hlavním městem outdoorového dobrodružství Saúdské Arábie. Část rozlehlého národního parku Aseer se sítí turistických tras je oblastí chladného horského vzduchu, divoké přírody a údolí zahalených mlhou. Zatímco pěší turistika a kempování s průvodcem jsou typickými aktivitami, je to také oblast starověké kmenové kultury – zejména v historické vesnici Rijal Almaa, památce UNESCO, západně od Soudah.

Co je víc než jedno? Dvě!

Rudé moře i Arabský alias Perský záliv – Saúdskou Arábii omývají až dvě moře, u nichž je možné relaxovat po dlouhých dnech plných objevování. Největším přístavním městem v Rudém moři je Džidda, která je známá rovněž jako vstup do světa Mekky a Medíny.

Z Džiddy by se mělo stát jedno z top letovisek země, do kterých budou turisté směřovat nejen za objevováním, ale také odpočinkem. Je to město kontrastů, v němž návštěvníci najdou historické budovy protkané nádechem metropole. Džidda je jedním z hlavních kosmopolitních měst země, kde se nachází starobylé domy kupců, tradiční tržiště či historické domy z korálů.

Navíc je domovem Velké ceny Saúdské Arábie Formule 1, která se na tomto místě koná od roku 2021. Jezdí se přímo ve městě na městském okruhu, který je nejrychlejší v celém kalendáři F1.

Křišťálově modrých vod Rudého moře si zámožnější turisté mohou užívat v luxusních hotelích projektu Red Sea Global, kde nyní přijímají rezervace dva resorty – super luxusní Six Senses Southern Dunes a St. Regis.

INFOBOX: Na co je třeba pamatovat při návštěvě Saúdské Arábie?

Respektujte místní kulturu a tradice včetně náboženských praktik. Saúdská Arábie je rodištěm islámu – během modlitby projevujte úctu a vyvarujte se rušení v mešitách a nevstupujte do modlitebních prostor. Mimo dobu modliteb můžete jako nemuslim navštívit všechny mešity v zemi, kromě mešit v Mekce a Medíně, které jsou nejposvátnějšími městy islámu.

Během času na modlitbu bývají některé obchody na chvíli zavřené. Největší změny v zemi jsou cítit během svatého měsíce ramadán, kdy se mění také rytmus země. Během ramadánu je třeba se až do západu slunce vyhýbat jídlu, pití a kouření na veřejnosti, a to z úcty k muslimům, kteří se od východu do západu slunce postí.

V Saúdské Arábii je každý vítán. Saúdové respektují soukromí jiných. Buďte však ohleduplní k místní kultuře a tradicím, kde se veřejné projevy náklonnosti nepraktikují.

Vulgární výrazy, hlasité chování a zasahování do mezí jiných lidí jsou považovány za neuctivé. Vždy se doporučuje držet uctivé veřejné dekorum.

Nejsvětější města

Do Saúdské Arábie každoročně směřovaly miliony turistů ještě předtím, než začala vydávat turistická víza, a to kvůli náboženskému turismu. Právě v Saúdské Arábii se nachází dvě nejposvátnější města islámu – Mekka a Medína. Do první zmíněné mají nemuslimové vstup zakázán, do Medíny se však dostanou i nenáboženští turisté.

Muslimové dodržují pět klíčových praktik víry, známých jako pět pilířů islámu: vyznávat svou víru, modlit se pětkrát denně, dávat na charitu, půst během ramadánu a podnikat pouť do Mekky. Muslimové jsou vybízeni, aby během svého života podnikli dvě svaté cesty, známé jako hadždž a umrah. Každý rok cestuje do Mekky na tyto poutě více než 10 milionů lidí ze 180 zemí.

Medína, historicky známá jako Yathrib, byla založena v 6. století před naším letopočtem a je prvním islámským hlavním městem. Do Medíny přijdou každoročně miliony muslimů z celého světa, protože je to druhé nejposvátnější místo v islámu. Prorokova svatyně je vyhrazena pouze pro muslimy, zatímco zbytek Medíny vítá muslimy i nemuslimy, aby prozkoumali její historické dědictví, kulturu, muzea a navštívili její zahrady a zábavní destinace.

Centrum futurismu

Turismus je v Saúdské Arábii součástí velkolepé vize Vision 2030, jejímž cílem je diverzifikovaní ekonomiky napříč všemi pilíři. Právě turismus je důležitým prvkem, díky kterému bude Saúdská Arábie propojena se zbytkem světa. Tam to ovšem nekončí.

Jedním z nich je futuristické město NEOM, které se nachází v nejseverozápadnější části království. Jeho základ budou tvořit dvě stavby o délce 180 kilometrů – Linie. Stane se domovem pro milion obyvatel a bude místem, kde budou absentovat ulice i auta – vše potřebné bude zajištěno v okruhu pěti minut chůze.

NEOM má ambici být zeleným a udržitelným městem, v němž bude energie pocházet ze slunce a pitná voda z mořské vody. Udržitelný cestovní ruch Saúdské Arábie je hnací silou budoucích plánů a rozvoje. NEOM využívá špičkovou technologii, aby fungoval na 100% obnovitelné energii.

Jeho součástí je rovněž projekt Oxagon, který bude lodním přístavem a logistickým centrem ve tvaru osmiúhelníku – půjde o největší plovoucí stavbu na světě. Cílem tohoto projektu je vybudovat přístavní město na Rudém moři, které bude využívat dopravu přes Suezský průplav.

Dalším z megaprojektů bude AMAALA, který se bude rozprostírat podél Rudého moře – nabídne rekreaci, wellness a odpočinek a bude tzv. srdcem Středovýchodní riviéry a jednou z top destinací Saúdské Arábie. Přibude zde 14 hotelů světových značek, více než 800 rezidenčních vil, apartmánů, 200 špičkových módních podniků a mnoho jiného.

Jednou z nejlepších destinací země se má stát také Red Sea Projekt mezi městy Umluj a Al Wajh o rozloze 30 tisíc kilometrů čtverečních. Zahrnovat bude souostroví nedotčených ostrovů, horské štíty či pouštní krajinu. Po dokončení bude plně integrovaným luxusním resortem se smíšeným využitím v regionu.

A co by to bylo za futurizmus bez nového nej? První zábavní čtvrť na světě postavená kolem 400 metrů vysokého mrakodrapu ve tvaru krychle jménem Mukaab. Kostka, která bude zaujímat dva miliony metrů čtverečních plných obchodů, kulturních a turistických atrakcí, bude tvořit centrum 19 kilometrů čtverečních zástavby, která je navržena jako nové centrum hlavního města Saúdské Arábie.