Zařiďte si bydlení pěkně od podlahy

Elegantní kuchyně na míru

Kuchyně je jedna z nejdůležitějších místností celého domova, neboť zde dochází k přípravě lahodných jídel a nápojů. S tím souvisí i zvýšený požadavek na kvalitu podlah a jejich snadnou údržbu. Vinylové podlahy do kuchyně jsou vysoce odolné vůči pádům a poškrábání. Ať už se rozhodnete pro vinylové podlahy zámkové nebo lepené, obě varianty jsou vhodným podkladem pro váš kuchyňský prostor.

Naše vinylové podlahy do kuchyně vás ohromí svým unikátním vzhledem a kvalitním provedením. Jejich funkčnost z nich dělá ideální řešení do kuchyňského interiéru. Podlahy od AdoreFloors upoutají pozornost a vytvoří z vašeho kuchyňského prostoru luxusní místo, kde bude radost trávit čas. Vybrat si můžete z moderních a atraktivních barev, jež promění kuchyni na obdivuhodné místo, které se stane srdcem vašeho domova.

Myslíme i na děti

Vaše ratolesti si do svých království zaslouží to nejlepší. Proto jsme do své nabídky zařadili i vinylové podlahy do dětského pokoje, které se vyznačují vysokou kvalitou a odolností. Lamely z přírodních materiálů lze kombinovat s různými barvami, a tak lze vytvořit obytný prostor přesně podle představ dítěte, kde bude radost si hrát. Dopřejte svým dětem místo pro růst a rozvoj, na které budou vzpomínat celý život s láskou.

V AdoreFloors jsme si vědomi náročného života, který děti vedou. Samé objevování, hraní a učení. K tomu je potřeba mít v dětském pokoji kvalitní podlahový základ, který by odolal jejich nevinným neplechám. Naše podlahy jsou bezpečné a snadné na údržbu. Díky provedení jsou příjemné na došlap, což děti rozhodně ocení. Zároveň perfektně udržují a vedou teplo, takže nehrozí žádné nachlazení.

Jak dál?

Pokud vás tato prezentace portfolia AdoreFloors zaujala, obraťte se na nás a domluvte si s námi schůzku, na které projednáme vaše přání o ideálním domově. Bude nám potěšením vytvořit pro vás bydlení snů.