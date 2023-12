Vánoční stolování 3x jinak

Někdo nedá dopustit rok co rok na ten stejný scénář, jiní netrpělivě vyhlížejí první vánoční trendy, aby už v pořádném předstihu měli jasno o tom, jaké ladění štědrovečerní tabule zvolí. Do jaké kategorie patříte vy? A pokud do první, co myslíte – nezvážíte to ještě? Třeba by vám změna prospěla!

Sváteční elegance

Tento nápaditý, a přesto velice decentní dekor jednoznačně sklidí úspěch. Neurazí snad žádnou tradičně založenou duši, a přitom osloví i milovníky jednoduchosti a pokroku. Vtip spočívá v kombinaci neutrálních tónů s vánoční klasikou v podobě zelené. Jen použijte více tlumených odstínů včetně „nevánoční“ mátové či šalvějové.

Dejte si záležet na ladění. Prostírání Lina 34 Kč/ks, sklenice Elegance, 229 Kč/ks, svícen Maja, 89 Kč | foto: Möbelix

To vše doplňte šedou či béžovou a doplňky z přírodních materiálů. Význam příležitosti vhodně zdůrazníte zlatými detaily, třeba v podobě proužků na nádobí či sklenkách. Toto aranžmá je skutečně univerzální a je ideální volbou, pokud nad laděním váháte vzhledem k rozmanitému vkusu a rozdílným preferencím svých svátečních hostů.

Vánoční pohádka

Klasická sváteční paleta se nikdy neomrzí, má tolik pojetí a variant. V současnosti je častým zvykem doplnit ji trochou černé, aby získala novodobý nádech. Vedle nešlápnete ani s kožešinami, jimiž zútulníte sezení. Sáhněte po neutrální bílé nebo hřejivé béžové.

Některé motivy zkrátka neomrzí… Nádobí ze série Xmas, od 129 Kč/ks | foto: Möbelix

Pokud plánujete menu servírovat v nádobí s vánočními motivy, nezapomeňte se s ostatními předměty na stole držet při zemi – zvolte jednobarevné prostírání i minimalistické příbory. Vůbec se však nebojte použít dekorace v duchu lidové tradice, třeba ty z jehličí se šiškami a sušenými jablíčky nebo plody cesmíny.

Přírodní tóny s dotekem černé mají šarm. Jídelní servis Black, 1999 Kč/12 ks, podložka pod talíř Mango, 429 Kč | foto: Möbelix

Černé variace

Ať už zvolíte tuto šik barvu jako hlavní téma, nebo jen výrazný akcent, docílíte moderního a neotřelého vyznění. V kombinaci se dřevem a zelenými prvky získá vaše slavnostní stolování severský ráz, zatímco v ústřední roli bude černá působit luxusně a rafinovaně.

Černá rafinovanost okouzlí! Nádobí ze série Brigitte, od 39 Kč/ks, sklenice Black, od 59 Kč/ks | foto: Möbelix

Nezapomeňte si však pohrát s jejími matnými a lesklými podobami – na lesklý stůl postavte matné nádobí z kameniny a naopak, matnou dýhu doplňte servisem ve vysokém lesku. Na závěr jako šperk použijte zlaté detaily: příbory, svícny, ozdoby…