Učicí věž pro děti: Nový trend, nebo praktická pomůcka?

Nedosáhne na kohoutek, nevidí na stůl nebo na kuchyňskou linku, police v úrovni očí dospěláka je nedostupné lákadlo. Kdyby tak existovalo něco, co vašemu malému objeviteli pomůže dosáhnout tam, kam potřebuje. Zkoumat, co ho baví – a navíc v bezpečí a s naprostou stabilitou.

Už jste slyšeli o učicí věži?

Tato multifunkční pomůcka má svůj původ v konceptu Montessori pedagogiky, která zdůrazňuje důležitost samostatného učení a aktivního zapojení dítěte do vlastního vzdělávání.

Učicí věž zpravidla tvoří schůdky a vyvýšená platforma ke stání, kterou rámuje bezpečnostní ohrádka. Dítěti tak propůjčuje výšku nezbytnou například při aktivitách u stolu nebo v kuchyni. Dává mu pocit, že je plnohodnotnou součástí rodinného týmu, a poskytuje možnost snadno a bezpečně dosáhnout na věci, které potřebuje – a to i v případě, že mu je za normálních okolností překážkou malý vzrůst. Tento pocit nezávislosti podporuje rozvoj sebevědomí, což se promítá do všeobecné spokojenosti i nadšení pro učení nových dovedností.

Věž je velkým pomocníkem také pro rodiče. Jen si vzpomeňte na všechny ty momenty, kdy k vám dítko vztahovalo ručky, abyste jej vzali do náruče a alespoň pocitově zapojili do přípravy večeře, úklidu nebo jiné organizace. Díky učicí věži má vaše dítě bezpečný a vyvýšený prostor, který je navržený speciálně pro něj tak, aby byl pohodlný a podporoval správnou ergonomii. Můžete tak společně tvořit, malovat, vystřihovat, ale také vařit, čistit si zuby nebo třeba trhat jablka na zahradě. Představivosti se meze nekladou a na učicí věž je vždycky spoleh.

Jak vybrat tu nejlepší

Před nákupem myslete především na bezpečnost a pohodlí, pozornost si však zaslouží i praktičnost a design. Učicí věž by měla být v první řadě stabilní a spolehlivě navržená tak, aby zamezila případnému převrácení nebo nehodám. Dbejte na kvalitu použitých materiálů - ty by měly být bezpečné, snadno omyvatelné a bez ostrých rohů. Důležitá je také variabilita, tedy možnost přizpůsobení věže dítěti a jeho výšce a potřebám.

Trefou do černého je například židlička Lemo od Cybex, kterou může vaše dítě používat hned od narození a pomocí praktických doplňků ji měnit podle aktuální situace. U oběda nabídne pohodlné sezení s jídelním tácem, o chvilku později už ji pomocí setu Lemo Learning Tower lusknutím prstů přeměníte v praktickou a stylovou učicí věž. Když už jsme u stylu, ani ten byste neměli při výběru podceňovat. Lemo roste společně s dětmi od narození až do dospělosti a designéři proto vsadili na nadčasový minimalistický design, díky kterému Lemo dokonale zapadne do každé moderní domácnosti.