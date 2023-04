Tři jarní a letní trendy pro stylový domov

S blížícím se jarem asi řada lidí cítí touhu vnést do svého bydlení změnu, ať už lehkou pro osvěžení, nebo radikálnější pro pocit, že začíná nová etapa. Pokud mezi ně patříte, nebo rovnou hledáte inspiraci pro svůj nový domov, určitě se začtěte do následujících řádků.

Ložnice jako pestrobarevná džungle? Proč ne! Povlečení Karin, 799 Kč | foto: Möbelix

Jaro plné barev

Trend Sense of Spring je plný šťavnatých, ale vkusných a příjemných odstínů žluté, zelené a modré, stejně jako rostlinných motivů a přírodních materiálů. Prim hrají textilie, zejména polštářky, závěsy či plédy, a samozřejmě dekorace, jako jsou skleněné i keramické vázy, dekorační podnosy nebo nejrůznější stojany na květiny.

Když je k večeru ještě chladno, zachumlejte se. Deka El Sol, různé barvy, 849 Kč | foto: Möbelix

Oživte s nimi svůj obývák a když k nim vyberete ještě některé ze svěžího ložního prádla, můžete se pustit také do ložnice. V jídelně veselé barvy zkombinujte s neutrálními tóny a vznikne perfektní místo pro vychutnání nejen velikonoční hostiny.

Žhavým trendem v dekoracích jsou letos skulpturální vázy a svícny. Stojan na svíčku Valongo, 229 Kč | foto: Möbelix

Nesmrtelná černobílá

Všichni, kdo si potrpí na výrazný a nadčasový styl, si jistě zamilují trend Cross the Line. Milovníci černé elegance mohou vybírat z nepřeberného množství dekoračních předmětů s trendy designem, jako jsou vázy, sochy, obaly na květináče, dekorativní mísy či atypické svícny.

Zaručený recept na nadčasovou eleganci? Přece jedinečná černobílá a pruhy! Povlečení Stripes, 549 Kč | foto: Möbelix

Šik ložnici získáte, když svou postel obléknete do atraktivního pruhovaného povlečení v černobílém provedení. Obýváku dopřejte hřejivé spojení jemné krémové a úderné černé, které dáte podobu regálů, nástěnných polic, obrazových rámů nebo ozdobných zrcadel.

Pocit uzemnění dodají zemité tóny a tradiční kamenina. Nádobí Sindri z kameniny, od 100 Kč/ks | foto: Möbelix

Svěží letní vánek

Kdo by se nechtěl doma cítit neustále jako na dovolené. S trendem Ocean Air je to nejen možné, ale dokonce i celkem snadné. Základem je interiér laděný tón v tónu do béžových odstínů, ať už jde o čalounění nábytku, kousky z masivního dřeva nebo doplňky z přírodních materiálů. Jako svěží vítr do nich „vtrhnou“ textilie, sklo či keramika v osvěžujících tónech azurové a tyrkysové.

Nezapomínejte na relax – vybudujte si doma koutek určený výhradně k lenošení. Závěsné křeslo Valencia, 1199 Kč | foto: Möbelix

Kromě polštářků s boho aplikacemi, lehkých dek s třásněmi a pohodlných podsedáků můžete vybírat z půvabných skleněných váziček, nádobí a květináčů z glazované kameniny nebo keramických svícnů. Nakonec nezapomeňte přidat nějaký relaxační prvek, třeba ratanové či závěsné křeslo nebo houpací síť.

Tak co, oslovil vás některých z těchto trendů? Tak honem na nákupy a pusťte se do díla!