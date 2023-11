Snadné a chytré ovládání vaše domova

Představte si, že přijdete domů a příchodová cesta je osvícená. Ráno vstáváte a žaluzie se automaticky zvednou. Topení se sepne vždy tak, jak je potřeba. Už nikdy nebudete řešit problém s tím, jestli jste zapomněli zhasnout nebo vypnout některé spotřebiče. O vše bude postaráno za vás. Systém xComfort od společnosti Eaton právě vše toto umí a nabízí flexibilní řešení, ať už jde o stávající byt či dům a nebo se teprve chystáte ke stavbě. Celé řešení je bezdrátové, a proto již není potřeba sekat do stěn, pokládat trubky, tahat kabely k vypínačům, omítat a malovat, a to nemluvě o způsobeném nepořádku.

Chytře a udržitelně

Systémy pro chytrý domov vám umožňují ovládat na dálku provoz celého domu nebo bytu. Regulace vytápění, ovládání osvětlení a žaluzií, klimatizace, garážová vrata, bazén. Kromě pomoci s organizací domácnosti tyto systémy již nyní umožňují také značné úspory energií. Do budoucna se počítá s tím, že tyto chytré systémy budou mít na starost řízení spotřeby energie a její maximální optimalizaci, aby domácnosti mohly nejen ušetřit, ale také žít v souladu s principy udržitelnosti.

Řešení individuálních potřeb ve stávající domácnosti

Instalace systému xComfort do vaší domácnosti zanese pořádek. Nabízí buď komplexní řešení pro celou domácnost nebo naopak vyřeší individuální přání a potřeby. Pro ty, kteří zapomínají zhasínat při odchodu z domova, přináší snadné řešení. S chytrým odchodovým tlačítkem centrálně zhasnete všechna světla v domě, vypnete vybrané spotřebiče a v klidu odcházíte do práce či za zábavou s pocitem, že váš dům je v bezpečí.

Potřebujete další vypínač a nechcete nepořádek v domě ? Přáli byste si centrální vypínač pro světla, zásuvky nebo rolety? Nebo vypínač v blízkosti vany? Všechna tato vaše přání splní náš systém Go Wireless. Pokud se vám večer nechce vstávat z křesla a ovládat osvětlení nebo byste chtěli mít možnost si definovat světelné scény k vytvoření neobvyklé atmosféry a nálady, pak je pro vás ideální řešení xComfort Bridge. Jde o jednoduchou a uživatelsky přívětivou ovládací jednotku pro chytré osvětlení. Stačí pouze nainstalovat jednu z našich Go Wireless sad pro spínání či stmívání. Instalace bezdrátových sad Go Wireless je jednoduchá, flexibilní a bez nepořádku. Pro komfortní ovládání si vytvoříte tematické scény jako např. Příchod, Odchod, Sledování televize, Večeře apod.

Komplexní řešení pro váš nový domov

Pokud teprve stavíte dům či modernizujete byt nebo chalupu a přemýšlíte, jak regulovat topení, ovládat světla a žaluzie, pak zvolte ověřený bezdrátový systém xComfort. Umožní vám rozmístění vypínačů až po instalaci nábytku v dokončeném bytu, domě nebo chalupě. V kombinaci xComfort se Smart Managerem budete mít vše pod palcem v jedné aplikaci.

Návrh a realizaci chytré elektroinstalace svěřte odborníkovi. Neváhejte se obrátit na certifikovaného partnera společnosti EATON v oboru chytrých elektroinstalací xComfort, který vám vysvětlí, jaké výhody systém nabízí, připraví návrh řešení, vše namontuje a nakonfiguruje systém tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám vašeho domova. Vyhledejte odborníka ve vašem okolí a zjistěte, jak si zpříjemnit život s instalací xComfort.