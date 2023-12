Objevte fenomén bydlení jménem TINY HOUSE

Tiny house očima odborníků Michael Weinbrenner, TOP MOBILE HOUSE s.r.o. Tiny house je všeobecně brán jako malý dům s puncem ekologické zodpovědnosti, který je velmi oblíbený v Americe a velmi rychle se zabydluje i u nás. Pozor ale, tiny house nemusí být dispozičně vyloženě minimální – my třeba nabízíme mobilní dřevostavby od 40 m2 obytné plochy s možností dalšího rozšíření přidáním modulů do L nebo U až na 60+ m2 – pro případ, že by se nakonec přeci jen ukázalo, že metry čtvereční chybí. Tyto domy jsou proto svojí velikostí vhodné i k rodinnému bydlení. Samozřejmostí je také optimalizace exteriérového i interiérového řešení podle přání a rozpočtu investora. Vojtěch Juřenčák, Eko modular s.r.o. Naše společnost staví kvalitní modulové dřevostavby, převážně v pasivním standardu, a klienti nás často oslovují také s dodávkou menších tiny house. Je to rozhodně segment, který je především pro mladé lidi velmi atraktivní a vyhledávaný, avšak já osobně v něm vidím také určitá úskalí, se kterými musí investor počítat: Legislativní, protože ne všechny stavební úřady v České republice, i když se jedná o tiny house, jsou tolerantní k jeho postavení úplně kdekoliv ve volné přírodě na jakékoliv parcele. Technické, protože ne všude se dá tiny house připojit na vodovodní a kanalizační přípojku, tak jako na elektrickou síť. Samozřejmě se to už dnes řeší ostrovním systémem celého fungování stavby, ale je potřeba počítat s tím, že to je řešení, které může být finančně velmi nákladné. A v neposlední řadě také vizuální a estetické, protože když dnes projíždím Českou republikou, vidím různé tiny house vyskytující se v úplné panenské přírodě, kam tyto stavby podle mě nepatří a většina obyvatel naší republiky se v takovém prostředí ani neumí správně chovat. Já sám jsem však velkým fanouškem saunování a velice se nám osvědčily saunové moduly, které mají do 25 m2 a také plní určitou formu tiny house - především pro milovníky wellness a saunování. Ing. Lukáš Slezák, OK PYRUS, s.r.o. Pobyt v tiny house je pro mě více osvobozující než omezující. Vybízí totiž k minimalismu a odrazuje od hromadění věcí, které člověka v životě zatěžují. Důmyslný návrh takového domku je však klíčový. Vzhledem k maximálnímu využití prostoru je dobré už předem promyslet umístění technického zařízení, vybavení a osobních věcí, od přihrádky na ponožky po baterie k solárním panelům. Pokud se na něco zapomene při návrhu, hůře se pak hledá potřebný prostor v průběhu realizace. Konstrukce domu je úzce spojena s truhlářským řemeslem, protože prostory většinou vyžadují chytré a netypické řešení, která však nemusí být nutně drahé. Osobně rád navštěvuji útulny, kde si vše člověk obstarává sám. Štípání dřeva, čerpání vody ze studny a zatápění v kamnech skvěle odbourává stres, pocit z odvedená práce je uspokojující a dočasné vystoupení z komfortu plně zařízeného bytu může být paradoxně velice relaxující.