Mějte výdaje na energie pod kontrolou s FVE a tepelným čerpadlem

Výše zmíněnou kombinací FVE a tepelného čerpadla lze totiž v ideálním případě ušetřit až 80 % nákladů (pokud momentálně vytápíte svůj dům pomocí elektrokotle). Kromě prodeje přebytků energie bude od příštího roku navíc možné sdílet vyrobenou elektřinu v rámci energetického společenství třeba s rodiči, kteří bydlí ve vlastní nemovitosti. Argumentem pro kombinované řešení FVE a čerpadla je i jeho vnitřní synergie. Elektřina z FV panelů pokryje nejenom spotřebu elektrických zařízení, ale dokáže napájet také tepelné čerpadlo, které z dodané elektřiny ohřeje vodu. Nejen tu, co teče z kohoutku, ale hlavně vodu v topení. Pořízení FVE a čerpadla je tak investicí s velmi rychlou návratností.

Klíčem je vysoká účinnost

„Kouzlo“ spočívá v efektivitě tepelných čerpadel, například ta od Schliegeru dosahují vynikající hodnoty až 4,4 COP (Coefficient of Performance – udává poměr mezi energií získanou a energií vloženou). V praxi to znamená, že z 1 kWh elektřiny, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje (a tu máte z fotovoltaické elektrárny), dokáže vyrobit 4,4 kWh tepla. Díky tomu je fotovoltaická elektrárna v kombinaci s tepelným čerpadlem jednoznačně nejrychlejší cestou k úsporám za energie. Pro toto řešení jsou navíc k dispozici různé dotační tituly, jako je Nová zelená úsporám (NZÚ) nebo Oprav dům po babičce. Úspěšní žadatelé NZÚ zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie a celkově bylo v NZÚ připraveno k čerpání 55 miliard korun.

A.I. urychlí návratnost investice o 30 %

Výhodou kompletního řešení Schlieger je i skutečnost, že produkty pro fotovoltaickou elektrárnu včetně tepelného čerpadla jsou A.I. Ready, tedy připravené na spolupráci s řízením pomocí umělé inteligence (A.I.). Schlieger investuje do vývoje vlastního A.I. softwaru desítky milionů korun, a svým zákazníkům tak nabídne již v roce 2024 umělou inteligenci – Schlieger A.I. Box. Ta bude schopna komunikovat s produkty A.I. Ready, které si zákazník pořídí již dnes. Umět bude mimo jiné mapovat vzorce chování domácnosti nebo sledovat předpověď počasí. Díky analýze vstupních dat bude schopná optimalizovat spotřebu energie v domácnosti, nabíjet bateriová úložiště za výhodné spotové ceny nebo elektřinu při vysokých výkupních cenách elektřiny naopak prodávat. Pokud nebude cena energií výhodná pro prodej, raději spotřebuje energii v domácnosti, např. do ohřevu vody prostřednictvím tepelného čerpadla. Zároveň bude schopna uživateli radit, zda je nyní výhodné zapnout spotřebiče s vysokým odběrem, např. pračku nebo myčku, nebo je lepší počkat, až bude cena energií příznivější. Podle propočtů společnosti Schlieger se díky A.I. softwaru návratnost investic jen do fotovoltaiky urychlí až o 30 %!