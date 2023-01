Pokud jste při výběru postoupili a rozhodli jste se pro PVC podlahu neboli lino, čeká vás další rozhodování, a to zda koupit lino s filcem, nebo bez filcu. Z toho důvodu jistě oceníte tento článek, kde pro vás porovnáváme oba typy PVC, abychom vám tento výběr usnadnili.

Každá PVC podlaha má své pro a proti

Při rozhodování pořízení lina s filcem, nebo bez něj musíme dbát na prostory, do kterých chceme podlahu pokládat. Každá podlaha má své výhody, jak s filcem, tak bez něj. Pro správné rozhodování berte zřetel na výhody, které vám zde prozradíme, a vyberte i takovou, která bude splňovat vaše požadavky správné podlahy.

Co je filc?

Filc je měkký, poddajný a hřejivý druh textilie ze vzájemně zaklesnutých vláken. Výhodou tohoto materiálu je, že se netřepí. Ať už se ustřihne jakýmkoli směrem, okraje se netřepí, ale jsou krásně zarovnané.

Výhody lina bez filcu

Levnější

Lina bez filcu jsou levnější právě o zmíněný filc a to se také odráží na ceně.

Hodí se i do vlhkých prostor

Toto tvrzení se nedá brát úplně doslovně, protože ani lino bez filcu se do vlhkých místností nehodí. Jde o to, že pokud něco vylijete na podlahu a zateče to pod ní, dá se lépe vysušit PVC bez filcu než PVC s nasáknutým filcem. Je třeba dodat, že nadměrná vlhkost podporuje tvorbu plísně, a proto je dobré mít pod podlahou sucho.

Menší spotřeba lepidla

Úspora spočívá v tom, že se lepidlo nevpije do filcu a vám bude stačit znatelně menší množství lepidla pro přilepení podlahy.

Výhody lina s filcem

Tepelná izolace

V případě, že je PVC v přímém kontaktu se studeným betonem, dochází k přímému přenosu teploty. Díky filcu nesedí lino přímo na studeném betonu a je od něj izolované. To vytváří pocit teplé podlahy.

Izolace kročejového hluku

Filc podlahu změkčí a tlumí tak dupání, které může narušovat sousedy pod vámi. S PVC s filcem tento problém mizí a vy se nemusíte strachovat, že při každém dutém dopadu na podlahu nepřivolá vaše sousedy na nepříjemný rozhovor.

Vyrovnává špatný podklad

To je jeden z hlavních taháků lina s filcem. Lidé chtějí ušetřit za vyrovnání podlahy a přeceňují PVC s filcem v domnění, že je to zachrání. To ovšem dokáže skrýt jen malé nerovnosti do 2 mm.

Měkčí na došlap

Lino je díky filcu měkčí a velmi příjemné na došlap.

Netřeba podložka pod podlahu

Podložky pod PVC lidé kupují, aby podlahu změkčili, zateplili a také aby zakryli nerovnosti podkladu. Lino s filcem většinou obstojí ve všech třech případech a právě z tohoto důvodu není potřeba podložku přikupovat.

Obě varianty, ať už lino s filcem, nebo bez něj lze sehnat v různých designech a barvách. Nemusíte se tedy obávat, že neseženete podlahu podle svých představ. AMADEO HOLDING s.r.o. je skvělým příkladem, že je opravdu široký výběr PVC podlah.