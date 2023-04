Jak vybrat sekačku? Vychytané vlastnosti sekaček HONDA

Sekačky HONDA patří již více než 40 let mezi špičku ve svém oboru. Jedná se totiž o jedny z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených sekaček na trhu. Z bohaté nabídky si vybere jak majitelka malé předzahrádky, tak i profesionál z komunální firmy. Odměnou vám navíc bude stroj, který se dědí z generace na generaci. Můžete tak poměrně snadno dopřát své zahradě to nejlepší.

Sekačky na trávu se dělí podle způsobu sekání, šíře záběru, způsobu pohonu, typu pojezdu, úrovně vybavenosti, komfortu obsluhy a dalších vlastností. Vybírat byste měli hlavně dle toho, jaká máte od sekačky očekávání. Svou roli hraje i velikost zahrady a její členitost.

Sekačka HONDA IZY – hvězda zahrad do 1000 m2

Modelu HRG 466 už dnes nikdo neřekne jinak než „IZY“. Tato sekačka prošla zajímavým vývojem a s klidným svědomím se dá říct, že patří k tomu nejlepšímu na trhu.

Ocení ji majitelé drtivé většiny zahrad do velikosti 1000 m2.

Velikost záběru 46 cm, hmotnost, výkon, typ pojezdu, vybavení či komfortní obsluha ji řadí mezi nejprodávanější sekačku HONDA na trhu, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Pro snadné ovládání je tato sekačka opatřena vlastním pojezdem, který lze samozřejmě dle libosti vypnout, či opět zapnout.

Na zahrady s větší rozlohou trávníku jsou vhodné větší a výkonnější sekačky HONDA se záběrem sekání 53 cm, nebo potom vhodný zahradní traktůrek.

Mulčování trávy pomocí sekačky na trávu

Mulčování trávy je čím dál populárnější a není divu. Zlepšuje vzhled samotného trávníku, ale také kvalitu půdy, a navíc potlačuje růst plevelů.

Pro dokonalý výsledek mulčování musí být travní stébla posekána na co možná nejmenší kousíčky. To mají u HONDY na starosti rovnou dvě patentované technologie:

Dva sekací nože – Twin Blade

První z nich je použití dvou, navzájem odsazených, sekacích nožů. Oproti jednoduchému noži zaručí vícenásobné přeseknutí travního stébla. Jinými slovy rozmělní travní hmotu do několikanásobně menších částeček. Ty jsou přirozeně lehčí a snadněji putují do sběrného koše nebo právě zpět do trávníku. Díky dvěma sekacím nožům posekají a posbírají sekačky HONDA vlhkou, ale i mokrou trávu.

Clip director™ – klapkový mulčovací systém

Druhou ze zmiňovaných technologií je integrovaný mulčovací systém. Jedná se o přívěru komínku výhozu trávy do sběrného koše. V horní části podvozku pouze přesunete páčku a sekačka bude posečená travní stébla drtit a pěchovat zpět ke kořenovému systému trávníku. Nebudete se muset starat o to, kam s posekanou trávou, a váš trávník dostane výživu v podobě přírodního hnojiva.

Optiflow – řízení toku vzduchu pod sekačkou

Celý proces mulčování pak bude ideálně fungovat pouze ve spojení právě se zmiňovanými dvěma sekacími noži a technologií Optiflow. Ta řídí průtok vzduchu pod sekačkou tak, aby byl optimální pro všechny pracovní režimy sekačky a způsoby sekání.

Srdce sekaček HONDA – motor

Srdcem všech sekaček HONDA je špičkový, benzínový 4taktní motor HONDA GCVx, který díky systému „Easy Start“ spolehlivě nastartuje i fyzicky slabší jedinec.

Z ekologického hlediska motor patří v čistotě provozu na čelo v celosvětové nabídce. Díky nové konstrukci a použitým materiálům se snížila spotřeba paliva o 12 %, hmotnost o neuvěřitelných 20 % a nárůst výkonu a krouticího momentu o 15 %.

Pevný a odolný podvozek

Podvozek je vylisován z jednoho kusu ocele jako kompaktní díl, a to bez jakýchkoliv svárů či šroubových spojení. Tvar sekacího prostoru a důmyslně řešené prolisy poskytují podvozku mimořádnou pevnost.

Kataforézní povrchová úprava chrání před korozí, otěrem a působením UV záření. Takový podvozek nepraská a nerezaví.