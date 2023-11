Jak co nejvíc ušetřit s tepelným čerpadlem?

Tepelná čerpadla se v posledních letech stávají hitem a není se čemu divit. Ceny energií drasticky stouply a tepelné čerpadlo představuje spolehlivý zdroj, který je ve srovnání s elektrokotlem několikanásobně efektivnější. Ovšem není čerpadlo jako čerpadlo. Na co byste si tedy měli dát pozor, aby se váš sen o levném teple nerozplynul jak pára nad hrncem?

Krok 1 - Vyberte vhodnou instalační firmu

Zjistěte si, jak dlouho firma funguje, jaké má recenze a jakou značku tepelných čerpadel nabízí. Zajímejte se, jaké poskytuje záruky, jestli nabízí servis a v jakých lhůtách. Je rozdíl uprostřed zimy čekat na opravu topení půl dne nebo 14 dní (nedej bože déle, když něco není na skladě).

Krok 2 - Připravte dům

Drahocenné teplo by vám nemělo zbytečně unikat. Proto by dům měl být zateplený. Nejlépe si s čerpadlem rozumí podlahové teplovodní topení, ale ani radiátory nejsou problém. Jen musí být dostatečně velké a musí k nim vést širší trubky. Do úzkých se voda žene mnohem vyšší rychlostí, což nemusí ke správnému fungování stačit, a navíc je to velmi hlučné.

„Tepelné čerpadlo je jako srdce celého systému. Aby správně fungovalo, musí se na něj dům připravit. Nejdřív klienty navštívíme, prověříme technický stav domu i jeho reálnou potřebu tepla a ujistíme se, že instalaci lze provést,“ vysvětluje Martin Kurovský, který vede oddělení tepelných čerpadel v S-Power Energies.

Krok 3 - Zkoumejte topný faktor a energetickou třídu

Řada firem instaluje tepelná čerpadla, jejichž výkon odpovídá pouze 70 % reálné potřeby tepla v domě. Taky mnohdy uvádějí topný faktor, který neodpovídá zdejším podmínkám. Zdánlivě levnější přístroj se pak na provozu pořádně prodraží. Poddimenzované tepelné čerpadlo totiž v zimních měsících spíná záložní elektrický zdroj, tudíž funguje jako elektrokotel. Nechte si proto připravit nabídku, ve které uvidíte, s jakou potřebou tepla se v domě počítá.

Topný faktor vs. celoroční topný faktor

Čerpadla se porovnávají podle topného faktoru COP. Ten udává, kolikrát je čerpadlo účinnější než elektrokotel. Např. COP 4,6 znamená, že tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kWh tolik tepla, jako elektrokotel z 4,6 kWh. V našem proměnlivém podnebí je však COP nepřesný ukazatel. Soustřeďte se proto na tzv. celoroční topný faktor SCOP, který má výrobce uvádět na štítku u každého čerpadla.

Teplotní průměr zimní sezony u nás jsou 2 °C. Zkoumejte proto celoroční topný faktor pro A2/W35 nebo A2/W55. (“A“ znamená teplotu vzduchu venku, tedy 2 °C, „W“ teplotu vody: v podlahovém topení 35 °C, v radiátorech 55 °C.) A znovu pozor: Mnozí dodavatelé se raději chlubí líbivější hodnotou pro 7 °C A7/W35, ale ta neodpovídá zdejším zimám.

Aby to nebylo jednoduché, na štítku bývají tři různá čísla SCOP pro tři podnebné pásy: teplý, střední a chladný. Česká republika je ve středním pásmu – to je důležité. Tepelné čerpadlo se skvělými hodnotami pro teplý pás však bude klidně už ve 2 °C topit elektřinou, což vás vyjde draho.

Krok 4 - Porovnejte nabízené funkce

Vybrané funkcionality můžou výrazně snížit provozní náklady. Například rakouská tepelná čerpadla iDM je možné diagnostikovat na dálku. Tím ušetříte za servisní výjezdy. Technik buď opraví jednodušší závady vzdáleně, nebo rovnou ví, co jede opravit, a má potřebné díly.

Stroje iDM navíc analyzují počasí, takže s předstihem kumulují chlad i teplo za nejvýhodnější ceny. V přehledných grafech vidíte i to, z jakého zdroje právě topí (u jiných značek často nepoznáte, že přepnuly na elektřinu).

A co váha a rozměry? Čím je tepelné čerpadlo těžší, tím je lepší. Lehká budou mnohem víc namrzat, častěji spínat a rychleji se opotřebují. Navíc budou klidně 2-3krát hlučnější.

Náklady na vytápění Rodinný dům v Praze se spotřebou na vytápění a ohřev vody 27,3 MWh Platba elektrické vytápění = 151 000 Kč/rok

Platba plyn (kondenzační kotel) = 99 000 Kč/rok

Tepelné čerpadlo A+ (SCOP 2,2) = 65 000 Kč/rok

Tepelné čerpadlo A++(SCOP 3) = 55 000 Kč/rok

Tepelné čerpadlo A+++ (SCOP 4,6) = 39 000 Kč/rok

Tepelné čerpadlo země/voda (SCOP 5,8) = 32 000 Kč/rok

Krok 5 - Srovnejte nabídky několika dodavatelů

V kalkulacích často najdete nezbytné výdaje označené jako vedlejší. Že je budete muset zaplatit, se dozvíte až po podpisu smlouvy. Často se také v nabídkách objevují ceny bez DPH, případně formulka „cena bude doúčtována podle skutečného provedení práce a spotřebovaného materiálu“. To vše by vás mělo varovat. Raději upřednostněte nabídku, která uvádí konečnou cenu. Tak to dělá například firma S-Power Energies, jejíž prémiová tepelná čerpadla iDM navíc do 14. prosince 2023 získáte se slevou 50 000 Kč.