Investujte do úsporného bydlení. Využijte podzimní akci od LOMAXu

Právě nyní je ten správný čas investovat do bydlení. To potvrzuje i průzkum Asociace českých stavebních spořitelen, podle kterého je 49 procent Čechů kvůli vysokým cenám energií více motivováno investovat do úsporných řešení v bydlení. Domácnosti totiž mohou kvůli zbytečným tepelným únikům zaplatit ročně na energiích až o několik tisíc korun navíc. V delším časovém horizontu se tak peníze vložené do úsporných opatření vrátí zpět.

Investice do venkovního stínění ušetří nemalé výdaje za energie. | Foto: LOMAX

Inflace by navíc podle prognózy České národní banky měla ještě růst a dostat se až nad 20 %. „Společnost LOMAX proto připravila podzimní akci pro zákazníky, kteří si objednají výrobky LOMAX do 31. 10. 2022. Zákazníkům poskytneme na veškeré vybavení zvýhodněné ceny, které pomohou zkrotit současnou inflaci,“ vysvětluje Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX, která se věnuje výrobě garážových vrat či venkovního stínění.

Okna by měly hlavně izolovat, s tím pomůže i venkovní stínění

Přestože pro letošní zimu bude základem především rozumné topení, s úsporami mohou výrazně pomoci i jiné prvky v domácnosti, například venkovní stínicí technika. „Jedná se o vůbec nejoblíbenější řešení posledních let. V zimě jsou účinné zejména venkovní rolety, které dokáží snížit náklady na topení až o 10 %. Díky jejich konstrukci uniká teplo podstatně pomaleji, navíc zajistí dokonalé zatemnění interiéru,“ vysvětluje Přichystal.

Venkovní rolety dokáží snížit náklady na vytápění až o 10 %. | Foto: LOMAX

Příčinou tepelných ztrát jsou však nejčastěji samotná špatně izolovaná okna a dveře. Podle odborníků starými okny uniká až 30 % tepelné energie. Problém s jejich tepelně-izolačními vlastnostmi přitom uživatel odhalí lehce – pouhým přiložením ruky. Pokud je cítit závan studeného vzduchu, je nutná oprava či výměna.

Horšími tepelně-izolačními vlastnostmi se po nějaké době vyznačují zejména okna a dveře vyrobené ze dřeva. „Předejít těmto problémům pomáhá kvalitní materiál, který je pevný a tuhý. Takové parametry splňují zejména okna a dveře z hliníku,“ říká Přichystal.

Vchodové dveře a okna z hliníku mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. | Foto: LOMAX

Máte garáž spojenou s domem? Pozor, ať se byt zbytečně neochlazuje

Uživatelé, kteří mají garáž spojenou s domem, by měli ohlídat také izolaci garážových vrat. Studený vzduch z garáže totiž může pronikat do vedlejších místností a ovlivňuje také teplotu v patře nad garáží.

Garáž by přesto neměla být přímo vytápěná, ale jen dobře izolovaná. „Nejjednodušší způsob zateplení garáže představují kvalitní garážová vrata. Eliminují takzvané tepelné mosty, kvůli kterým teplo zbytečně uniká, jejich křídla či sekce jsou navíc navrženy tak, aby co nejlépe izolovaly,“ uzavírá Přichystal.