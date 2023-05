Firma IKTUS, s.r.o. ze Zátoru slaví 30 let výroby nábytku!!!

Mimo návštěvu podnikové prodejny budete mít možnost nahlédnout do výrobních provozů, pobavit se s našimi zaměstnanci nebo něco dobrého ochutnat.

Jak zmiňujeme, firma IKTUS, s.r.o. vyrábí jídelní nábytek již 30 let. Za tuto dobu vybavila jídelními sety více než pět milionů evropských domácností, patentovala si inovativní výrobní technologii a dlouhodobě investovala do svého rozvoje. Dnes je proto stabilním zaměstnavatelem pro 110 kmenových zaměstnanců.

Historie výroby nábytku na Krnovsku sahá do poloviny minulého století, kdy se ve firmách regionu vyráběly ikonické, koženkou čalouněné rohové lavice. Měla je v kuchyni snad každá druhá domácnost a na tuto dlouholetou tradici navázali v Zátoru. V kouzelném kraji plném dřeva, inspirace i šikovných a pracovitých lidí.

A právě s přičiněním těchto pracovitých lidí jsou dnes rohové lavice opět v módě. Nábytek vyráběný v Zátoru má moderní design a splňuje náročné požadavky současných spotřebitelů. Vyznačuje se perfektním řemeslným zpracováním, mimořádnou variabilitou a výjimečným sladěním přírodních a moderních materiálů. Nejen náš design, ale i naše snaha o udržitelnou produkci jde s dobou. Již od roku 2012 jsme proto hrdým držitelem FSC certifikace-odpovědného lesního hospodaření. A to je klíčem k úspěchu firmy IKTUS, s.r.o..

Nábytek se mění s dobou a s aktuálními požadavky jeho uživatelů. Vždy by ale měl zejména zpříjemňovat a usnadňovat život, a to v Zátoru dobře vědí. Rohové lavice rozhodně nejsou přežitkem dob minulých. Moderní rohové lavice firmy IKTUS, s.r.o. nabízí výjimečný komfort a ergonomii sezení, umožňují elegantně umístit jídelní prostor do rohu místnosti, poskytují bezpečné posezení i neposedným dětem anebo mohou nabídnout velký úložný prostor.

Tak přijďte a přesvědčte se, že je to dobrý tip i pro vás!

www.iktus.cz