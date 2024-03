Financování energeticky úsporného bydlení začíná ve skupině KB

Od 4. března 2024 totiž nabízí zvýhodněný úvěr s atraktivní nízkou úrokovou sazbou 3,19 % ročně na financování projektů v rámci dotačního programu Oprav dům po babičce. Zvýhodněný úvěr je spolufinancován ze zdrojů Modernizačního fondu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Ať už plánujete modernizaci staršího objektu, nebo vylepšení vašeho současného domova, nabídka výhodného financování ve spojení s dotacemi otevírá dveře všem vysněným rekonstrukcím. A díky nízké měsíční splátce je nyní dostupnější velké části českých domácností. Je dobré si také uvědomit, že energeticky úsporné rekonstrukce začnou šetřit rodinné výdaje okamžitě po jejich realizaci. Například zateplení starého rodinného domu s instalací tepelného čerpadla a řízeným větráním s rekuperací může ročně přinést úspory za vytápění a ohřev vody až 21 000 Kč a snížení spotřeby tepla až o 83 %. Zdroj SFŽP

Půjčka na udržitelné bydlení od Modré pyramidy ze skupiny Komerční banky umožňuje českým domácnostem získat až 2,5 milionu korun na realizaci rekonstrukcí, které jejich domovy udělají energeticky úspornější. Není přitom nutné ani za takto vysoký úvěr ručit nemovitostí, jak by tomu bylo v případě hypotéky, a velmi výhodná je i dlouhá doba splácení ‒ až 25 let. To vše při nízké úrokové sazbě od 3,19 % ročně pro příjemce dotačního programu Oprav dům po babičce. Díky této nabídce jsou měsíční splátky nízké, a tak nezatíží rodinnou kasu. Úroková sazba zůstává pevně stanovena na celou dobu splatnosti úvěru, což klientům poskytuje jistotu a stabilitu při plánování rodinného rozpočtu.

Zelenější a energeticky úsporná budoucnost na dosah

Výhodně úročená Půjčka na udržitelné bydlení s dlouhou splatností je určená na spolufinancování investic, na něž žadatel získal dotaci z programu Oprav dům po babičce. Program nabízí komplexní řešení pro majitele starších domů, kteří chtějí své domovy nejen zrenovovat, ale také přizpůsobit moderním standardům energetické úspornosti. Podmínkou získání finančních prostředků je realizace důkladného zateplení.

Modrá pyramida zdarma poradí, jak získat dotace

Potřebujete se zorientovat v jednotlivých dotačních programech a máte respekt k celému procesu získání dotace? S podporou více než 400 zkušených odborníků vám celou cestu usnadníme a zdarma poskytneme dotační poradenství zaměřené na dotační tituly z programu Nová zelená úsporám. Zjistíme pro vás vhodný dotační titul, spočítáme přibližnou výši dotace a poskytneme vám i seznam dokumentů nezbytných pro podání žádosti. Součástí nové služby je také návrh optimálního financování celého investičního záměru. Navštivte jedno z 81 KB Poradenských míst a přesvědčte se, že snížit náklady na energie a zvýšit si komfort bydlení je dostupnější a jednodušší než kdy dříve. Pro ty z vás, kteří ještě před návštěvou pobočky chtějí znát více detailů, je k dispozici webová stránka věnovaná této tematice. Pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu, můžete využít telefonické kontaktní centrum dostupné na čísle 210 220 230.

Proč získat Půjčku na udržitelné bydlení s výhodně nízkou sazbou?

Půjčka na udržitelné bydlení od Modré pyramidy ze skupiny Komerční banky je navržena tak, aby podpořila realizaci vašich projektů udržitelného bydlení s co nejmenšími finančními a administrativními překážkami. Ať už plánujete komplexní energetickou úspornou rekonstrukci, instalaci solárních panelů nebo jakýkoliv jiný zelený projekt, Půjčka na udržitelné bydlení vám poskytne potřebný finanční základ pro vaše plány.

Podrobnosti úvěru:

Maximální výše úvěru: Až 2,5 milionu Kč, což umožňuje financování široké škály projektů od drobných úprav až po rozsáhlé rekonstrukce.

Bez zástavy nemovitosti: Jedinečná možnost získat vysoký úvěr bez nutnosti ručit nemovitostí.

Nulové poplatky za zpracování: Zpracování úvěru je zcela zdarma, což snižuje celkové náklady spojené s úvěrem.

Dlouhá splatnost: S možností splácení až 25 let, úvěr nabízí možnost nízkých měsíčních splátek.

Poskytovatelem dotačního poradenství a produktu je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a jeho podpora je spolufinancována ze zdrojů Modernizačního fondu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Reprezentativní příklad (Půjčka na udržitelné bydlení – financování s programem NZÚ Oprav dům po babičce): RPSN níže uvedeného příkladu je 3,22%.Výše úvěru na bydlení s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření je 500 000 Kč. Splatnost úvěru je 20 let, pevná roční úroková sazba s fixací na celou splatnost úvěru je 3,19 %. Měsíční splátky: 1. splátka je 1 241 Kč, 2.– 180. splátka je 2 815 Kč, 181. splátka je 2 632 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 676 927 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 241 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: vedení účtu stavebního spoření ve fázi překlenovacího úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření. Úvěr je určen výhradně na kofinancování investičního záměru realizovaného v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám „Oprav dům po babičce“, ke kterému byla klientovi přiznána příslušná dotace z tohoto programu. Pro účely reprezentativního příkladu se vychází z data uzavření smlouvy o úvěru k 1.1. daného roku a z data čerpání úvěru k 2.1. daného roku.