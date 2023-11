Česká jednička v OZE rozšiřuje působnost na Slovensko

Rozvoj aktivit na Slovensku zajistí nově založená, samostatně působící společnost Schlieger SK. Ta nabídne slovenským zákazníkům služby a systémy, které jsou aktuálně poskytovány mateřskou společností na českém trhu. Přípravy na expanzi do této části Evropy probíhaly od léta letošního roku. Nyní k nim přibyl také intenzivní nábor a zaškolení obchodně technických zástupců společnosti. „Bylo nezbytné slovenský trh dobře zmapovat, zanalyzovat obchodní příležitosti, splnit legislativní podmínky a najít vhodné partnery. Naším cílem je vytvořit na Slovensku tým 80 obchodně technických zástupců, jejichž aktivity bude v počátcích koordinovat české obchodní oddělení, později plánujeme úplné osamostatnění,“ upřesňuje Jan Kaiser, obchodní ředitel společnosti Schlieger – české jedničky v segmentu OZE s více než 15 000 realizacemi.

Rozhodujícím faktorem pro vstup na Slovensko byla dynamicky rostoucí poptávka po fotovoltaických systémech, která by měla ještě růst v návaznosti na 4násobné navýšení dotací v rámci projektu Zelená domacnostiam, na který je vyčleněno přes 151 milionů eur z Programu Slovensko. Schlieger bude slovenským zákazníkům nabízet stejné portfolio jako těm českým, pro domácnosti i pro firemní zákazníky. „Poptávka po fotovoltaických systémech je na Slovensku obrovská,“ konstatuje Jan Kaiser a dodává: „Nabízet tam budeme všechny produkty z nové řady A. I. Ready, stejně jako v Česku, protože věříme, že nám k úspěšnému etablování na sousedním trhu pomůže jedinečné know-how stojící za naším úspěchem v ČR.“

Využití AI v procesu plánování zakázek

Zákazníci ušetří s umělou inteligencí

Jednou z konkurenčních výhod, na které Schlieger sází při oslovení slovenských zákazníků, je vlastní systém využívající umělou inteligenci. Do vývoje tohoto AI softwaru investuje Schlieger, který vykázal jen za první pololetí letošního roku obrat přes 1,7 miliardy Kč, desítky milionů korun. Díky firemnímu vývoji může zákazníkům již v příštím roce nabídnout řadu zajímavých výrobků schopných komunikovat s umělou inteligencí. Ta bude mimo jiné umět mapovat vzorce chování domácnosti a podle nich zapínat spotřebiče, ovládat světla, žaluzie nebo rolety či brány. Bude také sledovat předpověď počasí, ovládat střídače a baterie a předem nabíjet bateriová úložiště za výhodné spotové ceny nebo elektřinu při vysokých výkupních cenách naopak prodávat. To vše s cílem nakládat s elektřinou co nejhospodárněji a maximalizovat návratnost investice do systémů OZE. Podle propočtů společnosti Schlieger se díky AI softwaru urychlí návratnost investic do fotovoltaiky až o 30 %!

„Kvalita našeho softwaru na principu umělé inteligence a zamýšlená vize jeho využívání se setkala s pozitivními ohlasy a přijetím jak na českém, tak německém a rakouském trhu, kam jsme nedávno expandovali. Právě AI software nám pomohl na těchto trzích uzavřít klíčová partnerství a zajistit první zakázky. Naším esem v rukávu byl a bude, věřím, i na Slovensku,“ doplňuje Kaiser.