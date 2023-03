7 jarních tipů na pořádek v kuchyni

Po zdlouhavém zimním období, kdy v kuchyni trávíme větší množství času, přichází na řadu jarní optimismus i příval nové energie a spolu s nimi také tendence dát naši domácnost do pořádku. Aby vám jarní úklid kuchyně šel pěkně od ruky a aby hlavně vámi vytvořený pořádek vydržel co nejdéle, zkuste postupovat následujícím způsobem a nezapomeňte na praktické pomocníky, kteří vám v mnohém usnadní chod i organizaci v kuchyni.

1. Vytvořte si jasný plán

Aby měl váš úklid smysl a dosáhli jste rychle, snadno a efektivně viditelného a dlouhodobého výsledku, je vhodné si na úvod vytvořit časový harmonogram a konkrétní body, kterým se budete postupně věnovat. Vyhnete se tak bezhlavému přebíhání od jedné činnosti ke druhé a zbytečnému zmatkování.

2. Vše nepotřebné musí pryč

Před samotným úklidem se zaměřte na věci, které v kuchyni nemají co dělat. Peněženka na kuchyňské lince, pohozená mikina přes židli i televizní ovladač vedle mikrovlnné trouby, to jsou všechno věci, jejichž místo by mělo být úplně někde jinde. Stejně tak kuchyňská linka není výstavkou různých houbiček, hadříků a přípravků na mytí nádobí.

Vakuovačka vám umožní zužitkovat potraviny a ušetřit místo v chladničce.

3. Provětrejte každou zásuvku

Postupně procházejte každé místo a zvažte, co ve své kuchyni opravdu využíváte. Mnohdy zjistíte, že vám ve skříňkách leží nevyužité spotřebiče i nádobí, které celý rok nepoložíte na stůl. Nabízí se tak možnost rozloučit se s těmito nepotřebnými věcmi a místo po nich vyplnit nějakou moderní vychytávkou. Už jste slyšeli například o vakuovačce Siguro? Pomůže vám k praktickému uložení potravin do mrazničky a také díky ní můžete vyzkoušet inovativní metodu vaření sous-vide!

4. Zaměřte se na příborník

Jistě nám dáte za pravdu, že zásuvka s příbory a noži se v kuchyni otevírá nejvíce. Proto i zde by měl panovat řád, kterého dosáhnete díky přehlednému organizéru. Jak velký bude, záleží na vašich prostorových možnostech. Pokud se vám tam však příbory společně s kuchyňskými noži těžko vejdou, máme pro vás řešení. Je jím Siguro sada nožů v dřevěném bloku s brouskem, která se bude stylově vyjímat na kuchyňské lince a vy tak budete mít své pomocníky stále při ruce.

Sada kvalitních nožů se neztratí v žádné kuchyni.



5. Příliš malá, nebo naopak příliš velká lednice?

Při jarním úklidu samozřejmě nesmíme opomenout chladničku. Zkontrolujeme její obsah a všechny potraviny po datu expirace odstraníme. Následně vytřeme každou poličku a uspořádáme potraviny podle druhu do příslušných přihrádek. Pokud zjistíte, že rozměry chladničky jsou pro potřeby vaší domácnosti příliš velké a nevyužité, je na místě uvažovat o výměně za menší model chladničky Siguro. Získáte tak výrazně úspornější model s 12letou zárukou na kompresor. Stejné řešení můžete využít i v případě, že vám prostor vaší chladničky nestačí a hodil by se vám další úložný prostor na potraviny.

Praktické dózy Siguro vám usnadní organizaci kuchyně.



6. Chraňte své potraviny

Zjistili jste, že máte ve spíži mnoho rozdělaných balení různých druhů potravin? Mouku, cukr, strouhanku, ovesné vločky, oříšky, sušené ovoce i další potraviny pro pečení a vaření bezpečně a přehledně uložíte do praktických skleněných dóz Siguro, které je ochrání před vlhkostí i moučnými moly. Stejně praktické uložení potravin nabízejí i Siguro vakuovací skleněné dózy, které prodlouží trvanlivost skladovaných potravin. Oba typy dóz lze navíc použít i při zapékání a zakoupit je můžete jako kompletní sady i jako samostatné kusy jednotlivých velikostí.

7. Dopřejte si zasloužený relax

Dospěl váš úklid v kuchyni ke zdárnému konci? Pak se pochvalte a dopřejte si zasloužený odpočinek. Ideálním společníkem vám bude sklenka dobrého vína, o jehož optimální teplotu se postará vinotéka Siguro. Uložíte do ní až 28 vinných lahví a díky svému stylovému designu se stane ozdobou každé domácnosti.