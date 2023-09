Referenční prémiové vozy z Německa

Specializujete se na dovoz prémiových vozů z Německa. Co se pod pojmem prémiový vůz skrývá?

Jedná se o mladá, čerstvě zajetá auta z obchodních programů autorizovaných prodejců v Německu. Nejčastěji jsou to vozy ve stáří od šesti měsíců do dvou let s prodlouženou zárukou od výrobce, které splňují vysoké standardy jakosti, původu i celkového optického a technického stavu. Hovořit lze takto třeba o bývalých služebních vozech výrobce, spolkových vládních organizací a úřadů, nebo vozidlech, které byly určeny k užití významnými osobnostmi.

Jaké byly vaše začátky v tomto směru?

Začínali jsme v roce 2020 společně s mojí manželkou. Já před tím pracoval desátým rokem v drážďanském Audi Zentru, ona v pražském hotelu. Vlastně díky tehdejšímu lockdownu a zvýšenému zájmu o vozy, které v tu chvíli nebylo lehké sehnat, jsme založili firmu na dovoz aut.

Jak jste na tom dnes?

Od té doby spolu v tomto oboru podnikáme a teď, když už to situace umožňuje, také osobně jezdíme pro naše zboží prakticky do všech spolkových zemí. Od začátku si navzájem pomáháme, abychom se mohli věnovat činnosti, ve které vynikáme. Manželka se stará o administrativu a marketing, já mám díky tomu čas si povídat s lidmi a uzavírat obchody.

O které vámi nabízené vozy je v současné době největší zájem?

Vozy Audi prodáváme nejvíc, je to dané tím, že jsem s touto značkou již od prvopočátku úzce spojený a za celou dekádu absolvoval řadu jejich školení. Na začátku našeho působení byly oblíbené sportovní modely a velká osmiválcová SUV. Zřejmě kvůli zvýšení úrokových sazeb se poslední dobou převážně prodávají praktická, cenově dostupná a všestranně využitelná auta typu Audi A6 allroad nebo Mercedes ve variantě kombi, stejně tak i všechny ostatní značky a modely, které toto tendenční kritérium splňují. Zároveň se díky osvětě, zvýhodněné úrokové sazbě a současnému trendu úspory nákladů, ozývají zájemci o elektrovozy. Těch je nyní na německém trhu díky tamějším pobídkám dostatek.

V jakém stavu jsou tato auta?

Co se týká optického a technického stavu, je tento standard s novým vozem srovnatelný. Díky vysokým nárokům prémiových programů prodeje těchto aut, napříč spektrem výběru, prochází tyto velmi náročnými výstupními kontrolami, a tak je zaručena jejich prvotřídní kvalita.

V Ústí nad Labem sídlíte v Paláci Zdar. Co vše tam můžete klientům nabídnout?

Zázemí moderně vybavené kanceláře s nábytkem Rolf Benz, minibarem a výbornou kávou nabízí prostor pro osobní seznámení a pomoc při výběru vhodného auta. V podzemní garáži je pak možná prezentace a následně i předání vozu. Na auto můžeme vyřídit i úvěr u banky, která sídlí ve stejné budově. Celý proces obchodu je tak pro naše zákazníky velmi komfortní a nenáročný.

Před nedávnem jste otevřel pobočku v Drážďanech. Co vás k tomu vedlo?

V podstatě by se dalo říct, že na začátku šlo pouze o přizpůsobení se poptávce a nabídce trhu. Jsem vlastně rád, že nemám dlouhou chvíli a změny situace či potřeb mě nutí k neustálému rozvoji. Na jedné straně je zde zákazník, který má zájem koupit auto v Německu a využít tak v rámci zahraničního obchodu v EU možnosti nákupu na přímo bez DPH.

Má to pro zákazníka nějaké výhody?

Má to spousty výhod, počínaje absencí nutnosti žádat o nadměrný odpočet u finančního úřadu a celkové ekonomické výhodnosti nefinancovat těchto 21% u banky, která mu na to půjčí.

Na druhé straně je zde německý podnik, který má v nabídce poptávané zboží, ale za žádnou cenu nechce v rámci eliminace nebezpečí spojeného se zahraničním obchodem toto bez DPH prodat. Vybírá si u nákupu patřičnou kauci a žádá přísné, striktní a pro mnohé nesrozumitelné papírování. Snaží se o to, aby předešel rizikům s tím spojeným (například tomu, že zde někdo auto nakoupí na zahraniční firmu bez DPH, odjede do Berlína a tam ho privátně prodá, čímž by došlo k daňovému deliktu).

Spojuji tím obě tyto strany s porozuměním, co se žádá. Nabízím tak exkluzivní možnost, zakoupit zboží prostřednictvím mojí německé firmy včetně DPH a dále ho bez DPH prodat koncové firmě do Česka nebo jiné země v EU, aby proběhla legální transakce ke spokojenosti všech stran, a to včetně samotné fakturace a celé administrativy s tímto aktem vázané.

Liší se služby, které v Drážďanech nabízíte, od těch, na něž jsou klienti zvyklí v Ústí?

V zásadě ano, jak jsem již zmínil. Jde o nákup přímo z Německa, jak by měl v souladu s platnou legislativou být. Služba je určena převážně těm firmám, které chtějí využít možnosti platby bez DPH, ale i privátním zákazníkům, pro něž je atraktivní nižší sazba DPH v Německu. Pro firemní zákazníky jsme navíc schopni zajistit i transport do Česka a následnou registraci na české značky.

Dalším benefitem drážďanské pobočky je možnost nabídnout od zákazníků stávající vozy, které chtějí prodat formou komise na celoevropském trhu prostřednictvím německých inzertních serverů, kde jsou mnohem lépe a rychleji obchodovatelné než u nás. Ústecká kancelář přitom zůstává nadále otevřena všem, kteří preferují fakturaci, platbu, ale i snadné financování v českých korunách.

Ať už v Ústí anebo nyní i v Drážďanech, co zákazníci u vás nejvíce oceňují?

Doufám, že to tak je, protože nic jiného ani nenabízím. Je to poctivost, zkušenosti v oboru a schopnost přizpůsobit se jejich individuálním potřebám ve smluveném termínu. V neposlední řadě jde i o snahu dosáhnout toho, aby zákazník odjel s hezkým pocitem a těšil se ze svého rozhodnutí.

https://export-tichy.de

Bohumil Brejžek