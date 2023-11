Ohlédnutí za Mezinárodním strojírenským veletrhem roku 2023

Připravili jsme si pro vás spoustu novinek. Nepovedlo se vám náš stánek během veletrhu navštívit? Nevadí. Pojďme si představit, co jsme si pro vás nachystali. Začneme naším novým stánkem, který návštěvníkům nabízí více pohodlí a ukáže další využití trubkového konstrukčního systému. Prohlédnout jste si též mohli různé druhy šatních skříněk a lavic od různých výrobců s několika druhy zamykání. Mohli jste si též vyzkoušet a prohlédnout spisové skříně, skříně na ukládání chemických látek, pracovní stoly v různých provedeních doplněné o pracovní židle a protiúnavové rohože.

Šatní skříně a šatnové lavice kovovynabytek.cz | foto: ENPRAG, s.r.o.

Společnost nám po celou dobu veletrhu dělal AGV robot, který se za dobu trvání veletrhu ani na chvilku nezastavil, a když se zastavil, tak jen aby se předvedl v celé své kráse. Neúnavně nám předváděl, co vše umí a jak je silný. Jeho velkou výhodou je, že nevyžaduje pauzu na svačinu, nepotřebuje dovolenou a vždy vás přivítá s úsměvem a zablikáním. AGV robot má kompaktní rozměry, ale to mu nebrání v tom, aby měl sílu jako býk. Je plně kompatibilní s naším trubkovým konstrukčním systémem, což z něj činí ještě více variabilního pomocníka. Kdyby uměl mluvit, jistě by použil hlášku „jsem malej, ale šikovnej“ ze známé pohádky. Dokáže převážet spoustu zboží, ať už jde o samostatný produkt, nebo celý vláček vozíků.

AGV robot s nástavbou kovovynabytek.cz

Výhody trubkového systému vám představujeme již několik let. I letos jsme si pro vás připravili několik nových aplikací. Například Karakuri regál, který využívá gravitace a snižuje tak svou environmentální stopu, či multifunkční balicí pracoviště, které spojuje výhody trubkového a hliníkového modulárního systému, to vše doplněné o ergonomickou výškově stavitelnou podnož.

Balicí pracoviště z trubkových systémů kovovynabytek.cz

Obliba trubkového systému mezi zákazníky roste každým dnem a jeho využití je velmi široké a cenově dostupné. Od drobných regálů přes vozíčky, spádové regály, výtahy, supermarkety až například po rehabilitační pomůcky, šatní skříně pro hasiče či schody do sklepa.

Spousta z vás si výhody tohoto systému vyzkoušela na vlastní kůži a s dalšími požadavky se na nás i nadále obracíte. Děkujeme. I proto jsme si dovolili vám představit další novinku na našem trhu, a to ocelový stavebnicový systém. Jedná se o ocelové profily rozměru 40 x 40 mm, které jsou vyrobeny tak, aby vám byly spolehlivým partnerem při manipulaci s těžkými břemeny. Použití je opět široké, především pro konstrukce, které mají mít vysokou nosnost a stabilitu. Ocelový konstrukční systém je jednoduše a rychle přestavitelný. Díky tomu je velmi variabilní a dokáže se rychle přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům. Jeho velkou výhodou je i jeho cena. Ocelový trubkový systém je svou kvalitou a nosností srovnatelný se svařenými jeklovými konstrukcemi, avšak cenová hladina je úplně jiná. Mnohem nižší.

Novinka na trhu z ocelových stavebnicových profilů kovovynabytek.cz Novinka na trhu z ocelových stavebnicových profilů kovovynabytek.cz

Další produkty, které jsme vám letos na veletrhu představili, jsou ty od našich nových dodavatelů. Celý rok jsme pro vás zboží zkoušeli, prováděli zátěžové testy a zkoumali jsme kvalitu zpracování. Po dlouhém testování jsme dospěli k verdiktu, že zboží je kvalitní a můžeme vám ho s klidem nabídnout k prodeji. Nabídku jsme tak rozšířili o nové šatní skříně, úklidové skříně, šatní lavice do prostoru, skříně pro ukládání chemikálií či roletové a spisové skříně spolu s kartotékami, stoly a židlemi.

Spisové a dílenské skříně kovovynabytek.cz

Velice děkujeme, že jste si našli čas a při návštěvě mezinárodního strojírenského veletrhu jste se zastavili na našem stánku v pavilonu A2. Byli jsme potěšeni, že jsme se s vámi mohli setkat a popovídat si o novinkách či o probíhajících a nadcházejících projektech.

Dílenské pracovní stoly kovovynabytek.cz Dílenské pracovní stoly kovovynabytek.cz

Pokud jste se na Mezinárodní strojírenský veletrh nedostali, nevadí. Velmi rádi vám všechny naše produkty představíme v Praze. Máme rozsáhlou vzorkovnu, kde vám můžeme prezentovat nabízené produkty. Naši zkušení obchodníci jsou vám k dispozici a rádi vám poradí a poskytnou veškeré potřebné informace ke všem produktům či vám budou nápomocni při plánování nových projektů.

Více informací najdete na www.enprag.cz a na www.kovovynabytek.cz.