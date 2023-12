I práce s auty vyžaduje bezpečnostní pravidla a nošení pracovních oděvů

Zajímavá práce, kde je potřeba počítat s nebezpečím

Samozřejmě je rozdíl, zda pracujete ve výrobě, kde dáváte samotné automobily dohromady, nebo v servisech, kde řešíte závady a údržbu. Tentokrát se zaměříme na druhou variantu, tedy práci v autoservisech.

Možná si říkáte, co dělá automechanik tak nebezpečného? Sem tam vymění olej, zkontroluje rozvody, vymění vadné součástky a jede se dál… V této práci ale také číhá mnoho potenciálních rizik, která si bohužel mnohdy ani samotní mechanici neuvědomují.

To, s jakými riziky se může automechanik potkat, se odvíjí od náplně jeho činnosti, do které mimo jiné spadá:

práce s ručním nářadím a elektrickým zařízením,

svařování,

údržba a oprava vozů,

práce v montážní jámě,

manipulace s akumulátorovými bateriemi, pohonnými látkami a chemikáliemi.

Jak nebezpečí minimalizovat?

A co může zaměstnanec či zaměstnavatel servisu udělat pro to, aby pravděpodobnost úrazu byla co nejnižší? Zde je několik základních pravidel:

Správná pracovní obuv je základ

Asi nejdůležitějším prvkem ochranných pomůcek automechaniků je vhodná pracovní obuv. Běžné tenisky rozhodně nestačí. Mechanik potřebuje bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ocelovou špičkou a podešví odolnou proti naftě a benzínu. Taková pracovní obuv, jakou najdete například u osvědčeného dodavatele Ardon Safety, chrání nohu před pádem těžkých předmětů, před šlápnutím na ostré předměty a také zmírňuje následky případného úrazu.

Kvalitní pracovní obuv je nezbytná i s ohledem na dlouhodobé stání a chůzi po tvrdém povrchu. Automechanik by měl nosit obuv, která poskytuje dostatečnou oporu klenby a paty. Jinak hrozí bolesti zad, otoky nohou nebo vznik křečových žil.

Vhodný pracovní oděv

Samozřejmostí by měly být i pracovní oděvy z odolných materiálů, které nepohlcují oleje. Reflexní prvky na pracovním oděvu zvyšují viditelnost, což je důležité například při práci ve tmě nebo za šera. K pracovním oděvům patří pevné pracovní kalhoty, blůza nebo kombinéza. Tyto oděvy chrání před mastnotou, oděrkami a dalšími riziky. Pro práci pod vozidlem je vhodné oblečení bez volných částí, které by se mohly zachytit.

Další vybavení pro bezpečnou práci

K dalšímu důležitému vybavení automechanika patří ochranné brýle, rukavice či ochrana sluchu při použití hlučných nástrojů. Pro bezpečnou manipulaci s těžkými břemeny jsou nezbytné zvedáky, hevery a další zařízení.

Pamatujte, že investice do kvalitních ochranných pomůcek se vyplatí. V porovnání s náklady na léčbu pracovních úrazů jde o zlomek ceny. Chráníte tím zdraví svých zaměstnanců. Tedy to nejcennější, co máte. Pokud nevíte, jaké oděvy přesně zvolit, obraťte se na kvalitního dodavatele Ardon Safety. Nejen s objednávkou, ale i pro radu.