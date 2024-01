Chiptuning autu dodá vyšší výkon a sníží spotřebu

„Nechceme se tahat o nějaké prvenství. Ale je pravda, že jsme jedna z prvních firem, která se rozhodla tento homologační proces spustit a podstoupit v rámci ujištění našich zákazníků, že naše úpravy opravdu splňují i ty nejpřísnější normy,“ potvrdil marketingový specialista firmy M+H Zdeněk Rataj.

Společnost homologovaný chiptuning nabízí více než sedm let. Většinou se jedná o úpravy, které zvýší výkon motoru o 20 procent. Dokáže však provést i výraznější navýšení. A také v tomto případě budou změny zaneseny do technického průkazu vozidla. „Při úpravách nad 20 procent bude zápis možný jen při extra homologačním řízení, což není překážkou, jen je to cenově nákladnější,“ dodal Rataj.

Firma M+H poskytuje chipování pro různé vozy. Nejedná se pouze o osobní automobily, ale jde také například o motocykly, kamiony nebo zemědělské stroje. „K nám do M+H jezdí opravdu široké spektrum vozů. Máme bohaté zkušenosti s chiptuningem rychlých vozů sportovního ražení, rodinných SUV, pohodlných sedanů i opravdových pracantů, kteří denně najezdí stovky kilometrů. Orientační hodnoty výkonu po chiptuningové úpravě mohou zákazníci najít na našich internetových stránkách“ řekl majitel firmy Michal Roud, který úpravy osobně provádí.

M+H se věnuje chiptuningu téměř 30 let. Úpravy začala dělat v roce 1996. „Provádíme úpravy na míru konkrétnímu vozu, laděné na válcové zkušebně, což je jediný správný způsob chiptuningu,“ připomněl Michal Roud.