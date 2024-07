Ať má tvoje léto pořádný zvuk

Já jsem SIRIUS. SIRIUS 2, nové generace. Že se ještě neznáme? To vůbec nevadí. Rád se ti představím. Už teď je mi totiž jasný, že jakmile si to dočteš do konce, tak mě budeš chtít. A já se ti vlastně vůbec nedivím. A po nejjasnější hvězdě jsem pojmenovaný proto, že mám nejjasnější zvuk. Já jsem totiž taky STAR. Stejně jako můj společný jmenovatel zářím. On je dvojhvězda, ale já jsem mnohem víc. Chceš to slyšet?