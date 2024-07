Vysávejte jako profík: Chytré triky pro snadné vysávání

Shodneme se jistě na tom, že vysavač je důležitý a skvělý pomocník do domácnosti. Pokud se podíváme zpátky do minulosti na pradědečky současných vysavačů, určitě na nás nostalgicky dýchne atmosféra starých dobrých časů, nicméně práci s nimi si nikdo z nás nepřeje zažít. Naštěstí nám moderní doba přináší nejednu vychytávku do domácnosti, která nám nepopulární domácí práce zpříjemňuje.

Máme pro vás pár tipů jak na to!

1. DBEJTE NA PRAVIDELNOST

Saháte po vysavači až v okamžiku, kdy vás rozčílí drobky pod jídelním stolem? To už je pozdě. Pravidelné vysávání i nepříliš zašpiněné podlahy je mnohem účinnější. Čím méně je na podlaze nečistot, tím méně je tam také různých bakterií a dalších na první pohled neviditelných částeček. Řešením je tedy přístroj, který je hned při ruce a nemusíte ztrácet čas s jeho zapojením. Ideální jsou tedy bezšňůrové AKU vysavače, kde jen podle podlahové plochy zvolíte variantu nástavce a jdete na věc.

2. PRACH UTÍREJTE PŘED VYSÁVÁNÍM

Každá správná hospodyně přece ví, že prach se z nábytku utírá před vysáváním. Utíráním prachu jej částečně i zvíříme, a tak se jej dokonale zbavíme až následným vysátím. Chcete-li mít uklizeno opravdu dokonale, nesmí chybět nástavec na mopování. Tip redakce: Vyzkoušet můžete třeba všestranného pomocníka s revolučním mopem.

3. ROBOTICKÝ VYSAVAČ POMŮŽE, ALE NENÍ VŠEMOCNÝ

Je to skvělý pomocník, který udrží vaši domácnost v čistém stavu, ale čas od času stejně musíte sáhnout po ručním vysavači a hůře dostupná místa prošmejdit sami. Hledejte vysavač s 360° technologií, díky níž vysajete každý kout.

4. PRAVIDELNÁ VÝMĚNA SÁČKŮ A FILTRŮ

Kdo z nás vymění sáček či filtr po každém vysávání? Nikdo. Jenže všechny ty drobné částečky, roztoči a bakterie v sáčku a filtru zachycené se při opětovném spuštění v domácnosti opět rozptýlí. Nejlepším řešením je nádobu na prach ihned vysypat a vymýt. Hledejte proto přístroj, který nabízí její snadné odejmutí a vysypání. Tip redakce: Skvělým pomocníkem, se kterým nebudete ztrácet čas čištěním, je např. tyčový vysavač Sencor SVC9829WH.

5. ROTAČNÍ KARTÁČ A DLOUHÉ VLASY

A nejen vlasy, ale například i nitě. Výrazně snižujeme čisticí schopnost přístroje, když vše necháme na kartáči namotané. Zanedbáním může dojít i k poškození motoru přístroje.

6. NEVYSÁVEJTE JEDNÍM SMĚREM

Prach i nečistoty z koberce dostanete tak, že budete vysávat v kolmých pohybech. Nejdříve projeďte plochu jedním směrem a hubicí pohybujte dopředu a dozadu, pak ke koberci přistupte v kolmém směru a proces zopakujte.

7. POUŽÍVEJTE NÁSTAVCE

Jste zvyklí luxovat jen širokým nástavcem? Pak zbystřete. Na celoplošné koberce tento nástavec stačí, do rohů či spár se s ním ale nedostanete. Minimálně 2× do měsíce se zaměřte na podlahové lišty, rohy, a to i ty u stropu. Jen tak se v nich nebudou hromadit nečistoty a pavučiny, které byste po několika měsících jen stěží dostávali pryč. Tip redakce: Vysoce výkonný motor, bohaté příslušenství i výdrž baterie až 70 minut nabízí tyčový vysavač značky Sencor SVC 9879BK.

8. ZBYTEČNĚ SE NENAMÁHEJTE

V dnešní době není problém najít bytelný, a přesto lehký tyčový vysavač, u kterého oceníte i to, že je bezšňůrový a nemusíte tak několikrát přebíhat a hledat nejbližší zásuvku. Navíc oceníte možnost jeho použití například i na autosedačky.

Ať už jste se právě rozhodli zjednodušit si svoji úklidovou rutinu, nebo řešíte nákup nového spotřebiče, nezapomínejte, že váš domov nikdy nezůstane stejně čistý, jako když jste přístroj zrovna vypli. Méně času při úklidu strávíte, pokud budete mít při ruce spolehlivého pomocníka v podobě tyčového vysavače a sáhnete po něm, kdykoliv bude jen trochu potřeba.

Článek vznikl ve spolupráci se značkou Sencor, mezi jejíž přednosti patří atraktivní design výrobků, široký sortiment pro každou domácnost a její potřeby, inovace a zpřístupnění moderních technologií a funkcí, za které zákazník neutratí víc, než je nutné.