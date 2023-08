Zažijte kouzlo barokního divadla s orchestrem Musica Florea

Chcete se jako mávnutím kouzelného proutku přenést do časů galantního rokoka, vznešeného baroka, zámeckých slavností, na dvůr Ludvíka XIV. nebo do magického světa divadelních iluzí? To vše nabízí barokní divadlo, a pro Florea Theatrum – to platí dvojnásob!