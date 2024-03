Výběr kladiva pro sekání a bourání se vyplatí nepodcenit

S těžkým strojem do 30 kg uděláte nejvíce parády na zemi, ale těžko ho budete zvedat do úrovně pasu. Lehké kladivo do 5 kg zase snadno zvednete nad hlavu nebo zaboříte do pórobetonu, ale při demolici základových desek vám neposlouží. Volba správného nářadí je alfou a omegou na každé stavbě.

Před nákupem vhodného kladiva pro sekání a bourání proto zvažte, na jaké práce ho budete nejčastěji využívat. Položte si proto následující otázky:

V jaké pracovní zóně budete většinu času pracovat?

S jakými podkladovými materiály budete primárně pracovat?

budete primárně pracovat? Jaký bude přibližně poměr práce s jednotlivými typy materiálů?

Jaká bude tloušťka materiálu ?

? Budete ho používat převážně na bourací, začišťovací nebo dokončovací práce?

Odpovědi na vaše otázky vám poskytne následující přehledná tabulka.

Výběr kladiva pro sekání a bourání

Při výběru kladiva se vyplatí také přemýšlet o značce a raději vsadit na prověřené výrobce, kteří vám mohou garantovat profesionální kvalitu, dostupnost příslušného spotřebního materiálu a hlavně odpovídající servis. Ušetřit pár stokorun se totiž na stavbě nemusí vůbec vyplatit.

