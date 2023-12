V místě konání Expa začala výsadba Lesa klidu

Les klidu bude vysazen uvnitř symbolické „kruhové střechy“ výstaviště, která roste rychlým tempem. Bude to zóna klidu a pohody uprostřed ruchu výstaviště. Má se rozkládat na ploše přibližně 2,3 hektaru, což je polovina rozlohy stadionu Košien.

Uprostřed zóny bude rybník o průměru 20 metrů, kde se návštěvníci budou moci procházet po malé stezce a odpočívat ve stínu stromů. Dokončení projektu se očekává v únoru 2025. Přibližně 1000 stromů má být prořezáno a přesazeno v areálu Expo ´70 v Senri Hills (město Suita, Ósaka), kde se konalo Expo 1970. Dále se uvažuje o přesazení zbývajících 500 stromů z oblasti severního Kantó, Šikoku a Kjúšú.

Prvním „transplantátem“ se stal modřín japonský vysoký přibližně pět metrů z pamětního parku Expo ‚70. V příštích měsících budou přesazovány japonské javory, japonské duby, duby pilovité a další stromy, které budou tvořit les.

Hiroki Kutsuna, krajinářský designér z Ósaky, který má na starosti návrh Lesa klidu, říká: „Tématem výstavy Expo v Ósace-Kansai je ‚Navrhujeme budoucí společnosti, kde život jasně září‘, a já jsem chtěl, aby lidé cítili přirozenost lesa, nebe a vody v kontrastu s technologií, která podporuje ‚život‘. Konceptem je vytvořit místo, kde lidé mohou cítit přírodu, jako jsou lesy, nebe a voda, a trávit čas se svými blízkými a zároveň tiše komunikovat se „životem“.

„Bývalý areál Expo v Senri Hills byl po ukončení akce upraven na les, ale slyšel jsem, že půdní pokryv (plocha pod zemí) stromů byl pouze 70 cm a kořeny byly mělké, takže se větší stromy mohly snadno vyvrátit ve větru, takže bylo naplánováno jejich prořezání*. Pokud je tomu tak, doufám, že prořezáním stromů, aby se les obnovil, jej budeme moci předat jako štafetu „života“ do Jumešimy, místa konání nadcházející výstavy,“ dodal.

Kutsuna navrhl krajinu tak, aby připomínala moře, což je pro Jumešimu, umělý ostrov obklopený mořem, jedinečné. Lesy jsou inspirovány vnitrozemským mořem Seto, které je velkým oceánem. „Z vnitrozemského moře Seto pocházely různé kultury a město se utvářelo od Ósackého hradu směrem na západ k moři. Jumešima je nejmodernějším místem na křižovatce těchto kultur,“ připomněl.

Stromy by měly být vysazeny v zimě. Poté se bude pokračovat ve výsadbě až do dubna a května a na začátku podzimu, až se opět ochladí. Jakmile se začnou objevovat nové výhony, zvýší se výpar vody, takže bez ohledu na to, jak moc se zakořeňuje, strom odumře. Tato úprava je podle něj obtížnou součástí krajinotvorby.

Přesazené stromy mohou být po skončení Expa přemístěny nebo znovu použity. Organizátoři zvažují, jak by měly být využity „po Expu“, přičemž naslouchá názorům mladých architektů a dalších. Kutsuna vyjádřil naději, že některé ze stromů by mohly být zachovány na místě.

Autor: Protext, iza

Tento text je součástí projektu informování o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK