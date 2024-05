Skály a vodopády k vašemu bazénu, umělé skály vypadají jako skutečné

Představy každého z nás je možné tvarovat z předem připravené ocelové konstrukce potažené pletivem, na které se nastříká vrstva betonu a skalní masiv či umělá plastika jsou na světě. Vyrobit však lze i naprosto přesnou podobu jakékoli reálné přírodní skály včetně jejích pórů a puklin. A skálu lze dokonce místy osadit rostlinami.

Trend, který přišel z Ameriky

Výroba plastik technologií stříkaného betonu je trend, který k nám přišel z Ameriky, kde jsou kolem většiny bazénů právě skály ze stříkaného betonu. A tento unikátní produkt je dnes doplněn dalšími technologickými možnostmi. Pomocí speciálních scannerů je možné přenést naprosto přesnou podobu jakékoli přírodní skály do zahrad, ale i interiérů domů. Nejčastěji pak právě k bazénům, kde mohou sloužit i jako zastínění bazénu k vytvoření většího soukromí. Na své zahradě proto můžete mít kousek Čertových hlav, Adršpašských skal, ale třeba i stěny buddhistického chrámu ztraceného v džungli či kus Velké čínské zdi. Nakonec se metodou stříkaného betonu nedělají jen napodobeniny čehokoli kamenného, ale také třeba i stromů. A ani vás nenapadne, že kmen stromu a jeho větve jsou z betonu. Obarvení včetně patřičné patiny dokonale vykreslí iluzi skutečného stromu.

Tvarujeme představy do reálné podoby

Jen těžko přehlédnutelné obrovské skalní masivy i drobnější skalní a jiné prvky, které vypadají jako pravé, jsou dokonalé kopie navozující věrnou iluzi. Zakladatel firmy Bamboo Design, pan Matouš Růžička, dokonce říká: „Jsme schopni udělat tak věrnou kopii skály, že ji nerozeznáte okem ani dotykem. Naším mottem je TVARUJEME PŘEDSTAVY, zaměřujeme se na přenesení požadavků klienta do reálné, hmatatelné podoby. Klademe přitom velký důraz na detail, který je pro výslednou podobu stěžejní.“

Skála ze stříkaného betonu s vodopádem u bazénu | foto: Bamboo Design

Vše začíná precizním modelem

Každý projekt je nejprve vytvořen ve zmenšeném měřítku a teprve po precizním vymodelování nabíhá tým sochařů, svářečů, statiků a stříkačů betonu přímo na finální místo, kde mohou strávit dokonce i několik měsíců. Samozřejmě v závislosti na rozsahu projektu, běžná menší skála k zahradnímu bazénu zabere řádově méně času. Dnes dává pan Matouš Růžička se svými kolegy unikátní tvář nejen rozsáhlejším vodním a saunovým světům, ale čím dál více i soukromým zahradám a rodinným domům.

Umělé skály a kameny u privátního bazénu, rodinný dům v Ostravě | foto: Bamboo Design

Jeskyně, útes nebo vodopád v zahradě

Mít na zahradě jeskyni, útes nebo vodopád, ze kterého lze skákat do vody, to je jakási exkluzivita, kterou ocení nejen děti. Konkrétní realizace navozují pocit, že stojíte v přírodě vedle pravé skály, která se do současné podoby formovala miliony let. Jenže tyto skály vyrostou za pár týdnů až měsíců. Jediný rozdíl snad je, že při doteku necítíte tolik chladu, jaký v přírodě vydává přírodní kámen.

Jeskynní sauna s betonovými dekoracemi, Brno | foto: Bamboo Design

Nic není zadarmo

Není to ale samozřejmě zadarmo, jeden metr čtvereční umělé duté skály vyjde cca na 10 -13 tisíc korun. Výjimkou pak nejsou ani vnitřní instalace, třeba v jedné luxusní rezidenci v pražské Troji vzniklo takzvané paludárium, které doplňuje velký obývací pokoj s komorně znějícím vodopádem a tropickými rostlinami. O technice stříkaného betonu již soukromí klienti vědí a firma Bamboo Design má dokonce stálé zákazníky, kteří se pravidelně vracejí.

Umělá skála v interiéru, realizace pro You and Me s.r.o | foto: Bamboo Design

Skály přitom nabízí nekonečné možnosti realizací. Pokaždé jde o jiný typ skály z jiného druhu kamene, navíc je to často o kombinace s vodopádem, flórou, převisy a skalními jeskyněmi. Vždy jde o unikátní projekt, který je nejprve vytvořen (vymodelován) ve zmenšeném měřítku. A nyní se firma Bamboo Design snaží posouvat vyloženě do architektury. Začali třeba spolupracovat s developerem, který staví celou rezidenční vesničku, kde chce skály, vodopády a další originální prvky. A skvělé je, že se počítá s realizacemi ze stříkaného betonu již od samotné studie rezidenční vesničky. Proto také Bamboo Design navázal spolupráci s českým architektem Stanislavem Fialou.

Skalní útvary u rodinného domu, rodinný dům v Kutné Hoře | foto: Bamboo Design

Skalní útvary u rodinného domu, rodinný dům v Kutné Hoře | foto: Bamboo Design

Když jde o kvalitu, klienti si rádi počkají

Bamboo Design se sice jmenují podle bambusu, ale jde o synonymum betonu a kamene, ale také oceli. Firma přitom nechce růst do přílišné velikosti. Chtějí si udržet kamarádského, rodinného ducha, aby se všichni mohli soustředit na kvalitu a netříštili pozornost mezi více projektů naráz. Nakonec pánové zjistili, že si klienti rádi počkají, pokud po něčem opravdu touží. Již se nestrachují o každou zakázku, kterou by mohli ztratit.

Skalní útvary u rodinného domu, rodinný dům v Kutné Hoře | foto: Bamboo Design

O firmě Bamboo Design

Firma Bamboo Design dnes patří mezi evropskou špičku v oboru stříkaného betonu. Zajišťuje realizace architektonických prvků, profesionální sochařské práce prováděné vystudovanými sochaři a experty v oboru, kompletní řešení technicky náročných projektů včetně vytápění kamenů, hydroizolace nebo systémů čerpadel k vodopádům a jiným vodním prvkům, autorizovanou projektovou dokumentaci včetně statického posouzení a 3D makety realizací v měřítku 1:20.

Umělá skála v architektuře Polyfunkční dům HOLPORT 2, Praha 7 | foto: Bamboo Design

Neustále sledují vývoj v oboru a zaměřují se na nové technologie stříkaného vláknobetonu pro použití zejména v architektuře při výrobě větších betonových ploch. Používají zkušenostmi prověřený technologický postup za použití nejkvalitnějších materiálů. Beton dodává výhradně firma MC Bauchemie s.r.o., jde o speciální stříkaný beton, který splňuje normy EU, je ekologicky a zdravotně nezávadný a dosahuje maximální trvanlivosti. Stejně je tomu i u barev a pigmentů, které se na beton nanášejí.