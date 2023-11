AI například uvádí: „Rozbité sklo by mělo být pečlivě zabalené, aby se minimalizovalo riziko zranění lidí, kteří pracují v recyklačních zařízeních.“ Dovedete si představit, jak pečlivě balíte sklo, a navíc do materiálu, který nepatří do kontejneru na tříděné sklo? Pravda je taková, že je proces přípravy skla před roztavením uzpůsoben na střepy, jinak to ani nejde. Lidské ruce v ochranných rukavicích odstraní ty největší příměsi, jako třeba plasty, ale střepy pak po pásech putují do moderních zařízení, kde se musí zbavit etiket, špuntů, víček, ale i nečistot a zbytků obsahu. Následuje drcení na střepy o velikosti přibližně od 3 mm do 2,5 cm. Další nečistoty se odstraňují i pomocí magnetických separátorů, laserem či za pomocí kamer, které třídí sklo podle barevnosti (bílá, zelená, hnědá), ale i podle kvality.

Stěží byste uhlídali, aby se sklo nerozbilo.

A jak je to s těmi víčky? Pokud je z nějakého důvodu nemůžete odstranit, mohou na sklenicích a lahvích zůstat. Magnetické separátory víčka vychytají a přemístí do kontejneru na kov. Ten se pak odváží k recyklaci kovů.

Největší omyl umělé inteligence: „Sklo lze recyklovat mnohokrát, ale opakovaná recyklace může způsobit ztrátu kvality.“ Není to tak! Sklo se dá jako jediný materiál recyklovat donekonečna bez ztráty kvality. Pokaždé z něho může vzniknout bezpečný obal na potraviny a nápoje. Použití recyklovaného skla při výrobě je výhodné i z důvodu úspory energie při tavení skloviny. Sklo, známé jako střep, má nižší teplotu tání než základní suroviny získávané v přírodě. Taví se tedy při nižší teplotě než vstupní přírodní suroviny, tavení střepů tak znamená úsporu energie ve výši 3 % a následné snížení emisí CO 2 o 10 % na tunu vyrobeného skla.

Takto vypadají střepy na konci recyklační linky. Teď jsou připravené k roztavení.

Co AI vůbec nevěděla? Kolik procent střepů může obsahovat nová skleněná lahev. Barevná lahev na víno nebo pivo, kterou běžně používáme, může obsahovat až 98 % střepů. Zbytek je sklářský písek, soda, dolomit a vápenec. Například sklárna Vetropack Moravia Glass, a.s., jeden z největších výrobců obalového skla v České republice, vyrobila lahve s obsahem až 94 % střepů? A vše právě díky vašemu třídění a moderním recyklační lince, kterou sklárna disponuje. Argument, který snad přesvědčí i notorické netřídiče. Vše totiž záleží na množství střepů, které mají sklárny k dispozici.

Záběr na výrobu skleněných lahví, tzv. horká zóna.

Recyklace skla je jedním z mnoha způsobů, jak můžeme pomoci snížit znečištění a odpad. Každý den zahazujeme tuny odpadků a jejich podstatnou součástí je sklo. Jedinečná povaha tohoto materiálu však umožňuje jeho přeměnu na nové skleněné předměty, čímž se zachovají přírodní zdroje a naše životní prostředí. Sklo má nekonečné množství životů, a tak se skleněná smyčka znovu a znovu uzavírá. Jednoduše vložte použité sklo do nádob na třídění skla a buďte chytřejší než umělá inteligence.