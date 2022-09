UDI Group chystá na nové akvizice miliardy

Skupina přefinancovala řadu projektů, kde má v pozemcích a stavbách vázané vlastní zdroje. Uvolnila si tak jen v letošním roce více než dvě miliardy korun a dohromady i s dalšími zdroji má připraveny na nové akvizice řádově čtyři miliardy korun. Ty chce směřovat hlavně na své stávající trhy, tedy například do České republiky a Polska.

Podepsala se nějak na hodnotě vašich projektů ekonomická situace v Evropě?

V současnosti pracujeme na 19 projektech v šesti zemích Evropy a Ameriky. Jejich aktuální hodnotu po přecenění aktiv v důsledku kurzových změn, a hlavně po jejich zhodnocení postupující přípravou projektů a výstavbou, odhadujeme na 416 milionů eur, tedy asi 10,5 miliardy korun. V čase ta hodnota neustále roste. V následujících letech z těchto projektů očekáváme tržby na úrovni 1,95 miliardy eur, tedy téměř 50 miliard korun.

Co bylo cílem přefinancování projektů?

Uvolňujeme si vlastní prostředky vázané nyní v pozemcích a stavbách. Celkem tímto způsobem v letošním roce získáme přes dvě miliardy korun, které přidáme k našim běžným zdrojům určeným na akvizice. Budeme tak velmi dobře připraveni na období, kdy se na trhu v důsledku krize budou objevovat nové lukrativní nabídky. A ta doba přijde velmi brzy. Již v příštím roce očekávám, že ceny pozemků klesnou a bude ideální čas na nákupy.

Které projekty konkrétně jste přefinancovali a v jakém objemu?

Největší úvěrový rámec, a to na více než miliardu korun, letos realizujeme s FIO bankou. Umožní nám uvolnit prostředky vázané v pozemcích u dálnice D5 na projektu v Přehýšově a v pozemcích v Praze na Žižkově a Smíchově. Komerční banka dále převzala financování pokračující výstavby areálu na D1 úvěrovým rámcem přes půl miliardy korun. Na tomto projektu využijeme také tzv. mezaninové financování. Raiffeisenbank začne financovat výstavbu srbského projektu Lastavice úvěrem přesahujícím 600 milionů korun. Dohromady si tak jen do konce letošního roku uvolníme víc než dvě miliardy.

Panamský projekt SQ72 pro UDI Group navrhl věhlasný dánský architekt Morten Schmidt

Projekt SQ72

Jak je to s výnosy z developmentu, také je směřujete do akvizic?

Aktuálně máme k dispozici výnosy z dokončované první etapy bytového projektu ve Varšavě, prodáváme už druhou etapu a také byty v Bělehradě. Zároveň chystáme prodej našeho logistického areálu na dálnici D1 v Česku, který se blíží dokončení a který se podařilo ještě před finalizací stavby kompletně pronajmout. Investovali jsme do něj miliardu korun a výnos zde bude poměrně velký vzhledem k aktuální poptávce po logistice. A ano máte pravdu, i tyto prostředky využijeme na akvizice, nicméně prodej takového areálu není ze dne na den. O prodeji sice jednáme již nyní, příjmy z prodeje ale očekáváme až příští rok. Na druhou stranu nejsme nuceni prodávat, takže pokud nabídka nebude odpovídat našemu očekávání, projekt si ponecháme.

Takže pro financování kombinujete úvěry a vlastní zdroje?

Do budoucna připravujeme také založení fondu pro kvalifikované investory. Umožní to přístup k financování našich projektů vedle stávajících držitelů dluhopisů také větším institucionálním investorům z ČR i zahraničí. Fondová struktura umožní investorům pevný procentuální výnos, ale v některých případech i podíl na zisku. Chceme mít fond připravený do konce letošního roku. Dohromady ze všech těchto operací bychom rádi připravili na nadcházející roky řádově čtyři miliardy korun na akvizice, které se v důsledku krize brzy začnou na trhu objevovat.

Kam jste investovali letos?

V letošním roce jsme se zaměřili hlavně na nákupy v Latinské Americe, kam naše skupina diverzifikovala své působení. S ohledem na současnou situaci v Evropě to byl jednoznačně velmi pozitivní krok. Jde o trhy s rychlou obrátkou peněz, na kterých se zaměřujeme na bytovou výstavbu, po které je poptávka. Na jaře jsme získali pozemek pro výstavbu až 25 podlažního bytového domu v hlavním městě Kostariky San Jose a o dva měsíce později pak dva pozemky pro 25 a 15 podlažní bytový dům v Panama City, hlavním městě sousední Panamy.

Jak se tam podniká?

Zatím máme velmi dobrou zkušenost s projektem v Panamě, na který jsme vrhli síly nejdříve. Koupili jsme pozemek v květnu a již koncem léta jsme získali tzv. anteproyecto, tedy dokument na úrovni našeho územního rozhodnutí. Úřady tam zajímá jen to, co s územním rozhodnutím skutečně souvisí, tedy hmotová studie projektu, požární řešení a napojení domu na sítě a komunikace. Nic víc. V Česku máme případ, kdy například pro hasiče v rámci řízení o územním rozhodnutí musíme zpracovat dokumentaci v podstatě na úrovni prováděcího projektu. Přitom to není věcí zákona, ale čistě libovůle úřadů, které si zde přisvojili obrovský byrokratický prostor. Územní rozhodnutí na panamský dům o 15 podlažích, což je na pražské poměry v podstatě výškový projekt, má dvě stránky A4. Je to předtištěný formulář, do kterého vyplníte pár kolonek a dodáte základní studii a řezy budovou. Tím bychom se měli inspirovat.

Budete zde stavět projekty o 25 podlažích, to má myslím nejvyšší budova v Praze…

V hlavních městech Latinské Ameriky je to spíše střední budova. Výšková tam má 40 a více podlaží a do toho jsme v rámci prvního projektu jít nechtěli. Jsme na trhu noví, uvidíme až nasbíráme zkušenosti. Projekty v Panamě pro nás připravuje věhlasný dánský architekt Morten Schmidt, zakladatel ateliéru SHL. Za ním jde celková vize a design. Ve spolupráci s místním ateliérem Urbanismo, který zná místní poměry včetně zákonů, norem a také obvyklé poptávky zákazníků, pak cizelujeme detaily projektu a dispoziční i technické řešení.

Kdo bude byty v těchto projektech kupovat?

Jsou určeny převážně pro lokální trh. Začátkem září jsme projekt představili na panamském realitním veletrhu a zájem byl velký. To nás těší. Zaměřujeme se na střední a vyšší segment. Jsme na dobrém místě ve finanční čtvrti, a tak očekáváme, že byty budou kupovat hlavně místní manažeři a finančníci. Náš druhý panamský projekt, ten 25podlažní, teprve připravujeme. Je v oblíbené příbřežní lokalitě a bude podle nás zajímavý také pro klienty v Evropě. Určitě některé byty prodáme i movité klientele v Česku.

Tohle je tedy hlavní cíl vašich akvizic? Latinská Amerika?

Investiční zdroje, které jsme si uvolnili nyní z našich nemovitostí, plánujeme směřovat hlavně na stávající trhy. Kupovat budeme ještě letos na domácím českém trhu. V pokročilé fázi máme akvizice v Polsku. To je zajímavý trh – velký a netvoří ho na rozdíl od Česka jediné velké město. Také v Maďarsku aktuálně proveřujeme nějaké zajímavé nabídky. Zájem máme i o akvizice na nových trzích například v západní Evropě – Německu, Španělsku nebo Portugalsku. Vzhledem k aktuální situaci jsme ale opatrnější. Otevírat nový trh v Evropě v tak složité době, jakou nyní zažíváme, je trochu riskantní. V nejbližších měsících tak upřednostníme připravené akvizice na našich stávajících trzích.

V srbském Bělehradu aktuálně staví UDI Group 500 bytů v projektu Lastavice

První etapa varšavského projektu Classic Ursus, celkem zde UDI Group staví 960 bytů