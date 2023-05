Studenty láká vodík. Příležitosti nabízí GasNet

Stejně jako elektřina ze slunce nebo větru má i plynárenství svoji obnovitelnou budoucnost. „Plyn je a bude pro fungování celé české ekonomiky klíčový. Dnes plyn zemní, do budoucna pak jeho zelené alternativy v podobě biometanu a vodíku. Plyn díky svým vlastnostem nabízí řadu výhod. Je ideálním médiem pro celoroční uchování i distribuci energie. Na rozdíl od elektřiny ho lze skladovat ve velkých objemech,“ vysvětluje Erika Vorlová, členka vedení skupiny GasNet.

Biometan je v ČR velmi perspektivní: umíme si ho vyrobit z biologického odpadu a do roku 2030 by mohl nahradit až 15 % spotřeby zemního plynu pro účely vytápění a silniční dopravy. GasNet připojil ke své síti už tři bioplynové stanice a další jsou v jednání. Firma současně svoji distribuční soustavu systematicky připravuje na vodík, investuje do nových technologií, lidí a vzdělávání.

Školy jako klíč k nízkoemisní energetice

Helena Steinerová z HR týmu skupiny GasNet jedním dechem připouští, že najít odborníky pro transformaci plynárenství není snadné: „Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, od roku 2017 v průměru okolo 3,5 %. Vnímáme nedostatek zejména plynařů, projektantů a IT specialistů. Odborníci na vodík nejsou.“

Pro blízkou budoucnost se proto GasNet zaměřuje na spolupráci s technickými a přírodovědnými školami. Středními i vysokými. „Velmi úspěšný je náš Trainee program, ve kterém se vysokoškoláci stávají na 10 měsíců členy GasNetu a pracují na projektech spojených s inovacemi. K našemu překvapení byl zájem o účast v programu mezi studenty tak velký, že jsme jich oproti plánu přijali dvojnásobný počet.“

GasNet tvoří se studenty budoucnost české energetiky

„V GasNetu mě překvapila velká motivovanost týmu. Ta pomáhá vodíku razit cestu i přes byrokratičtější těžkopádnost, se kterou se setkáváme mimo firmu,“ říká otevřeně Josef Kubička, student energetiky na ČVUT v Praze a jeden z účastníků Trainee programu.

Cílem programu je, aby se trainees stali plnohodnotnými zaměstnanci GasNetu. „Současně chceme, aby všichni dostudovali, proto studentům nabízíme maximum flexibility. A také inspirace, například v podobě zahraničních exkurzí za vodíkovými technologiemi,“ pokračuje Helena Steinerová.

Její slova potvrzuje studentka ČVUT Jana Kvapilová: „V GasNetu se podílím na řešeních pro skladování vodíku či na přípravě testovacích polygonů. Je to jiný svět než ten univerzitní a je skvělé, když ho můžu ochutnávat už při studiu.“

Díky tomu, že GasNet dlouhodobě investuje do modernizace plynárenské infrastruktury, je jeho síť technicky připravená až na 20% příměs vodíku v zemním plynu. „S trainees systematicky pracujeme na tom, abychom byli na vodík připraveni 100%. Studenti tvoří budoucnost české energetiky s námi. Tady a teď,“ uzavírá Helena Steinerová.