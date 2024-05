Vyrazte za kulturou do Jizerek!

Jizerská města jsou výjimečná svou polohou, obklopují je Jizerské hory, které do míst přinášejí specifickou atmosféru. Stoupání do kopců i náhlé změny počasí nejsou jen prvenstvím hor, ale i měst samotných. Z mnohých míst se vám naskytnou dechberoucí výhledy na přírodu Jizerek kontrastující s moderní i historickou zástavbou měst.

Poznejte jedinečná místa a staňte se součástí oslav, které v letošním roce provázejí Liberec i Jablonec nad Nisou. Sté narozeniny by v letošním roce oslavil jeden z nejznámějších českých architektů, Karel Hubáček. Do Liberce se můžete vydat nejenom za jeho nejznámější stavbou televizního vysílače a hotelu Ještěd, ale také za ojedinělou stavbou svého druhu, montovaným domem. V Alšově ulici v Liberci se nachází mimořádný příklad experimentální architektury, která měla být ukázkou levného, dostupného a kvalitního bydlení. Dům, do kterého se nastěhoval sám autor, Karel Hubáček, je zpřístupněn díky virtuální prohlídce a od června ho budete moci navštívit i osobně k příležitosti otevření výstavy o Karlu Hubáčkovi v Severočeském muzeu v Liberci.

Jablonecké oslavy se odrážejí ve třpytu skla a týkají se Muzea skla a bižuterie. Jediné muzeum svého druhu na světě slaví v letošním roce 120 let od svého otevření. Uchvátí vás tu sklo i bižuterie, ale také řada doprovodných programů, workshopů a výstav.

Během procházek po obou městech nevynechejte zastavení u radnic. Dvě odlišné stavby především z architektonického hlediska, mají jednu důležitou společnou věc, obě jsou národní kulturní památkou. Zatímco v Liberci vás učaruje novorenesanční stavba, dominantu Jablonce nad Nisou tvoří funkcionalistická radnice. Objevování městských skvostů by nemělo chybět bez procházky kolem vil, které mají v obou městech své nezaměnitelné kouzlo. Část Liberce s vilami navazuje na Zlatý kříž. Jedná se o místo s několika úchvatnými budovami, především Severočeským muzeem a Oblastní galerií Liberec.

Zajímavosti Jablonce nad Nisou poznáte na komentovaných prohlídkách Proměny Jablonce nad Nisou. Tři tematické okruhy vás provedou zajímavými částmi města. Komentované prohlídky začínají vždy u Domu národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových v 16 hodin. Vstupenky na prohlídky je možné zakoupit na portálu www.evstupenka.cz. Zaposlouchejte se do poutavého vyprávění a poznejte ta nejzajímavější místa Jablonce nad Nisou.

Jablonecká náměstí pod drobnohledem - 27. 5. a 26. 8. 2024







Jablonec z jedné strany na druhou - 24. 6. a 30. 9. 2024







Jablonecký ostrov odpočinku - 29. 7. a 21. 10. 2024

Více o prohlídkách na www.jizerky.cz/prohlidky