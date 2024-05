Cirk-UFF nabídne skvělé show, hvězdami budou Australané i Maďaři

Špičková vystoupení zahraničních umělců, světové premiéry, to nejlepší, co vzniklo na domácí scéně. Pět dní plných zábavy, adrenalinu a úžasných akrobatických výkonů, to je 14. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF. Koná se od 29. května do 2. června ve východočeském Trutnově.