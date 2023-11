Software v automotive – základní stavební kámen

Software v automotive má svoje specifika. Jako vše ostatní v tomto oboru je svázaný mnoha normami a metodikami, které mají za cíl udělat ho co nejvíce bezpečným a předejít co největšímu počtu chyb. Na rozdíl od programování aplikací pro běžné počítače anebo mobilní telefony pohybujeme se tady na poli systémů pracujících v reálném čase. Určitě byste nechtěli, aby například řídící jednotka řízení vozidla řešila zrovna urovnávání dat o provozní teplotě v paměti nebo jestli počty najetých kilometrů odpovídají záznamům ostatních jednotek v autě, když vy zrovna jedete relativně vysokou rychlostí a potřebujete zatočit. Aby se tak stalo, musí právě software vyhodnotit, která operace je zrovna teď nejdůležitější, provést ji a ostatní okamžitě přerušit.

Podobné řídicí programy je potřeba vyvíjet na platformách, které jsou hodně blízké hardwaru a umožňují jeho maximální kontrolu. Jazyk C je na tomto poli celosvětovou normou a v automotive navíc svázaný pod standardem MISRA C. Dalším dnes již zcela nezbytným nástrojem tohoto oboru je procesní řízení určené metodikou aSPICE. To zajišťuje, že každý jednotlivý požadavek, každá funkcionalita je od počáteční definice do detailu nadesignována, implementována a samozřejmě také otestována.

Zdrojový kód našeho příkladu naleznete na https://www.kostal.cz/sw-challenge/, případně na přiloženém QR kódu.

Lídrem v oboru softwarového vývoje pro automotive je v České republice KOSTAL Engineering CR, která je součástí nadnárodní skupiny KOSTAL Group. Je to rodinná společnost s více než století dlouhou tradicí a kořeny sahajícími až na naše území. Chtěli byste se i vy stát členem „rodiny“ KOSTAL? Zkuste vyřešit náš kvíz na přiložené fotografii a udělat tak první krok.