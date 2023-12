Saunia je po kovidu v kladných číslech, obrat vzrostl o více než 90 %

„V nedávno skončeném fiskálním roce nám obrat vzrostl o více než devadesát procent, což mělo samozřejmě obrovský pozitivní dopad na výsledky společnosti,“ říká Bohumil Píše, ředitel české společnosti Saunia, která se specializuje na provoz saunových světů umístěných zejména v obchodních centrech krajských měst.

Svůj první saunový svět otevřela Saunia v roce 2013 a nyní provozuje celkem 15 poboček v České republice a jednu ve slovenské Bratislavě. K financování svého rozvoje vydala již několik emisí dluhopisů. Ty vždy splácí v řádných termínech, celkově tak již byly od března 2021 splaceny emise ve jmenovité hodnotě bezmála 246 milionů korun.

Podobně je to i s kupony dluhopisů. Na těch v minulém hospodářském roce Saunia vyplatila přibližně 40 milionů korun. „Poctivě a v termínu jsme vše investorům vypláceli i ve chvíli, kdy byl náš provoz zastaven z důvodu několik let trvajících restrikcí souvisejících s koronavirem a my jsme neměli žádné příjmy. Přesto investoři vždy získali své investice i výnosy. Současná situace s kladnými hospodářskými výsledky tak potvrzuje náš dlouhodobý byznysplán,“ vysvětluje Píše.

Saunia nyní míří i do Vídně, primárně se ale chce soustředit na rozvoj stávajících poboček. Nedávno tak třeba rozšířila prostory svého saunového světa v Ostravě o terasu. „Klíčové je, že se nám po kovidu úspěšně daří učit lidi chodit do sauny. Návštěvnost nám roste i mimo hlavní sezonu,“ dodává Píše.

Dokládá to ostatně i „klenot“ Saunie, nově zrekonstruovaný komplex bazénů a saunového světa u hotelu Thermal v Karlových Varech. Ten během prvního roku plného provozu, který skončil v létě, navštívilo téměř dvě stě tisíc lidí – tedy dvakrát více, než kolik centrum každoročně přivítalo před svým dlouhodobým uzavřením kvůli rekonstrukci. V dalším roce je zde naplánován růst návštěvnosti o 30 procent.