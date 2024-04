Produkty osobní péče z Modlan u Teplic

Vaše společnost působí na českém trhu od roku 2007, mohl byste ji přesto trochu představit?

Již 16. rokem působí firma Personna International CZ, patřící do divize mezinárodní společnosti Edgewell Personal Care, v Nových Modlanech u Teplic. Náš závod je orientován na výrobu a balení výrobků mokrého holení – to znamená dámských i pánských holítek pod značkou Wilkinson Sword, Bulldog, Hydro, Intuition a další. Dodáváme také holítka velkým obchodním řetězcům pod jejich obchodními značkami.

Globálně je náš záběr mnohem širší, výrobním programem společnosti jsou produkty osobní péče pro mokré holení, péče o pleť a opalovací přípravky, prostředky hygienické péče pro ženy a přípravky kojenecké péče, které společnost prodává pod obchodními značkami Wilkinson Sword, Schick, Bulldog, Hawaiian Tropic, Jack Black či Cremo.

Po celém světě společnost zaměstnává přibližně 6000 zaměstnanců a její výrobky se prodávají ve více než 50 zemích po celém světě.

Jak vznikl název vaší společnosti? Vaše mateřská firma ve Spojených státech se jmenuje Edgewell...

Název společnosti se odkazuje na původně dominantní předmět našeho podnikání – výrobu kvalitních břitů (Edges) a holítek. Od té doby ale došlo k masivním investicím a firma se mohutně rozvíjí i v oblasti opalovacích přípravků a pleťové kosmetiky.

Odkud pocházejí návrhy a výrobní podklady pro vaše výrobky? Od mateřské firmy nebo máte i vlastní vývojovou základnu?

Edgewell má globální R&D tým, který navrhuje a zavádí nové produkty s inovovaným designem nebo zlepšenou kvalitou holení. Na evropské úrovni probíhá inovace zejména v oblasti balení s cílem optimalizovat portfolio výrobků i obalů pro požadavky jednotlivých zákazníků nebo trhů. Na těchto inovacích se významně podílejí naši kolegové z teplického závodu. Dále pak výrobní závod hledá a doporučuje inovace se zaměřením na náklady výroby a kvalitu výrobků.

Kam vaše produkty směřují? Zásobujete jimi jenom Českou republiku anebo je také vyvážíte?

Výrobky z našeho závodu najdete ve většině evropských obchodů. Evropa je naším primárním trhem, silní jsme především v Německu, Francii, Anglii… Malé vývozy realizujeme i mimo Evropu, ale skutečně jen v malých objemech.

Jak dopadá na vaše podnikání současné dění v ekonomice a ve společnosti?

Řekl bych, že se snažíme proaktivně reagovat na všechny společenské i ekonomické změny a události. Covid, zdražení energií, nástup home office… Domnívám se, že jsme vše zvládli bez významnějšího dopadu na naše podnikání.

Podporujete zavádění nových moderních technologií a zároveň se angažujete v ochraně životního prostředí. Jde to dohromady?

Charakter výroby holítek – velké objemy totožného výrobku – umožňuje zavádění inovací zejména v oblasti zrychlování a automatizace výroby a balení. S tím jde ruku v ruce i vývoj balení tak, aby tuto automatizaci umožňoval. A samozřejmě pokud vyvíjíme balení, pak se snažíme používat ekologické materiály – papír s obsahem recyklátu, folie z recyklátu, jednodruhové materiály atd.

Máte pokročilý systém společenské odpovědnosti, kdy progresivně propojujete byznys se zájmy regionu, jeho obyvatel, životního prostředí...

Spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací, s jejíž pomocí vyhledáváme projekty, které finančně podporujeme. Také jsme v aktivním kontaktu s lokálními středními školami a fakultami ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kdy se snažíme nabízet odbornou praxi a pracovní příležitosti talentům a všem studentům, kteří mají zájem. V letní sezóně mají u nás šanci načerpat ve výrobě zkušenosti nejen děti našich zaměstnanců, ale i studenti, kteří hledají letní brigádu.

Projevuje se tato odpovědnost také ve vztahu k vašim zaměstnancům? Podporujete jejich mimopracovní vyžití či další vzdělávání?

Bezpochyby. Na každý měsíc se snažíme najít zajímavé téma, které osloví naše zaměstnance. Ti se pak do námi organizovaných aktivit mohou zapojit. Například v květnu probíhá celorepubliková výzva Do práce na kole, do které se již několikátým rokem zapojujeme a podporujeme tak životní prostředí. Tyto ekologické akce jsou pro nás důležité, protože se snažíme vrátit přírodě to, co jí bereme.

Jednou z našich hodnot jsou Lidé na prvním místě a s tím rozhodně souvisí rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Proto pořádáme ve spolupráci s DDM Chabařovice příměstský tábor pro děti našich zaměstnanců, abychom jim ulehčili organizaci prázdnin.

Realizujeme také další mimopracovní aktivity, mezi které patří například výlet do Mirákula, divadla, před Vánoci výlet do vánočních Drážďan a mnoho dalších. Finančně podporujeme v rámci naší společnosti i mezitýmová setkávání.

Kolik zaměstnanců ve vaší společnosti pracuje a na jakých pozicích? Jedná se hlavně o operátorská místa?

Nyní zaměstnáváme zhruba 850 zaměstnanců, z nichž většina jsou operátorské pozice. Nicméně výroba u nás není jen o nich, ale také o odborných technických pozicích, které vzhledem k míře automatizace průběžně obsazujeme. V rámci regionu máme jednu z největších lisoven, kde své uplatnění najdou například seřizovači lisů. Dále se snažíme vytvářet podmínky pro mezinárodní pozice v rámci korporátu. Tím dáváme šanci našim zaměstnancům k profesnímu růstu a získávání zkušeností v nadnárodním prostředí.

A jak vidíte budoucnost vaší společnosti? Jaké hlavní cíle a priority jste si stanovili pro letošní rok a další léta?

Jednou z našich zásadních priorit je udržení dobrého jména zaměstnavatele s důrazem na stabilitu. Naším cílem jsou, kromě spokojených zaměstnanců, také spokojení zákazníci a koncoví spotřebitelé. Toho dosahujeme včasným dodáváním našich výrobků v bezvadné kvalitě. Také se zaměřujeme na rozšiřování našeho portfolia akvizicemi značek osobní péče.

Bohumil Brejžek

Příklady výrobků neleznete ve fotogalerii.