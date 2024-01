Pro sdílení zdravotnické dokumentace mezi lékaři je ideální mDEX

Existuje mnoho produktů, které mezi sebou dokáží vyměňovat zdravotnickou dokumentaci jak obrazovou, tak i textovou. Většinou však jde o oddělené produkty, které zasílají pouze konkrétní typ zdravotnické dokumentace, nejdou jednoduše napojit na více systémů nebo mezi sebou propojují pouze vetší zdravotnické provozy.

mDEX (medical Data EXchange) je nová komunikační síť určená pro zdravotnické provozy, které si potřebují vzájemně vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Do výměnné sítě mDEX lze zapojit jak celá zdravotnická zařízení formou instalace komunikačního uzlu, tak jednotlivce z řad lékařů se samostatnou ordinací.

Síť není omezena formátem odesílaných dat a lze tedy zasílat libovolné typy a formáty dokumentů. U všech zasílaných dat je možné na straně příjemce definovat akce navázané na typ dat (např. DICOM ukládat do PACSu, PDF ukládat do sdílené složky, laboratorní zprávy ukládat do LIS, HL7 přeposílat do definovaného systému apod.).

Bezpečnost a rychlost na prvním místě

Při vývoji výměnné sítě byl kladen velký důraz na bezpečnost a rychlost přenášených dat. Samotné odesílání probíhá v šifrovaném streamovém režimu, kdy se data neukládají nikde mimo zdravotnická zařízení a rovnou se v reálném čase přeposílají na určené místo.

Příjemce i odesílatel má právo si zvolit, se kterými zdravotnickými subjekty si chce/nechce vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Samotná data jsou pro maximální snížení datového objemu před odesláním zkomprimována až o 60 %.

V případě, že zdravotnické zařízení využívá jakýkoliv další informační systém, lze jej snadno pomocí API rozhraní napojit na výměnnou síť mDEX a odesílat/přijímat zdravotnická data přímo z/do tohoto systému.

Hlavní výhody komunikační sítě mDEX:

Zasílání libovolné zdravotnické dokumentace.

Nezávislost na instalovaných systémech ve zdravotnickém zařízení.

Napojení na ostatní systémy přes API pro odesílání i příjem dokumentace.

Vysoká bezpečnost a rychlost přenášených dat.

Šifrovaná a zabezpečená komunikace bez použití VPN.

Postupné rozšiřování sítě o další zdravotnické subjekty různých velikostí.

Přeshraniční spolupráce a výměna dat.

Soulad s aktuálními požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Distributorem výměnné sítě mDEX je společnost OR-CZ spol. s r.o., která má více jak 20 let zkušeností s dodávkami informačních a PACS systémů do zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku.

Aktuální seznam s více jak 120 připojenými provozy je k dispozici na www.mdex.cz. Postupně se do sítě připojují další, buďte mezi nimi.