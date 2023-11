Připravte se na zimu. Posilujte imunitu a dýchejte čistý vzduch

Až 20 hodin denně trávíme přes zimu v uzavřených interiérech. A bohužel většinu toho času dýcháme těžký vzduch plný škodlivin. Většinou proto, že málo větráme. Přitom stačí dvakrát až třikrát denně otevřít na 5 minut protilehlá okna dokořán. To k výměně vzduchu stačí. V nevětraných interiérech se rychle unavíme, špatně se soustředíme, bolí nás hlava.

Naši domácnost ozdraví i kvalitní čistička vzduchu, která ze vzduchu v interiéru odstraní až 96 % nečistot. Mezi ně patří polétavý prach, pyly, bakterie, spory plísní, mikroskopické částečky lidské kůže a zvířecí srsti, škodliviny z cigaretového kouře, zimního vytápění a také výpary z kosmetiky a úklidových prostředků. To vše je součástí prachu v naší domácnosti. Čistička vzduchu je vhodná pro použití ve všech interiérech. Její chod je naprosto tichý a spotřeba elektrické energie je minimální.

Kouřící komíny v údolí.

Nečistoty, které čistička odstraní, zůstanou pevně zachycené na elektrostatickém filtru uvnitř čističky. Filtr stačí jednou týdně otřít vlhkým ubrouskem a tím je připraven pro další použití. Používá se stále dokola a jeho životnost je neomezená. Čističku ocení alergici i astmatici a v tomto období se zvýšeným výskytem viróz a chřipek také rodiče malých dětí nebo lidé náchylnější k respiračním chorobám.

Chladnému počasí je třeba přizpůsobit oblečení, stravu i venkovní aktivity. Teple se oblékat, oblečení na sebe vhodně vrstvit a chránit si především hlavu, dlaně a chodidla, kterými z těla uniká nejvíce tepla.

Do jídelníčku bychom měli zařadit hutnější pokrmy ze sezónních surovin, to nám zajistí dostatek vitamínů, minerálů a živin, které potřebujeme právě v tomto období.

Posilujte svoji imunitou zdravou a pestrou stravou bohatou na vitamíny.

Pokud je již naše tělo nějakou virovou infekcí napadeno, můžeme zvýšit přísun vitamínu C až na desetinásobek. Jako hlavní zdroj přírodního vitamínu C se často uvádějí citrusy, což není úplně pravda. Zkuste třeba kysané zelí, vynikající zdroj vitamínu C, K a kyseliny listové. Další skvělou potravinou je červená řepa, antioxidant bohatý na vitamín C, železo a podporuje imunitní systém. Z červené řepy lze připravit chutnou polévku, smoothie, můžeme ji přidat do pomazánek, připravit z ní salát, například v kombinaci s křenem a kysanou smetanou.

A nesmíme zapomínat na kvalitní bílkoviny z libového masa, ryb, mléčných výrobků a luštěnin. Celkově bychom měli v zimě jíst více potravin a koření, které naše tělo prohřejí, patří mezi ně i cibule, česnek, zázvor.

Choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu. Přispívají k lepší psychické pohodě.

Ke zlepšení psychické pohody a také fyzické kondice přispějí pravidelné procházky na čerstvém vzduchu. Ven by se mělo chodit za každého počasí i ročního období. Jedno norské přísloví tvrdí, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.