Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Na co nezapomenout?

Rozmyslete, které školy jsou pro Vaše dítě vhodné. A především společně s ním!

Často se říká, že jako rodiče bychom měli být při výběru školy neutrální. Je však nutno si přiznat, že udržet si neutralitu v podstatě není možné. Pamatujte však na to, abychom své touhy či nehezké vzpomínky na to, čím jsme si sami prošli, nepřenášeli na své děti. Často ani není v našich silách, abychom si uvědomili, že se této generaci mladých lidí nabízejí o mnoho širší možností, než jaké byly k dispozici v minulosti. Jak tvrdí PhDr. Kateřina Kožnarová, zkušená pedagožka, koučka a ředitelka Sunny Canadian International School, z volby školy by se nemělo vytrácet samotné dítě. Je třeba si uvědomit, zda stále zohledňujeme potřeby svých dětí, či už myslíme na to, co chceme my jako rodiče.

Důležitá informace: Podání přihlášky pro obory bez talentové zkoušky je nutné do 1. března 2023. Pro 1. kolo přijímací zkoušky si uchazeči podávají až 2 přihlášky.

Nepodceňte přípravu. Nabízí se zcela přirozená cesta.

Je přirozené, že pokud se na něco cítíme připravení, eliminujeme tím množství stresu, které se u nás v zátěžových situacích objevuje. Jinak tomu není ani u dětí a jejich přijímaček. Tomu může napomoci nejen svědomitá příprava v podobě přípravných kurzů, kterou v současnosti nabízí mnoho škol či doučovacích agentur, ale i to, že si děti přijímací zkoušku napíšou tzv. nanečisto. Děti si při přijímačkách nanečisto navíc vyzkouší, které strategie řešení úloh se jim vyplatily, a případné nedostatky tak samozřejmě budou reflektovat při ostré zkoušce.

TIP: Přijímací zkoušky nanečisto si můžete vyzkoušet i na výše zmíněném plně dvojjazyčném gymnáziu Sunny Canadian International School, kde se simulace přijímací zkoušky konají 25. 2. a 1. 4. 2023. Registrace je možná prostřednictvím e-mailu admission@sunnycanadian.cz. Pro více informací o přijímacích zkouškách a škole navštivte tuto stránku, popřípadě školu kontaktujte na telefonním čísle 734 827 106.

Zjistěte včas všechny termíny a případné možnosti náhradního konání

Termíny jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konají se tak na všech školách ve stejných dnech, a to od 13. do 18. dubna. V termínu 13. a 14. dubna se uskuteční přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia, ve dnech 17. a 18. dubna pak skládají onu významnou zkoušku zájemci o šestiletá a osmiletá gymnázia. Pokud se děti ze závažných důvodů nemohou zkoušky zúčastnit, mohou se řediteli střední školy omluvit. V případě, že ředitel omluvu uzná, skládají uchazeči zkoušku v termínu náhradním. Existují též možnosti úpravy podmínek, které se udělují v případě, že má uchazeč či uchazečka speciální vzdělávací potřeby. Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické porady je tedy možné navýšit čas zkoušky (zpravidla o 20 minut). Podrobné informace k tomuto tématu naleznete na oficiální stránce Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Důležitá myšlenka na závěr: Nezapomínejte na to, že s případným neúspěchem je třeba vhodně naložit

Je důležité, aby dítě i v případě neúspěchu cítilo podporu svých nejbližších. A tak nezapomínejme na to, aby vážnost přisuzovaná přijímací zkoušce nebyla nakonec kontraproduktivní.